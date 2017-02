Hashtag gut, alles gut?

Der Professor wird es richten: «Gehorsamkeit in einer Situation, wie wir sie jetzt in den USA sehen, wäre eine grosse Gefahr» (Ueli Mäder).

Klar doch. Seien wir laut! Lasst uns jeden Furz des orangenen Häuptlings posten, jeden Tweet wiederholen. Amüsieren wir uns zu Tode beim burlesken «America first, Switzerland second». Solidarisieren wir uns mit betenden muslimischen Taxifahrern in New York statt mit den geprügelten Tibetern in Bern anlässlich des Chinabesuchs. Gehen wir auf die Strasse für das Recht, sich religiös zu verhüllen, statt für die eingesperrten Feministinnen und Atheisten in den Kerkern von Istanbul zu demonstrieren. Schliesslich bedeutet ein retweeteter Anti-Trump-Hashtag früher oder später Cash. Wer laut genug pinkifiziert, dem winkt in der nächsten Woche ein Werbe- oder Buchvertrag oder sogar ein bezahlter Blog! Revolution light macht Auflage, lenkt für ein paar Stunden vom Essen ab und leuchtet über den Brüsten: «We should all be feminist.»

Das Wimmern fetter Hausfrauen

Wer hat es erfunden? Genau. Karl Lagerfeld. Ja. ER! Der Modemacher, der Kritik an Magermodellen als «das Wimmern fetter Hausfrauen, die sich nur von Pommes Chips ernähren», abtut. Lagerfeld hat den Protest 2014 mondän gemacht. Seine Models trugen feministische Slogans der Suffragetten vor 100 Jahren und sahen dabei verdammt gut aus. Hosenanzüge, unter denen man nichts tragen muss, Taschen, die versprachen: «Make Fashion, Not War.» Ob mir die stilvolle Handtasche nächstes Mal hilft, wenn ich mich auf dem Podium gegen einen deutschtürkischen Erdogan-Unterstützer wehre, der mir bei meiner Kritik am Sultan vorwirft, ich repetiere: «weisse Herrschaftslogik»?

Trumps Einreiseverbot für Muslime löste unter Wissenschaftlern eine internationale Welle der Solidarität aus. Wo blieb die internationale Solidarität letzten Sommer, als Erdogan Tausende von Akademikern und Akademikerinnen entliess und ihnen den Pass abnahm? Die Massensolidarisierung mit den kopftuchlosen Demokratinnen in Is­­tanbul ist offensichtlich nicht so kleidsam wie die US-Fahne als Hijab. Wo kämen wir denn hin, wenn wir ohne Accessoires unser Leben riskieren müssten?

Pussy Hats zu Billigpreisen

Das «Schweineparadox»* macht Revolution. Rosa Hütchen lassen vergessen, dass ausschliesslich weisse, alte Männer und ein paar neue Markenfeministinnen das mediale Rennen machen. Handelsketten vertickern die Pussy Hats zu Billigpreisen – wie viele Mädchenhände sich in Zukunft wohl in Bangladesh für den feministischen Protest wundstricken?

Wir sind Zeugen dessen, wie sich Freiheit, Chancengleichheit und wildes Denken gegen die Verteidigerinnen der Demokratie richtet. Das Fascho-Motto – «Nimm die Worte deiner Feinde und wende sie gegen sie» – funktioniert prächtig.

Darüber geht vergessen, dass der Modemacher nicht zur feministischen Revolution aufruft, weil er Frauen emanzipieren, sondern weil er mehr Kleider verkaufen will. Die Strassenprostituierte öffnet ihre Löcher schliesslich auch nicht, um ihre eigenen sexuellen Wünsche auszuleben, sondern um ihr Überleben zu sichern. Vielleicht sind die rosa Hütchen auch kein Zeichen der Solidarität, sondern eine armselige Kindchensehnsucht erwachsener Menschen nach der rosafarbenen Kindheit.

Tun diese Sätze weh? Und wie! Doch kritisches Denken garantiert keine Straffreiheit – selbst für «gute» Ideologien.

* Schweineparadox: Noch nie gab es so viele Vegetarier in Deutschland und noch nie wurde so viel Vieh geschlachtet wie in den Jahren tierfreier Nahrungsmittelpropaganda.

Regula Stämpfli ist regelmässige Kolumnistin der BaZ. (Basler Zeitung)