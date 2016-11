Freispruch für den Revolutionär?

«Die Geschichte wird mich freisprechen» ist einer der berühmtesten Sätze von Fidel Castro. Als junger Anwalt schleuderte er ihn 1953 den Richtern und Henkern des damaligen kubanischen Diktators Fulgencio Batista entgegen. Fidel hatte durch reinen Zufall den tollkühnen Angriff auf die Mon­cada-Militärkaserne und das anschlies­sende Massaker überlebt.

Wie er 90 Jahre lang alles überlebte.

Fidel Castro schrieb Geschichte. Sie ist aber kein Abstraktum, sondern menschengemacht. In ihr widerspiegeln sich die Schicksale von Millionen Kubanern. Die er seit 1959 bis faktisch zu seinem Tod bestimmte. Im Guten wie im Schlechten:

Der schwarze Arzt, der bis heute mit Tränen in den Augen erzählt, dass ihm sein Vater, ein durch die Revolution alphabetisierter Zuckerrohrschläger, nicht glauben wollte, dass er Medizin studieren wird. Wenn das der Grossvater noch erlebt hätte, ein Cimarrón, wie die in die Wälder geflohenen schwarzen Sklaven auf Kuba hiessen.

Idiotische, irre Planziele

Das ist für viele Kubaner keine Erzählung aus dem Geschichtsbuch, sondern bis heute Teil der Vergangenheit der Familie. Der gleiche Arzt gibt zu, wie es ihm von Tag zu Tag schwerer fällt, seine Dankbarkeit für Fidel und die Revolution dadurch auszudrücken, dass er für 60 Franken im Monat Leben rettet, während ihm an allen Ecken und Enden Lebensnotwendiges fehlt.

Der weisse Architekt, der die Fami­lientradition weiterführte und nicht dem Ratschlag seines Bruders folgte, mit ihm zusammen nach Miami zu fliehen: Er wollte sich im wahrsten Sinne des Wortes am Aufbau des Sozialismus beteiligen und vollbrachte wahre Wunder beim Erstellen von Wohnraum.

Materialmangel, schlampige Ausführung der Arbeiten, Diebstahl, idiotische und irreale Planziele, auferlegt von Parteibürokraten, die einen Ziegel nicht von einem Backstein unterscheiden können. Jetzt ist der Architekt pensioniert, bekommt 25 Franken Rente im Monat und könnte nicht überleben, wenn ihn sein Bruder aus Miami nicht unterstützen würde.

War es die Anstrengungen dieses ihm von Fidel auferlegten Lebens wirklich wert?

Auf das Leben aller Kubaner, von fast zwei Generationen, hat Fidel Castro seinen Stempel aufgedrückt. Das ist seine Verantwortung, seine Schuld. Oder sein Verdienst?

Viele sind von seiner Insel geflohen, unter Lebensgefahr. Viele hassen ihn, im Exil oder auf Kuba. Viele bewundern ihn, wobei kein Aussenstehender, kein Fremder, kein Tourist jemals erfahren wird, was Kubaner wirklich über Fidel und seine Revolution denken. Es ist wie bei der Heisenbergschen Unschärfe-­Relation, der Betrachter verändert den Zustand des Betrachteten.

Hat Fidel seine Ideen, Pläne und Absichten den Kubanern in den Leib gemartert oder hat er ihnen ein besseres, zumindest gutes Leben ermöglicht? Dazu gibt es wohl rund 14 Millionen verschiedene Ansichten, so viele Kubaner leben innerhalb und ausserhalb der Insel.

Gekämpft, gelitten

Meine Frau ist Kubanerin. Sie wurde im Süden der Insel als Tochter von Kleinbauern geboren, in einem kleinen Weiler, der bis heute nur sehr schwer erreichbar ist. Sie ist eines von zwölf Kindern.

Sie wurde, ermöglicht durch die Revolution, zur Schule geschickt, auch wenn das einen Fussmarsch von zwei Stunden über Stock und Stein bedeutete, zweimal am Tag.

Sie trat in die revolutionären Streitkräfte ein und riskierte in zwei internationalistischen Missionen in Afrika ihr Leben. Sie trat aus der Partei aus, als man ihr zu verstehen gab, dass eine Beziehung zu einem ausländischen Journalisten gar nicht gerne gesehen würde.

Sie litt unvorstellbar darunter, dass man sie nun als Jinetera betrachtete, eine Mulattin, die sich einfach einem Ausländer an den Hals geschmissen hatte. «Aber ich bin doch die gleiche Person, die ich vorher war», sagte sie fassungslos. Wir mussten die Insel verlassen, die für sie unerträglich geworden war.

Als ich sie anlässlich des Todes von Fidel frage, ob sie bereue, was er mit ihrer Biografie angestellt, dass sie für ihn und seine Revolution ihr Leben riskiert hat, antwortet sie: «Wieso soll ich etwas bereuen, was er auch nicht bereut hat? Wir haben gekämpft, gelitten, und das Resultat ist nicht so, wie wir es erträumt haben. Aber es war gut, es zu versuchen. Darauf darf Fidel stolz sein, darauf bin ich stolz.»

Eine Meinung unter vielen. Aber eine gute. (Basler Zeitung)