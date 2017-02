Trumps Migrationspolitik hat nun ein Gesicht

Guadalupe García de Rayos lebte über 20 Jahre illegal in den USA. Als 14-Jährige floh sie mit ihren Eltern über die Grenze, um in den Vereinigten Staaten ein besseres Leben anzufangen. Sie arbeitete, heiratete, bekam zwei Kinder. Nun aber wurde sie zum Sinnbild von Trumps neuer Migrationspolitik. Als eine der ersten Mexikanerinnen wurde Rayos nach Mexiko abgeschoben.

Als sie 2008 mit einer gefälschten Sozialversicherungsnummer erwischt wurde, geriet sie ins Visier des Ministeriums für innere Sicherheit (ICE, Immigration and Customs Enforcement), landete kurze Zeit im Gefängnis und wurde dann wieder freigelassen. Jährlich unterzog sie sich seitdem einer Befragung, durfte aber in den USA bleiben – bis letzten Mittwoch. Als Rayos zu ihrem jährlichen Termin erschien, nahm man sie fest. Und brachte sie in derselben Nacht nach Mexiko.

Trumps neue Anordnung

Grund dafür ist eine Bestimmung, die Donald Trump am 25. Januar unterzeichnete. Diese neue Anordnung verlangt, dass alle illegalen Migranten, die sich strafbar gemacht haben, ausgeschafft werden sollen. Auch unter Obamas Regime wurden illegale Migranten abgeschoben, jedoch wurde der Fokus mangels Ressourcen auf die Kriminellen gelegt, die eine Bedrohung für die Öffentlichkeit darstellten.

Nach Rayos Verhaftung versuchten mehrere Demonstranten, ihren Abtransport nach Mexiko zu verhindern. Erfolglos. Eine ICE-Sprecherin sagte am Donnerstag, dass Rayos Fall durch mehrere Instanzen gegangen sei und sie keine legale Grundlage gefunden hätten, sie in den USA zu behalten. (baz.ch/Newsnet)