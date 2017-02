Angekratzte Marke Trump

Wenn es noch Zweifel gab, dass der Präsident das Weisse Haus als Filiale des Trump-Imperiums betrachtet, so müssen sie seit dieser Woche als gegenstandslos betrachtet werden. Donald Trump und zwei seiner engsten Mitarbeiter missbrauchten ihre Position für kommerzielle Werbezwecke, und das so unverfroren, dass auch Republikaner das Ethikbüro der Verwaltung einschalten wollen.

Das Modehaus Nordstrom hatte diese Woche beschlossen, Schmuck, Kleider und Schuhe von Ivanka Trump aus dem Frühlings-Sortiment zu nehmen. Das Unternehmen begründete den Schritt wirtschaftlich, die Nachfrage nach den Ivanka-Produkten sei so deutlich ge­sunken, dass sie Platz machen müssten. Das regte Präsident Trump stark auf. Via Twitter attackierte er das Unternehmen und warf ihm vor, seine Tochter unfair zu behandeln. Damit tat er, was er ­versprochen hatte, zu unterlassen: Er mischte sich direkt ins Geschäft der ­Familie ein.

Werbung aus dem Weissen Haus

Pressesprecher Sean Spicer ging noch weiter und sprach von einer politisch motivierten Attacke: «Dies ist ein direkter Angriff auf seine Politik und ihren Namen. Sie muss büssen, weil sie (Nordstrom) Probleme mit seiner Politik haben.» Und noch einen Schritt weiter ging daraufhin Kellyanne Conway, eine Spitzenberaterin des Präsidenten. Sie trat bei Fox News als Werbefrau von Ivanka Trump auf. «Geht, kauft die Waren von Ivanka. Ich mache kostenlose Werbung hier. Ihr alle, kauft noch heute. Ihr könnt es online bestellen.»

Mag sein, dass die gerissene Beraterin absichtlich übertrieb oder auch provozieren wollte. Doch wahrscheinlicher ist, dass Conway schlicht weitergab, was ihr Chef dachte. Darauf deutet auch die Erklärung von Pressechef Spicer hin. Der Präsident habe «alles Recht, für seine ­Familie einzustehen und ihre Geschäftsaktivitäten zu fördern», behauptete er. Doch widersprechen die Interpretationen der beiden Trump-Mitarbeiter allen Regeln einer ethischen Verwaltungsführung. Das Gesetz untersagt es den Regierungsmitarbeitern explizit, ihr Amt für private Gewinne sowie für die Werbung für Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen von Freunden, Verwandten und Bekannten zu missbrauchen. Conway liege mit ihrem Auftritt «falsch, falsch, falsch und klar jenseits des Akzeptablen», machte Jason Chaffetz sofort klar, der republikanische Vorsitzende der Aufsichtskommission über die Regierung. Er forderte deshalb Trump auf, das Büro für eine ethische Amtsführung einzuschalten, das über Sanktionen befinden müsse. Davon aber wollte Trump nichts wissen, er begnügte sich mit einer «Beratung» seiner Beraterin.

Neue Hotelkette in den USA

Erledigt ist der Fall damit nicht. Nach Nordstrom entfernte auch die Modehauskette Neiman Marcus die Artikel von Ivanka Trump von der Website, ebenfalls wegen der sinkenden Nachfrage. Der Backlash holte zudem den Sportkleiderhersteller Under Armour ein, nachdem sich der Konzernchef sehr lobend zu Trump geäussert hatte. Drei Stars der Marke, die Ballerina Misty ­Copeland, der Basketballspieler Steph Curry und Wrestler Dwayne «The Rock» Johnson, distanzierten sich diese Woche öffentlich von Under Armour.

Weiter haben Bürgerrechtsgruppen bereits mehrere Dutzend Klagen gegen den Präsidenten eingereicht. Sie werfen ihm vor, mit der Vermischung von Geschäft und Regierungsarbeit die Verfassung zu verletzen. Dabei gilt das Trump Hotel in Washington als besonders klarer Fall. Trump ist Mieter und Vermieter der Liegenschaft zugleich, die dem Staat gehört. Er profitiert finanziell direkt, wenn zum Beispiel Diplomaten und Geschäftsleute ein Zimmer buchen. Trump bleibt direkt mit seinen Firmen verbunden. So ist die neue Stiftung mit den Firmenanteilen gemäss der Zeitung «New York Times» unter seiner Versicherungsnummer registriert worden und dient «ausschliesslich dem Nutzen» des Präsidenten. Die Trumps argumentieren, sie hätten alle möglichen Interessenkonflikte beseitigt, indem mehr als ein Dutzend Deals im Ausland abgebrochen wurden.

Doch im Gegenzug vermarktet die Familie nun die Marke Trump in den USA umso kräftiger. Sie plant eine neue Hotelkette «Scion» (der Nachkomme) mit 30 Hotels, wozu sie Bewilligungen von Bundesstaaten braucht, die ihrerseits auf Bundesmittel angewiesen sind.

Melania lässt nicht locker

Auch Melania Trump hofft offenbar, das Prestige und Gewicht des Präsidentenamts ausbeuten zu können. Sie fordert von der britischen «Daily Mail» eine Entschädigung von 150 Millionen Dollar, weil ein Artikel des Boulevardblatts ihr die einmalige Chance geraubt habe, «als eine äusserst berühmte und bekannte Persönlichkeit» eine eigene Produkte­linie auf den Markt zu bringen. Der Schaden sei immens, heisst es in der Klage, da mehrjährige Geschäftsbeziehungen mit Multimillionen-Umsätzen zunichtegemacht worden sein. Melania Trump bezieht sich auf einen Artikel vom letzten August, in dem behauptet wurde, sie habe vor der Heirat mit Trump als Edelprostituierte gearbeitet. Letzte Woche wies ein Gericht eine erste Klage der First Lady zurück.

