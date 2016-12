Kein Denkmal für Fidel

Fidel Castros Grab besteht aus einem gewaltigen Fels­brocken neben dem Monument für den National­helden José Martí in Santiago de Cuba. Nicht zufällig erinnert seine Form an Mais. Denn zu Fidels Lieblingszitaten von Martí gehörte dessen Aussage, dass «alle Herrlichkeit der Welt in ein Maiskorn» passe.

Folgerichtig verabschiedete das kubanische Parlament, seiner Tradition folgend natürlich einstimmig, einen Verfassungszusatz, der verbietet, dass für Fidel Castro Denkmäler errichtet, oder nach ihm «Einrichtungen, Plätze, Parks, Strassen und andere öffentliche Orte» benannt werden. Artikel zwei verbietet zudem die «Verwendung seiner Figur» auf Banknoten, als Marke oder sonst wie, wenn das mit kommerziellen oder Werbezwecken verbunden ist.

Das Gesetz «über die Verwendung des Namens und der Abbildung des Comandante en Jefe Fidel Castro» lässt als Ausnahme lediglich die Benützung seines Namens für ein Studienzentrum zu, das sich mit seinem Denken und seinem Werk beschäftigen soll. Ebenfalls ist es gestattet, auf ihn in künstlerischen Werken Bezug zu nehmen.

Auf Tassen, Rum und Unterhosen

Damit folgt das Parlament – wie immer – den Wünschen des am 25. November mit 90 Jahren verstorbenen Führers der kubanischen Revolution. Es ist eine Eigenheit Kubas, dass seit dem Triumph des von ihm geleiteten Aufstands nur verstorbene Revolutionäre damit geehrt wurden, dass je nach Bedeutung kleinere oder grössere öffentliche Einrichtungen nach ihnen benannt wurden.

Lediglich Che Guevara widefuhr die Ehre, dass in der Provinzhauptstadt Santa Clara für ihn ein Denkmal von beeindruckender Hässlichkeit errichtet wurde. Zudem prangt sein Konterfei auf der Drei-Peso-Note, obwohl Che als Präsident der kubanischen Nationalbank einstmals das Geld abschaffen wollte. Überall ziert die ikonische Che-­Fotografie von Korda als meistkopiertes Bild der Welt T-Shirts, Tassen oder Unterhosen, wird in Stein gehauen, in Holz geschnitzt, gemalt, gesprayt, klebt auf Rumflaschen und wird sogar als Präservativmarke missbraucht.

Offenbar befürchtete Fidel Castro, dass ihm das gleiche Schicksal widerfahren würde. In seinem Testament hatte er verfügt, dass er unverzüglich kremiert werde, um zu verhindern, dass er wie Lenin, einige Zeit lang auch Stalin, Mao oder wie Ho Chi Minh einbalsamiert und in einem Glassarg ausgestellt werden könnte.

Zudem war es absehbar, dass ohne diese Verfügung ganz Kuba mit Fidel-Plätzen, Castro-Denkmälern und Comandante-en-Jefe-Büsten ­überzogen worden wäre. Möglicherweise entging so auch die zweitgrösste Stadt Kubas, Santiago de Cuba, dem Schicksal, in Fidel-Stadt umbenannt zu werden. Als genialer Machtmensch wusste Fidel Castro schon zu Lebzeiten, dass er eine solche Form des Personenkults nicht nötig hat. Er war dermassen omni­präsent, unermüdlich am Reden, in ­seiner oliv­grünen Guerilla-Uniform so ­allgegenwärtig, dass er, neben den üb­lichen Fotografien in jeder Amtsstube und in sehr vielen Privatwohnungen, keine weiteren Symbole brauchte, um klar­zustellen: Kuba ist Castro, und Castro ist Kuba.

Die Omnipräsenz als Denkmal überliess Fidel von Anfang an dem Nationalhelden José Martí, einem Philosophen, Schriftsteller und Freiheitskämpfer, der 1895 im Kampf gegen die spanische Kolonialherrschaft fiel. Seine etwas sauertöpfische Büste steht nicht nur vor jeder kubanischen Schule, das für ihn schon vor der Revolution errichtete Monument beherrscht auch die zentrale Plaza de la Revolución in Havanna.

Im Gegensatz dazu schwebt Fidel nun unsichtbar über seiner Insel, deren Schicksal er wie kein anderer vor ihm geprägt hat. In der Abenddämmerung seiner Revolution wirft er seinen langen Schatten bis weit in die Zukunft. Auch ohne Denkmäler oder Huldigungen materieller Art. (Basler Zeitung)