Chaos-Tage im Weissen Haus

Der Chef ist genervt, der Stab konfus und ängstlich: Nicht einmal einen Monat nach dem Amtsantritt Donald Trumps herrscht Krisenstimmung im Weissen Haus. Nach den Pannen bei der Erlassung eines Einreiseverbots für Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern sowie einer erstaunlichen Serie von Lecks aus dem innersten Zirkel der Trump-Truppe ist der Präsident ungehalten: Nichts funktioniert, wie es soll, Trumps Umfragewerte sind völlig im Keller.

In der Umgebung des Präsidenten sind Machtkämpfe und Rivalitäten ausgebrochen, Angst und Unsicherheit kennzeichnen einen Stab, dem noch immer Personal und Organisationsstrukturen fehlen. Mitarbeiter kommunzieren am Telefon verschlüsselt, weil sie befürchten, man werde sie abhören, um den Quellen der vielen Lecks auf die Spur zu kommen. Und Postings auf Social Media werden sorgsam überprüft, um jeglichen Eindruck kritischer Distanz zum Präsidenten zu vermeiden.

«Proteste und Gerichtsklagen»

Dem Weissen Haus sei aufgegangen, «dass alles, was Trump tut, Proteste und Gerichtsklagen auslösen wird», beschreibt der republikanische Kongressabgeordnete Chris Collins, ein früher Anhänger Donald Trumps, die Stimmung. Im Kreuzfeuer der Kritik steht neben Stabschef Reince Priebus vor allem Sicherheitsberater Michael Flynn. Nicht nur log Flynn offensichtlich über seine telefonischen Kontakte mit dem russischen Botschafter in Washington, er gebietet zudem über einen Nationalen Sicherheitsrat (NSC), der kaum funktioniert und nur dünn besetzt ist.

Das NSC ist traditionell die Schaltzentrale amerikanischer Aussen- und Sicherheitspolitik, Flynns Mitarbeiter aber orientieren sich vor allem an Donald Trumps Tweets. Nicht einmal vom Inhalt der präsidialen Telefonate mit ausländischen Regierungschefs wurden sie bislang unterrichtet. Flynns Zukunft ist ungewiss: Kongressdemokraten wie Adam Schiff, der Vize-Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, fordern seinen Rücktritt, der Präsident hält sich bisher bedeckt.

Kritik am «überfordertern Stabschef»

Reince Priebus steckt gleichfalls in Schwierigkeiten. Als Stabschef obliegt ihm die Aufsicht über Mitarbeiter und Organisation des Weissen Hauses, er ist mithin hauptverantwortlich für das Chaos der ersten Regierungswochen. Am Wochenende machte Trumps alter Freund Christopher Ruddy, der Chef des konservativen Webportals «Newsmax», bei einem Gespräch mit dem Präsidenten in Florida Stimmung gegen Priebus: Der Stabschef sei überfordert, er habe keine Ahnung, «wie die Regierungsbehörden funktionieren».

Auch Pressesprecher Sean Spicer ist beim Präsidenten offenbar in Ungnade gefallen: Argwöhnisch verfolgt Trump die Pressekonferenzen Spicers und seziert dessen Äusserungen, im Kreise von Vertrauten kritisiert er Spicers Auftreten.

Abhilfe könnte ein neuer Stabschef schaffen, der Trumps wirrem Haufen Disziplin und Loyalität abfordert. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein neuer Stabschef einem trudelnden Präsidenten dringend benötigten Aufwind verschaffte: Gebeutelt von der Iranconta-Krise feuerte Ronald Reagan 1987 seinen unfähigen Stabschef Donald Regan und installierte den altgedienten Washington-Kenner Howard Baker im Weissen Haus. Die Dinge beruhigten sich, Reagan absolvierte den Rest seiner zweiten Amtszeit ohne grössere Probleme. (baz.ch/Newsnet)