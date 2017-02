Der Ton zwischen Teheran und Washington wird rauer

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben seit Trumps Amtsantritt im Januar deutlich zugenommen: US-Präsident Donald Trump hat seinen iranischen Kollegen Hassan Rohani zur Mässigung aufgerufen. Rohani «sollte besser vorsichtig sein», sagte Trump mit Blick auf Äusserungen Ruhanis bei den Feierlichkeiten zum 38. Jahrestag der Islamischen Revolution in Teheran.

Der iranische Staatschef hatte die neue US-Regierung in einer Rede zuvor vor hunderttausenden Anhängern vor Drohungen gegen sein Land gewarnt. Wer eine «drohende Ausdrucksweise» gegen den Iran verwende, werde das bereuen, sagte Rohani.

Raketentest versus Einreisestopp

Der Iran hatte kürzlich eine ballistische Mittelstreckenrakete getestet und damit scharfe Kritik des neuen US-Präsidenten auf sich gezogen. Trump lehnt auch das Atomabkommen mit dem Iran ab.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!