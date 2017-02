Die Spitze des Eisbergs

Kaum kann die Bedeutung des Postens des nationalen Sicherheitsberaters in der US-Regierungsmaschinerie überschätzt werden: Er leitet den Nationalen Sicherheitsrat, das für die US-Aussen- und Sicherheitspolitik massgebliche Gremium, und er fungiert zugleich als Koordinator und einflussreichster Berater des Präsidenten im aussenpolitischen Bereich.

Entsprechend finden sich unter den Sicherheitsberatern der vergangenen Jahrzehnte illustre Namen: Heny Kissinger, Brent Scowcroft, Zbigniew Brzezinski, Colin Powell, Condoleezza Rice – sie alle dienten republikanischen und demokratischen Präsidenten als Sicherheitsberater.

Bis zum Montag füllte Ex-General Michael Flynn diese Rolle in der Regierung Trump aus. Nicht mehr: Flynn trat am Montagabend unter Druck zurück, weil er diverse Regierungsmitarbeiter, darunter Vizepräsident Mike Pence, über den Inhalt seiner telefonischen Kontakte mit dem russischen Botschafter in Washington belogen hatte. Da Moskau vom Inhalt der Telefonate wusste, war Flynn erpressbar geworden. Unter anderem hatte der Ex-General bei einem Telefonat im Dezember angedeutet, von Präsident Obama wegen Russlands Einmischung in die US-Wahl verhängte Sanktionen könnten nach dem Amtsantritt Donald Trumps aufgehoben werden.

Offenbar hatte der Ex-General, ein Profi, der immerhin den Pentagon-Geheimdienst DIA geleitet hatte, vergessen oder verdrängt, dass Telefonate mit russischen Diplomaten in Washington von der NSA routinemässig abgehört und vom FBI ausgewertet werden. Noch erstaunlicher ist, dass die Trump-Administration seit Wochen von Flynns fragwürdigen Kontakten 2016 wusste: US-Dienste sowie die amtierende Justizministerin Sally Yates hatten das Weisse Haus Ende Januar davon unterrichtet.

«Der Präsident hat Flynn um den Rücktritt gebeten»: Der Sprecher des Weissen Hauses zum Rücktritt des Chef des US-Sicherheitsrats (Video: Youtube/FOX 10 Phoenix).

Nichts aber geschah, worauf Mitarbeiter der Dienste an US-Medien zu lecken begannen und damit den Stein ins Rollen brachten. Noch am vergangenen Freitag, als der Inhalt von Flynns Telefonat mit dem russischen Botschafter längst publik geworden war, reagierte Präsident Trump überrascht: Er wisse davon nichts, beschied er mitreisenden Reportern an Bord der Präsidentenmaschine.

Anders erzählte es Sprecher Sean Spicer an der täglichen Pressekonferenz am Montag: Trump sei vom Inhalt des Gesprächs unterrichtet worden und habe abklären lassen, ob es rechtlich relevant sei. Das sei nicht der Fall gewesen, sagte Spicer. «Es wurde eine Frage des Vertrauens». Der Präsident habe dann entschieden, Flynn den Rücktritt nahe zu legen.

Wer hat noch Verbindungen zu Moskau?

Das führt zur Frage: Was wusste Donald Trump und wann wusste er es? Denn Michael Flynns Kontakte mit Moskau begannen ja nicht erst im Dezember, als er mit dem russischen Botschafter telefonierte. Sie liefen bereits seit dem Sommer, also mitten im US-Wahlkampf.

Und war Flynn der einzige im Team des republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der während des Wahlkampfs über einen «Backchannel», also eine geheime Verbindung zum Kreml, verfügte? Wer sonst war Teil dieses «Backchannels»? Und warum hielt der Präsident an seinem Sicherheitsberater fest, obwohl dieser seit Wochen als Sicherheitsrisiko galt?

Neben dem FBI werden auch die Kongressdemokraten versuchen, Licht in die Angelegenheit zu bringen. Die Vorgänge um Flynn, so Senator Mark Warner, der demokratische Vize-Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat, «unterstreichen sowohl den Ernst als auch die Dringlichkeit der Ermittlungen des Ausschusses in Bezug auf die russische Einmischung in die Wahl 2016». Vor allem, da Michael Flynns «Backchannel» mit Moskau womöglich nur die Spitze eines Eisbergs ist. (Tages-Anzeiger)