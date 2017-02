Demonstranten verjagen US-Bildungsministerin

Demonstranten haben die frisch ernannte US-Bildungsministerin Betsy DeVos am Betreten einer öffentlichen Schule in Washington gehindert. Eltern postierten sich am Freitag mit Schildern vor dem Eingang der Jefferson Middle School Academy und liessen DeVos nicht passieren, wie ein Video des Fernsehsenders WJLA-TV zeigt.

Sichtlich irritiert machte DeVos daraufhin kehrt und fuhr in einem Wagen davon. Gegenüber dem Nachrichensender CNN sagte DeVos im Anschluss, sie respektiere friedlichen Protest, lasse sich aber davon nicht von ihrer Arbeit abhalten. Sie sei danach auf einem anderen Weg in die Schule gelangt.

Laut WJLA-TV hatte eine Lehrervereinigung den Protest organisiert. DeVos' Ernennung war mit grossen Schwierigkeiten verbunden, ihr wird von vielen Seiten die Kompetenz für das Amt abgesprochen.

Bildungsministerin mit Defiziten

Betsy DeVos ist eine milliardenschwere Unternehmerin aus Michigan. Auf nationaler Ebene trat sie bislang kaum in Erscheinung. In ihrem Heimatbundesstaat war sie Vorsitzende der Republikaner, die Vorstandschefin der Windquest Group verfügt aber über keinerlei Regierungserfahrung. Auch im Bildungssystem war sie nie tätig. DeVos besuchte selbst keine öffentliche Schule, auch ihre vier Kinder schickte sie in private Einrichtungen.

Die 58-Jährige macht sich seit Jahren dafür stark, dass Eltern mehr Wahlfreiheiten bekommen und auch Menschen mit wenig Geld ihre Kinder auf private Schulen schicken können. Sie sollen dafür Bildungsgutscheine (Vouchers) erhalten, die die Kosten für den Unterricht übernehmen. Kritiker dieses Systems bemängeln, dass so Privatschulen mit Steuergeldern finanziert werden. (chi/sda)