«Fidel Castro ist tot. Es lebe Donald Trump!»

Seit der Nachricht von Fidel Castros Tod, versammeln sich immer mehr Kubaner vor dem Versailles, dem ältesten kubanischen Restaurant Miamis, dem Herzen von Little Havana, wo die Häuser bunt und niedrig sind und man mit englisch nicht weit kommt. Die Menschen haben sich herausgeputzt. Es ist ein Festtag. Aber sie feiern nicht Thanksgiving sondern «das Ende eines Diktators», wie sie alle rufen. Auf diesen Moment haben viele Exilkubaner in Miami seit Jahren gewartet.

«Der alte Tyrann ist tot», schreien die Jungen und hämmern Kochtöpfe aufeinander, «el viejo se murió», während sich die Älteren oft sprachlos in den Armen liegen oder spontan zu tanzen beginnen. Andere verkaufen T-Shirts mit der Aufschrift: «Cuba Libre!» Keine 24 Stunden sind vergangen und schon macht man aus dem Tod Castros Profit. Das lernt man in Amerika.

«Für uns endet heutige eine Epoche», sagt Valeria Martínez, 73. Sie hat eine Sonderausgabe des «Miami Herald» auf den Boden geschmissen, auf dessen Frontseite Fidel Castro zu sehen ist. Mit ihren Pfennigabsätzen sticht sie ihm die Augen aus und lacht dabei. «Er hat meinen Sohn auf dem Gewissen», sagt Martínez jetzt voller Freude aber auch mit Zorn. Sergio habe versucht, in die Freiheit zu schwimmen, sagt sie. Er wollte zur amerikanischen Basis auf Guantanamo, sei aber nie angekommen, dabei sei er ein guter Schwimmer gewesen. «Das waren Castros Leute, sie haben Hunderttausende auf dem Gewissen», ist sie sich sicher. «Sergio wollte doch nur in die Freiheit.»

Solche Geschichten, wie sie Valeria Martínez erzählt, hört man von den älteren Kubanern, die vor dem Versailles stehen, häufig. Ihre Leben sind mit Castro verwoben, seinetwegen haben sie ihr Land verlassen, haben sich von ihren Familien getrennt, und in Miami noch einmal neu begonnen. «Wir wissen nicht, was jetzt kommt», sagt Kike Toledo, ein ehemaliger Automechaniker, der in den Achtzigerjahren auf einem kleinen Gummiboot in die USA paddelte und eine Woche nach seiner Ankunft eine Messe besuchte. «Castro nahm uns ja nicht nur die Freiheit, er nahm uns auch Gott.» Toledo hat Tränen in den Augen. Es sei der beste Monat seit langem, sagt er. Seine Gebete wurden erhört. «Erst wurde Donald Trump Präsident und jetzt ist auch noch Castro tot.»

Wie damals, als die Mauer fiel

Rund 850'000 Kubaner leben in Miami, der zweitgrössten kubanischen Stadt nach Havanna. In den ersten 15 Jahren nach der Revolution kamen viele Unternehmer, hochkarätige Fachleute und Grundbesitzer, die die neue kommunistische Regierung enteignet hatte, was sie Castro und seinen Cumpañeros nie verziehen. Sie waren fast alle hellhäutig. 1980, als Fidel Castro die Ausreise über den Hafen Mariel erlaubte, wandelte sich das Bild. Unter den 125 000 «Marielitos» waren auch einfache Arbeiter und kleine Angestellte, viele mit dunkler Haut. Mit ihren Familien daheim blieben sie in enger Verbindung, im Gegensatz zur alten Garde wollten sie Brücken bauen. Sie sind weniger dogmatisch, als die Älteren, viele unterstützen Barack Obamas schrittweise Annährung und die Lockerung des Embargos.

An diesem Abend kann es nur diesen einen Drink geben: Cuba Libre!



«Wir dürfen die Kubas Regierung nicht die Hand reichen», sagt hingegen Toledo, der Automechaniker, «das sind alles Verbrecher.» So wie die meisten Kubaner vor dem Versailles in Miami hat Toledo für Trump gestimmt. «Castro ist tot, es lebe Donald», schreit er in die Menge und erhält dafür viel Applaus. Heute sei ein Festtag, so Toledo. Wie damals in Berlin, als die Mauer fiel. «Es ist der Tag, an dem sich alles verändern könnte.»

Noch aber wird vor dem Café Versailles in der Calle Ocho, der achten Strasse, bis tief in die Nacht gefeiert. «Politik ist morgen», so Toledo, heute werde getanzt. Die Luft ist schwül, manche rauchen Zigarren, eine Salsa-Band bringt sogar die Polizisten dazu, mit den Hüften zu wackeln. Die umliegenden Bars verteilen Alkohol umsonst. An diesem Abend kann es nur diesen einen Drink geben: Cuba Libre! (Tages-Anzeiger)