Biden rügt Trump: «Werde erwachsen»

US-Vizepräsident Joe Biden hat den designierten Präsidenten Donald Trump zur Reife ermahnt. Dieser solle «erwachsen» werden, sagte Biden in der TV-Sendung «PBS NewsHour» am Donnerstag. Damit reagierte er auf Trumps jüngste Kritik an der Handhabung der Übergabe der Regierungsgeschäfte. Unter anderem hatte er Amtsinhaber Barack Obama vorgeworfen, ihm Steine in den Weg zu legen.

Dazu sagte Biden, es sei an der «Zeit, sich wie ein Erwachsener» zu benehmen. An Trump gerichtet, fügte er hinzu: «Sie sind Präsident. Sie müssen etwas tun. Zeigen Sie uns, was Sie haben.» Dabei konnte sich der 74-Jährige ein Grinsen nicht verkneifen.

Joe Biden hatte noch mehr zu sagen: Journalistin Judy Woodruff hat den scheidenden US-Vizepräsidenten für die Sendung «PBS NewsHour» interviewt.

Mehr Klarheit, wenn Trump regiert

Als Präsident müsse Trump Gesetze vorschlagen, die der Kongress und die Öffentlichkeit prüfen könnten, sagte der scheidende Vizepräsident weiter. Sobald Trump regiere, werde «viel klarer sein, wofür er steht und wofür nicht (...), sobald wir erstmal über Detailfragen diskutieren, die das Leben der Menschen betreffen.»

Die Journalistin Judy Woodruff hatte Biden auf jüngste Äusserungen Trumps angesprochen, in denen der designierte Präsident etwa einen führenden Demokraten als «Oberclown» bezeichnet hatte. (foa/sda)