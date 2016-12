«Mad Dog», «Kriegsmönch», «Chaos»: Der designierte US-Verteidigungsminister James Mattis hat wenig schmeichelhafte Spitznamen – und das kommt nicht von ungefähr. Der 66-jährige Ex-General machte nicht nur als Kommandant im Irak und in Afghanistan von sich reden, sondern auch mit zahlreichen zweifelhaften Äusserungen.

«Sei freundlich, sei professionell, aber habe einen Plan dafür, jeden zu töten, dem du begegnest.»James Mattis

Immer wieder schockierte Mattis mit seinen Entgleisungen die Öffentlichkeit. Seine Botschaft an die irakische Führung nach der Invasion sei gewesen: «Ich komme in Frieden. Aber wenn ihr mich verarscht, bringe ich euch alle um.» Dies erzählte er 2006 seinen Soldaten im Irak, denen er auch gleich eine Anweisung für den Einsatz im Irak gab: «Seid höflich, seid professionell, aber habt einen Plan dafür, jeden zu töten, dem ihr begegnet.» Denn es gebe einige Arschlöcher auf der Welt, die einfach erschossen werden müssten, so Mattis weiter.

Der ehemalige General ist ein Kriegsverrückter, beschäftigt sich mit Lektüren zur Militärgeschichte und verwendet einen grossen Teil seiner Freizeit darauf, das Kriegshandwerk auch theoretisch zu erlernen. Gleichzeitig war er nie verheiratet und hat keine Kinder – deshalb der Spitzname «Kriegsmönch». Mattis sieht das Töten wahlweise als «keine grosse Sache» an oder etwas, das «einfach zum Geschäft gehört».

2005 warf eine seiner Aussagen besonders grosse Wellen. Während einer öffentlichen Podiumsdiskussion in San Diego sagte er als damaliger 3-Stern-General: «Ich liebe es, zu kämpfen. Es macht Spass, Leute abzuknallen.» Die Entrüstung war gross.

«Es macht Spass, Leute abzuknallen»: James Mattis, 2005. (Video: Youtube/Al Jazeera English)

Doch wie unter anderem dieses Video aus dem Jahr 2010 zeigt, hat die kontroverse Wortwahl seiner Reputation kaum geschadet. Denn Mattis blickt auf eine 44-jährige Laufbahn in der US-Armee zurück und geniesst aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf dem Schlachtfeld, seines energischen Kommandostils und immensen Know-hows in der Kriegsführung parteiübergreifend Respekt. Bei den Streitkräften ist er sogar so etwas wie eine legendäre Figur.

Während des ersten Golfkriegs Anfang der Neunzigerjahre kommandierte er ein Bataillon der Marineinfanterie, nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 einen Einsatzverband in Afghanistan, und bei der zweiten US-Invasion im Irak führte Mattis dann im Jahr 2004 die Schlacht um Falluja an, eine der blutigsten des Krieges. Sie machte ihn zum Helden bei den Streitkräften und trug ihm den Spitznamen «verrückter Hund» («Mad Dog») ein.

Donald Trump «Er ist grossartig»:über James Mattis.

Der designierte US-Präsident Donald Trump ist voll des Lobes für den Mann, der das Verteidigungsministerium übernehmen soll. «‹Mad Dog› ist unser Bester, ein wahrer Generals-General!», schwärmte Trump, der selber nie in der Armee gedient hat. Imponiert hat ihm scheinbar auch Mattis’ Haltung zur Foltermethode Waterboarding, deren Anwendung durch US-Soldaten immer wieder für Kontroversen sorgte. Er sei überrascht gewesen, dass dieser nichts davon halte, sagte Trump der «New York Times». Die Antwort von Mattis, dass er ein Päckchen Zigaretten und ein paar Bier für wirkungsvoller halte als Folter, habe ihn sehr beeindruckt.

Gefallen dürfte Trump auch, dass Mattis sich wiederholt als grosser Kritiker Barack Obamas hervorgetan hat. Der Noch-Präsident setzte ihn 2013 als Oberbefehlshaber des US-Zentralkommandos ab. In dieser Funktion war Mattis drei Jahre für die Militäreinsätze im gesamten Nahen und Mittleren Osten zuständig und koordinierte auch den US-Truppenabzug aus dem Irak. Zum Zerwürfnis mit Obama soll es gekommen sein, als Mattis die Annäherungspolitik des Präsidenten gegenüber dem Iran kritisierte – etwas, das Trump ebenfalls missfällt.

Mattis und Trump uneins bei Russland-Frage

Allerdings kann auch der künftige US-Präsident nicht erwarten, dass Hardliner Mattis immer derselben Meinung sein wird. Zwar sind beide Gegner des Atom-Deals mit Teheran, doch beim Verhältnis der USA mit Russland verfolgen sie unterschiedliche Wege. Trump, der Putin als «grosse Führungsperson» bezeichnete, strebt eine rasche Verbesserung des Verhältnisses zu Moskau an. Mattis hingegen warnt, dass der russische Präsident Wladimir Putin «die Nato brechen» wolle.

Trump-Kritiker hoffen deshalb, dass Mattis dem künftigen Präsidenten ab und zu Kontra geben könnte – zumal der Ex-General ja keine Scheu hat, Klartext zu reden. Damit es so weit kommt, muss ihm der Kongress aber erst noch eine Sondererlaubnis erteilen. Denn eigentlich kann man in den USA nur Verteidigungsminister werden, wenn man seit mindestens sieben Jahren nicht mehr in der Armee gedient hat. Bei «Mad Dog» Mattis sind es nur drei.

*mit Material von AFP

(baz.ch/Newsnet)