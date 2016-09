Clinton übt Nahkampf mit Trump-Double

Nur noch Stunden, dann gehts los zum TV-Duell in den USA. Wie sich Hillary Clinton und Donald Trump auf 90 Minuten Showdown vorbereiten.

Es wird bereits von den wichtigsten 90 Minuten der amerikanischen Politgeschichte geschrieben. Die Kommentatoren der US-Medien überschlagen sich vor dem ersten TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump mit Superlativen. Ein Rekord von bis zu 100 Millionen Zuschauern wird am Montagabend erwartet– und das in einer Zeit, in der sich das Fernsehen im Niedergang befindet. In den jüngsten Umfragen liegen die beiden Präsidentschaftskandidaten praktisch gleichauf. Ein Aussetzer in der Debatte könnte den Ausgang der Wahlen entscheidend beeinflussen.

Wie bereitet man sich auf einen so wichtigen Auftritt vor? Das ist bislang aus den Wahlkampfteams von Clinton und Trump nach aussen gedrungen:

Clinton: Rückzug auf den Landsitz

Üben, üben, üben: «Wenn Sie die Augen schliessen und an den besten Schüler aus Ihrer Schulzeit denken – perfekt vorbereitet, immer aufmerksam – dann ist das Clinton in einer Debatte.» Diese Beschreibung der «Washington Post» deckt sich mit dem, was bislang über die Vorbereitungen des Team Hillary bekannt ist. Vor dem Duell mit Trump hat Clinton ihr übliches Wahlkampfprogramm deutlich heruntergefahren und sich zuletzt mit ihren engsten Beratern auf ihren Landsitz zurückgezogen. Sie wird am Montagabend alles über ihren Gegner wissen und zu jedem denkbaren Thema Fakten auswendig gelernt haben. In Debatten mit normalen Kontrahenten hat sich diese Taktik für Clinton in ihrem langen Politikerleben in der Regel ausgezahlt, auch wenn sie so selten begeisterte. Im Vorwahlkampf der Demokraten für die Wahlen 2008 hatte sie damit aber gegen ein Ausnahmetalent wie Barack Obama schlechte Karten.

For all his lack of substance, Trump's showmanship, as ex-TV star, makes him a formidable debate foe. He thrashed his rivals in GOP debates — Brian Fallon (@brianefallon) 27. August 2016

Trump-Double im Einsatz: Trump hat keine politische Erfahrung und ist auch noch nie in einem politischen Rededuell auf eine Gegnerin vom Kaliber Clintons getroffen. Trotzdem macht ihr Team sicher nicht den Fehler, Trump zu unterschätzen. Davon zeugt ein Statement ihres Pressesprechers auf Twitter. Trump habe seine Gegner in den Fernsehdebatten der Republikaner überrollt, schreibt Brian Fallon. In der Tat ist es im Vorwahlkampf keinem seiner innerparteilichen Gegner gelungen, ihn ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen. Das Clinton-Team setzt in der Vorbereitung auf «Trump-Doppelgänger», damit Hillary möglichst praxisnah üben kann, wie der Milliardär möglicherweise aus der Reserve zu locken ist. Wie genau es dies tut, ist nicht bekannt. Je nach Quelle schlüpfen eines oder mehrere Mitglieder des Clinton-Teams in Testdebatten in die Rolle von Trump.

Trump: Keine Lust aufs Fakten-Büffeln

Wer das Talent hat: Erst vor wenigen Tage hat Trump sich eine Auszeit vom Wahlkampf genommen, um sich offiziell auf das Duell mit Clinton vorzubereiten. Am Freitag hatte er erstmals seit langem keinerlei Termine. Immer wieder hat Trump betont, dass er nicht übermässig für das TV-Ereignis üben werde. «Die Fähigkeit zu debattieren hat man oder hat man nicht», sagte er unter anderem. Zu viel Vorbereitung führe zu einem Verlust an Spontanität. Gegen aussen stapelt Trumps Team tief, setzt auf seine Fähigkeiten als ehemaliger TV-Unterhalter und verzichtete offiziell auch auf Testdebatten mit «Clinton-Doppelgängerinnen». Hinter der Kulisse hat sich natürlich auch Trump intensiv vorbereitet. Die Erwartungen an Trump sind aber – auch wegen der Tiefstapelei seines Teams – weniger hoch als an Clinton. Sollte er das Duell gut überstehen, wird das Echo dafür umso grösser sein.

Zwei Gesichter: In den vielen TV-Debatten mit den republikanischen Präsidentschaftskandidaten hat Trump zwei Taktiken angewandt: Entweder hat er mit einem Totalangriff seine Gegner dominiert oder er ist praktisch während der ganzen Sendung abgetaucht. Weil damals bis zu zehn Kandidaten gleichzeitig auf der Bühne standen, war dies möglich. Im Duell mit Clinton ist Abtauchen dagegen keine Option. Trump wird reden und auch mit Faktenwissen überzeugen müssen. Dafür sorgt alleine schon der Modus der Debatte. Sie ist in sechs Abschnitte unterteilt, die der Moderator jeweils mit einer Frage an die Kandidaten startet, welche diese in zwei Minuten Redezeit beantworten müssen. Die grosse Unbekannte ist, ob sich Trump an die Vorgabe hält. Das Clinton-Team hat sich jedenfalls auf zwei Trump-Varianten vorbereitet: einen Trump, der sich, ähnlich wie bei seiner Rede zum Abschluss des Parteikongresses der Republikaner, staatsmännisch gibt und auf Themen setzt. Und einen Trump, der ausschert und Clinton auf persönlicher Ebene angreift.

