Die Affäre um die mutmassliche Beeinflussung der amerikanischen Präsidentschaftswahl durch russische Cyber­angriffe hat sich gestern weiter zugespitzt: Bei einer Anhörung vor dem Streitkräfteausschuss des Senats erklärten Repräsentanten amerikanischer Geheimdienste, Russland habe sowohl E-Mails gehackt als auch «Fake News» und Propaganda gestreut.

James Clapper, der Direktor und Koordinator aller 17 amerikanischen Geheimdienste, sowie der für den Militärgeheimdienst DIA im Pentagon zuständige Staatssekretär Marcel Lettre und der Chef der NSA und des amerikanischen Cyberkommandos, Admiral Mike Rogers, liessen bei der Anhörung wenig Zweifel daran, dass der Kreml bewusst versucht habe, die Präsidentschaftswahl durch eine «vielschichtige Kampagne» zu beeinflussen.

In einer gemeinsamen Erklärung behaupteten Clapper, Lettre und Rogers, nur «allerhöchste Stellen» in Moskau hätten dies anordnen können. «Das Ausmass dieser Bemühungen bereitet uns grosse Sorgen», sagte Clapper vor dem Ausschuss. «Jeder Amerikaner sollte alarmiert sein wegen der russischen Angriffe auf unsere Nation», warnte auch John McCain, der republikanische Vorsitzende des Ausschusses. Es handle sich um eine «beispiellose Attacke auf unsere Demokratie», so McCain weiter.

Die Kontroverse über die mutmassliche russische Einmischung in die Wahl ist auch deshalb brisant, weil der de­signierte Präsident Donald Trump diese Einmischung bislang nicht anerkennt. Trump und seine Berater haben wiederholt Zweifel an den Erkenntnissen amerikanischer Geheimdienste geäussert und als Beleg Wikileaks-Gründer Julian Assange zitiert. Assange behauptete, die von den E-Mail-Konten des Demokratischen Nationalkomitees sowie Hillary Clintons Wahlkampfvorsitzenden John Podesta gehackten Mails seien Wikileaks nicht aus Moskau zugespielt worden. Nachdem Donald Trump auf Assanges Äusserungen verwiesen hatte und deshalb in den US-Medien kritisiert worden war, wies der designierte Präsident in einem Tweet die Vorwürfe zurück und schrieb, er stimme Assange nicht zu, sondern habe ihn lediglich «zitiert».

Trumps mehrfach geäusserte Zweifel an der Arbeit der Geheimdienste und sein Verweis auf Assanges Dementi haben in der Republikanischen Partei jedoch Unbehagen ausgelöst. «Es scheint, dass wir die Wahl haben zwischen jemandem, der sich in einer Botschaft vor einer Vergewaltigungsanklage versteckt» sowie Nachrichtendiensten, «die einen Eid zu unserer Verteidigung abgelegt haben», kritisierte der republikanische Senator Lindsay Graham die Bereitschaft im Lager Trumps, Julian ­Assange als Zeugen anzuführen.

Probleme für Trump

Ebenfalls gestern erhielt Präsident Barack Obama einen umfassenden Geheimbericht der Dienste über die angebliche russische Einmischung, der in der kommenden Woche in zensierter Form veröffentlicht werden soll. Donald Trump wiederum wird heute ein detailliertes Briefing der Geheimdienste zu den angeblichen russischen Einmischversuchen erhalten. Sowohl CIA-Direktor John Brennan als auch Clapper und Admiral Rogers werden den nächsten Präsidenten vom Stand der nachrichtendienstlichen Ermittlungen unterrichten.

Trump muss nicht nur befürchten, ein Nachweis russischer Einmischung zu seinen Gunsten werde einer Delegitimierung seines Wahlerfolgs Vorschub leisten. Eine weitgehende Untersuchung der russischen Cyberangriffe könnte zudem mögliche finanzielle und anderweitige Verwicklungen Trumps mit Wladimir Putins Russland offenbaren.

Im Lager Trumps wird besonders die CIA kritisiert: Der Dienst sei voreingenommen gegen den neuen Präsidenten und wolle Trump sabotieren, heisst es. Zusätzlich belastet wird das Verhältnis Trumps zu den Geheimdiensten durch Ex-General Michael Flynn, den nationalen Sicherheitsberater des neuen Präsidenten: Als Aufseher über sämtliche Dienste hatte James Clapper den General und Chef des Militärnachrichtendienstes DIA im April 2014 gefeuert.

Obschon Trumps designierter CIA-­Direktor Mike Pompeo erklärte, er wolle keine grösseren Veränderungen bei der CIA, berichtete das «Wall Street Journal» am Mittwoch, Trump und Flynn misstrauten dem Geheimdienst und strebten weitreichende Reformen an. Die CIA geriet in vergangenen Jahrzehnten wiederholt ins Visier amerikanischer Präsidenten: Zuletzt wurde der Dienst 2002 von der Regierung Bush unter Führung des damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney gezwungen, seine Beurteilung irakischer Massenvernichtungswaffen den Behauptungen des Weissen Hauses anzugleichen.

(Tages-Anzeiger)