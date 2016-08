«Er spielt permanent seine Rolle als Trump»

Donald Trump hat seit 30 Jahren Pläne, wie er US-Präsident werden könnte. Das sagt USA-Korrespondent Walter Niederberger, Autor des neuen Buches «Trumpland».

Trump hier, Trump dort: Donald Trump ist ein Dauerthema in den Medien. Warum haben Sie das Buch «Trumpland» über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten geschrieben?

Gerade weil Trump permanent auf allen Kanälen erscheint, wollte ich herausfinden, warum ein politischer Aussenseiter das amerikanische Wahlsystem so umfassend in Beschlag nehmen und auch weitgehend nach seinen Wünschen umbiegen kann. Für mich ist erschreckend, wie leicht es für einen Opportunisten nun auch in den USA geworden ist, sich an die Spitze der Politik zu setzen. Ich meinte, dass die USA etwas immuner gegen solche Reflexe eines Opportunisten seien.

Erfahren die Leserinnen und Leser etwas völlig Neues über Trump?

Obwohl es scheint, dass Trump mit mehr Glück als Verstand nominiert wurde, so ist sein enormer Ehrgeiz nicht zu unterschätzen. Seit 30 Jahren schon hat er Pläne geschmiedet, wie er einmal Präsident werden könnte. Sein Programm ist seit 30 Jahren exakt das gleiche geblieben. Die angeblichen Feinde der USA von früher, nämlich Japan oder Korea, hat er nun gegen Mexiko und China ausgetauscht. Aber seine Begründungen, sogar die Sätze, die er braucht, haben sich nicht verändert. Trump ist sich immer treu geblieben. Er ist von seinem Erfolg voll und ganz überzeugt.

Was sagt das Phänomen Trump über den Zustand der USA aus?

Das Land befindet sich in einer Sinnkrise, der tiefsten seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine erdrückende Mehrheit der Bürger misstraut den Parteien, der politischen Führung und dem Parlament. Am meisten Ansehen geniessen heute bezeichnenderweise die Polizei und das Militär. Zudem haben die USA den Wirtschaftsschwung von früher verloren. Deshalb zieht Trump mit seinem Slogan «Make America Great Again» derart. Fatal finde ich, dass auch Hillary Clinton keine Vertrauensbasis schaffen kann. Ihre Person ist sogar für viele Amerikaner der Hauptgrund, Trump zu wählen. Womit wir 2016 vor der einmaligen Ausgangslage einer Negativwahl stehen.

Wäre es wirklich so schlimm für die USA und die Welt, wenn Trump zum US-Präsidenten gewählt werden würde?

Das ist schwer zu sagen, weil wir nicht wissen, was Trump wirklich will und ob es ihm gelingen würde, ein Kabinett mit fähigen Leuten zu bilden. Ich halte seine Wahl für ein enormes Sicherheitsrisiko für die USA und die Welt – und zwar weniger wegen seiner politischen Agenda, sondern mehr wegen seiner Person. Trump ist ein extremer Narzisst, er ist nur an sich selber interessiert. Als Präsident wäre er überfordert, und er wäre unberechenbar. Dies interpretiert er zwar als Stärke, ich sehe es als Zeichen eines gefährlichen Grössenwahns.

Was bleibt vom Phänomen Trump, wenn er die Wahl verliert?

Was bleibt, ist die Frustration und der Zorn vieler Wähler. Auch auf demokratischer Seite, wo Bernie Sanders die gleiche enttäuschte Wählerschaft abgeholt hat wie Trump auf der rechten Seite. Ich erwarte, dass 2020 erneut ein Rechtspopulist antritt.

Welche Bedeutung wird der Rechtspopulismus in der US-Politik haben in den nächsten 10 bis 15 Jahren?

Das hängt davon ab, ob sich die republikanische Partei reformieren kann. Sie ist weitgehend zerstört oder besser gesagt von Trump besetzt worden. Man darf nicht vergessen, dass die Obstruktionspolitik der Partei den Boden für einen wie Trump gelegt hat. Die Republikaner müssen die Schuld für Trump voll und ganz auf sich nehmen. Trump ist die logische Fortsetzung des politischen Nihilismus der Republikaner in den letzten Jahren.

Werden sich die Republikaner von ihrem eklatanten Formtief erholen?

Ich hoffe es. Das Schlimmste wäre eine Situation, in der die USA nur noch von einer Partei geführt würden. Eine Stärkung der Republikaner ist dringend nötig. Wenn Clinton gewählt wird, so ist ihr mehr als Barack Obama zuzutrauen, die Brücke zu den Republikanern zu schlagen und mit dem Kongress zusammenzuarbeiten. Das ist eine ihrer Stärken, wie auch Republikaner zugeben.

Ist bei den Republikanern eine Integrationsfigur in Sicht?

Ich sehe noch keine. Ich hatte gehofft, dass Marco Rubio das Format dazu haben könnte. Vielleicht versucht er es noch einmal in vier Jahren.

Sind Sie Trump mal persönlich begegnet? Haben Sie seine Auftritte live mitverfolgt?

Ich habe Trump schon so oft am Fernsehen gesehen, dass ich meine, ihn persönlich zu kennen. Ich habe viele Bücher über ihn gelesen und die Einschätzungen von Leuten eingeholt, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Alle sagen das Gleiche: Es ist schwer, Trump als Person kennen zu lernen, da er permanent seine Rolle als Trump spielt. Er wollte ja als junger Mann als Produzent ins Filmgeschäft einsteigen. Sein Vorbild ist Clint Eastwood, von dessen Western er offenbar seinen öffentlichen Auftritt kopiert hat. Interessant ist, dass Eastwood inzwischen Trump als Kandidat unterstützt. Wie es im Film heisst: The End.

An wen richtet sich das Buch «Trumpland»?

Es ist für ein europäisches Publikum gedacht, natürlich in erster Linie ein deutschsprachiges. Viele meiner amerikanischen Freunde wollen, dass es auf Englisch übersetzt und in den USA vertrieben wird. Das geht aus Zeitgründen nicht. Ausser Trump werde gewählt. Aber dann müssten noch ganz andere Kapitel neu aufgeschlagen werden. Auch habe ich die Optik von aussen nach innen gewählt, zum Beispiel wenn ich die Schwächen und Mängel des US-Wahlsystems oder die Mitverantwortung der Medien für Trumps Erfolg beschreibe. (Tages-Anzeiger)