Die erste aktive Laserkanone der Welt

Dass die US Navy eine neuartige Laserwaffe testet, war bekannt. Jetzt wird sie auf dem Amphibien-Transportschiff USS Ponce im Persischen Golf fix eingesetzt. Der Nachrichtensender CNN konnte exklusiv an einem Live-Test der ersten aktiven Laserkanone der Welt dabei sein – und zeigt, was sie von herkömmlichen Luftabwehrsystemen und Geschützen unterscheidet.

Die Kanone hat einen Vorteil gegenüber allen Waffen, die je erfunden wurden: Ihr Laser bewegt sich in Lichtgeschwindigkeit und in einem unsichtbaren Teil des elektromagnetischen Spektrums. Der Strahl ist also nicht erkennbar. Zudem macht die Kanone kein Geräusch. Sie schiesst eine grosse Menge an Photonen, also elektromagnetischen Teilchen, auf das Zielobjekt. Dieses erhitzt sich in kurzer Zeit so stark, dass es explodiert oder abstürzt wie die Aufklärungsdrohne, welche die Crew der USS Ponce für den Test im Video steigen liess.

Die Laserkanone wird von den Militärs als neue Superwaffe angepriesen. Wind oder Regen würden der Laserkanone nichts anhaben. Die Reichweite spiele ebenfalls keine Rolle. «Sie ist präziser als eine Kugel», sagt Christopher Wells, Kapitän der USS Ponce. Die US Navy verspricht sich davon eine Reduktion der Kollateralschäden im Kriegsfall. Das 40 Millionen Dollar teure System bezieht seinen Strom von einem eigenen kleinen Generator und wird von einem Team von drei Leuten gesteuert. Munition braucht es keine. Ein Schuss kostet etwa 1 Dollar.

Kostengünstig: Das Lasersystem wird nur von einem kleinen Team gesteuert. (Bild: Reuters)

«Im Gegensatz zu anderen Waffensystemen kann die Laserkanone vielseitig eingesetzt werden, gegen eine Vielzahl von Zielen», sagt Kapitän Christopher Wells. Derzeit ist sie in erster Linie vorgesehen, um Flugzeuge, Drohnen und kleine Boote ausser Betrieb zu setzen oder zu zerstören. Ob die Waffe auch Raketen abschiessen könnte, lässt Wells offen. Die US Navy ist aber daran, eine zweite, noch stärkere Generation der Laserkanone zu entwickeln. (wig.)