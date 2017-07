Die Twitter-Gemeinde verabschiedet Sean Spicer

Personalrochade im Medienstab von US-Präsident Donald Trump: Der vielkritisierte Pressesprecher Sean Spicer tritt zurück, Nachfolgerin wird seine bisherige Stellvertreterin Sarah Huckabee Sanders. Spicer scheidet nach eigenen Angaben im August aus dem Amt. Gründe für seinen Rücktritt nannte er nicht. Auf Twitter erklärte der 45-Jährige lediglich, es sei ihm «eine Ehre und ein Privileg» gewesen, dem Präsidenten zu dienen.

In den sozialen Netzwerken wird Spicer auf besondere Art und Weise verabschiedet: «Wir alle wussten, dass etwas passiert, als Sean Spicer heute so zur Arbeit erschien», meint ein Twitter-User.

We all knew something was up when Sean Spicer came to work looking like this today. #Spicey pic.twitter.com/vQd6XflD5G