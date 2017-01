Das Büro, das Trump mit einem Tweet gerettet hat

Donald Trump ist immer gut für eine Überraschung. Via Twitter kritisierte der künftige US-Präsident den Plan der republikanischen Abgeordneten, die Ethikbehörde «Office of Congressional Ethics» (OCE) entscheidend zu schwächen. Daraufhin zog die Fraktionsführung der Republikaner das Reformvorhaben zurück. Dieses sah vor, dass die Abgeordneten Ermittlungen der Ethikbehörde stoppen können. Ausserdem sollte das unabhängige Anti-Korruptions-Büro sein Recht verlieren, eigenständig öffentliche Mitteilungen zu verbreiten.

Das OCE war im März 2008 vom damals demokratisch dominierten Abgeordnetenhaus geschaffen worden. Es war eine Reaktion auf eine Reihe von Korruptionsskandalen, in deren Folge drei Kongressabgeordnete im Gefängnis gelandet waren. Die damalige Speakerin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, pries das OCE als Massnahme, «um den Korruptionssumpf in Washington trockenzulegen».

Einer der wichtigsten «Watchdogs»

Das OCE prüft Verdachtsmeldungen, wenn Parlamentarier den «hohen Standards ethischen Verhaltens» des Abgeordnetenhauses nicht genügen. Die Ethikbehörde hat keine strafrechtlichen Kompetenzen, so kann sie zum Beispiel Verdächtige nicht vorladen. Sie erstellt aufgrund eigener Recherchen Berichte und macht, wenn es angezeigt ist, Empfehlungen zuhanden der Ethikkommission des Abgeordnetenhauses («House Ethics Comitee»), die danach über das weitere Vorgehen zu entscheiden hat. Diese Kommission kann Sanktionen gegen fehlbare Abgeordnete erlassen oder den Fall an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten.

In knapp neun Jahren hat das OCE rund 100 Untersuchungen gegen möglicherweise fehlbare Abgeordnete geführt. In 37 Fällen stellte sie Verstösse gegen ethische Richtlinien des Parlaments oder sogar gegen Bundesgesetze der USA fest. Letztlich beschloss das «House Ethics Comitee» Sanktionen in lediglich zwei Fällen. Trotzdem gilt das OCE als einer der wichtigsten «Watchdogs» des Politbetriebs in Washington. Der Vorstand des OCE besteht aus sieben Personen. Das sind ehemalige Abgeordnete der beiden grossen Parteien sowie andere Personen ohne öffentliche Funktionen.

Feierliche Premiere: Das US-Abgeordnetenhaus in der neuen Zusammensetzung. Foto: Keystone

Die nun zurückgezogene Reform der Republikaner hatte vorgesehen, die unabhängige Ethikbehörde direkt dem Kongress zu unterstellen. Der von dem Abgeordneten Bob Goodlatte eingebrachte Gesetzesentwurf hätte faktisch die Abschaffung der Behörde bedeutet. Die Kritik der Demokraten an dem Vorstoss der Republikaner war scharf ausgefallen. Die Ethikregeln seien «das erste Opfer» des neuen Kongresses, warnte Nancy Pelosi, die nun demokratische Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus ist.

Etliche Republikaner kritisierten in der Parlamentsdebatte, dass die Ethikbehörde bei Ermittlungen die grundsätzlich geltende Unschuldsvermutung nicht respektiere. Die Kritik kam, wie die «New York Times» feststellte, vor allem von Abgeordneten, die selber schon im Visier der OCE gewesen waren – etwa wegen bezahlter Reisen und anderer Geschenke, wegen sexueller Belästigung oder der Vermischung von privaten und öffentlichen Interessen.

OCE-Reform hat für Trump keine Priorität

Die Abschaffung der Ethikbehörde wurde nicht zuletzt durch die Twitter-Intervention von Trump verhindert, der selber im Verdacht von Interessenskonflikten steht. Die überraschende Kritik bedeutet aber nicht, dass Trump ein Befürworter der Behörde ist. Denn Trump wandte sich nicht gegen den Inhalt der Reform, sondern gegen den Zeitpunkt. «Bei all dem, an dem der Kongress zu arbeiten hat – müssen sie wirklich die Schwächung des unabhängigen Ethiküberwachungsgremiums, so ungerecht es sein mag, zu ihrer ersten Tat und Priorität machen?», fragte Trump.

«Konzentriert euch auf die Steuerreform, Gesundheitsversorgung und so viele andere Dinge von weit grösserer Bedeutung», appellierte der künftige US-Präsident an die Abgeordneten. (Tages-Anzeiger)