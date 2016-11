Donald Trump und die Medien – das ist eine Beziehung, die von gegenseitiger Abneigung geprägt ist. Im Wahlkampf schimpfte Trump regelmässig über «verlogene Journalisten». Die «New York Times», die Enthüllungen über Trump publizierte, bezeichnete der künftige US-Präsident als «schlechteste Zeitung». «Diese Leute sind nicht nur inkompetent, sie sind auch böse», sagte Trump, «sie haben eine böse Agenda.» Unvergessen ist sein Disput mit Megyn Kelly, Moderatorin von Fox News.

Trump und die Medien – trotz gegenseitiger Abneigung sind sie aufeinander angewiesen. Sie müssen einen Weg finden, wie sie miteinander klarkommen, wenn Trump im Januar ins Weisse Haus einzieht. Doch ein erstes Gipfeltreffen mit Top-Exponenten der grossen TV-Sender scheint keine Fortschritte gebracht zu haben. Ganz im Gegenteil.

«Das war ein totales Desaster», zitiert die «New York Post» einen Teilnehmer des «off the record»-Treffens im Trump Tower in New York. Etwa drei Dutzend Medienleute waren dabei gewesen: die Chefs und Top-Moderatoren von NBC, CNN, Fox News, CBS, ABC und MSNBC.

Trump at media meeting: ‘We’re in a room of liars, the deceitful dishonest media who got it all wrong.’ https://t.co/5dOWeA734e — Ann Coulter (@AnnCoulter) 22. November 2016

Beim Treffen mit den Spitzen der TV-Sender soll Trump den Medien die Leviten gelesen haben. Er sprach von «verlogenen Medien, die alles falsch machen». Dabei habe Trump auch einige Anwesende persönlich angegriffen. Gemäss dem Informanten der «New York Post» begann Trump mit CNN-Chef Jeff Zucker: «Ich hasse Ihren Sender. Alle Leute von CNN sind Lügner. Und Sie sollten sich schämen.» Andere Teilnehmer bestätigten, dass das «off the record»-Treffen turbulent verlaufen sei.

Eine andere Version des Treffens verbreitete Kellyanna Conway, Trumps Top-Beraterin und Wahlkampfmanagerin. «Es war sehr ehrlich und sehr produktiv», sagte Conway. «Es ist grossartig, dass wir einen Neuanfang machen können.» In diesem Sinne wird sich Trump in den nächsten Tagen auch mit Vertretern der grossen Zeitungen des Landes treffen. Heute Dienstag hätte es zu einem Gespräch mit Arthur Sulzberger kommen sollen. Sulzberger ist der Verleger der «New York Times», der Trump wegen ihrer Berichterstattung über die Belästigung von Frauen Klagen angedroht hat. Das New Yorker Weltblatt scheint Trump besonders gekränkt zu haben. Auch nach seinem Wahlsieg schimpft Trump auf Twitter weiter über die «New York Times». Trump hat nun das geplante Treffen mit der «New York Times» abgesagt.

I cancelled today's meeting with the failing @nytimes when the terms and conditions of the meeting were changed at the last moment. Not nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. November 2016

Trump begründete die Absage damit, dass die Bedingungen des Treffens kurzfristig geändert worden seien. Das sei «nicht nett». Trumps Team hatte das Treffen selber vorgeschlagen. Die «New York Times» erklärte, an den Bedingungen des Treffens habe sich nichts geändert. Nach Gesprächen am Montag habe man gemeinsam daran festgehalten, einen kurzen Teil hinter verschlossenen Türen und den deutlich längeren öffentlich mit Reportern machen zu wollen. Von der Absage habe man via Twitter erfahren. Vielleicht gebe es ein späteres Treffen, fügte Trump in einem weiteren Tweet hinzu. In der Zwischenzeit werde das Blatt weiter falsch über ihn berichten.

«Breitbart» könnte das bevorzugte Medium des Weissen Hauses werden

Trump-kritische Medien befürchten einen eingeschränkten Zugang zur künftigen US-Regierung. Bisher gehörte es zu den Gepflogenheiten, dass der sogenannte «press pool» des Weissen Hauses jederzeit alle Schritte des Präsidenten verfolgen kann. Trump hat die Vereinigung der Korrespondenten im Weissen Haus (White House Correspondents Association) am letzten Freitag brüskiert. Als der Wahlsieger im Trump Tower den japanischen Premier Shinzo Abe als ersten ausländischen Regierungschef empfing, gewährte das Trump-Team den «White House»-Journalisten keinen Zugang.

Trump-Kritiker befürchten, dass Trump-freundliche Medien in Zukunft bevorzugt werden. Profitieren könnte insbesondere die rechtspopulistische Internetplattform «Breitbart News», deren Chef Stephen Bannon gewesen war. Trump holte Bannon als Wahlkampfmanager in sein Team, und er machte ihn nach dem Wahlsieg zu seinem Chefstrategen und ranghöchsten Berater. «Breitbart» könnte eine Art Staatsmedium werden, warnt der konservative Trump-Kritiker Charlie Sykes.

(Tages-Anzeiger)