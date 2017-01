Larger than life

Es gibt die Macht nicht ohne das Ritual. Heute um 12 Uhr (Ortszeit) wird Donald Trump in Washington seine Hand auf zwei Bibeln legen und einen Eid schwören. Auf die eine Bibel hat bereits Abraham Lincoln geschworen, als er 1861 zum Präsidenten vereidigt wurde; die andere Bibel hat Trump von seiner Mutter erhalten, als er 1955, im Alter von neun Jahren, die Sonntagsschule abschloss. John Roberts, der Chef des Supreme Court, des höchsten amerikanischen Gerichts, wird Trump vor der Westfront des Kapitols gegenüberstehen und ihm die Eidesformel vorsprechen:

«Ich, Donald John Trump, schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich ausüben und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften erhalten, schützen und verteidigen werde.»

Erst mit diesem Schwur übernimmt ein gewählter Präsident die Amtsgewalt, so will es die amerikanische Verfassung, Artikel zwei, Absatz eins, Ziffer acht. Der Mensch mag für das gesellschaftliche Zusammenleben hochabstrakte Regelwerke geschaffen haben – er bleibt ein rituelles Wesen mit Hang zu symbolischen Gesten.

Dass die Inauguration vor dem Kapitol stattfindet, ist kein Zufall: Hier tagen das Repräsentantenhaus und der Senat, wie die beiden Kongress­kammern heissen. Sie bilden die Legislative und werden direkt vom Volk und den Staaten gewählt, im Unterschied zum Präsidenten, der formal von den 538 Wahlmännern des Electoral College bestimmt wird. Amerika, das Land von Broadway und Hollywood, versteht etwas von Symbolik.

Sobald Trump den Eid geleistet hat, wird die United States Marine Band vier Trommelwirbel und Fanfarenstösse vortragen und die Präsidentenhymne spielen («Hail To The Chief»); gleichzeitig wird das dritte amerikanische Infanterieregiment nur unweit entfernt 21 Salutschüsse in den Washingtoner Winterhimmel feuern. Sind Musik und Kanonenlärm verklungen, folgt die Inaugurationsrede von The Honorable Donald J. Trump, President of the ­United States, wie die formelle Anrede lautet. Das Zeremoniell verwandelt die Privatperson in einen Würdenträger.

Seine Hoheit, der Beschützer

Die Gründerväter legten Wert auf solche zeremoniellen Details. Wie sollte der erste Mann einer Republik angesprochen werden? Ein Senatsausschuss plädierte für die Formel: Seine Hoheit, der Präsident der Vereinigten Staaten und Beschützer ihrer Freiheiten – doch das klang in den Ohren strammer Republikaner viel zu monarchistisch. Es etablierte sich das kolloquiale Mr President und als Höflichkeitstitel das vorangestellte Honorable (Ehrenwerter). Beides sind eher bescheidene Anreden für eine so mächtige Amtsperson.

Der amerikanische Präsident ist Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber in Personalunion. Das bewirkt, zumindest für demokratische Verhältnisse, eine ungewöhnliche Machtkonzentration (gebrochen allerdings durch die föderale Struktur des Landes und starke Bundesinstitutionen wie Kongress und Supreme Court). Dass die USA wirtschaftlich und militärisch stärker sind als jedes andere Land, macht den Präsidenten nur noch grös­ser, noch stärker. Er ist, wie man so sagt, der mächtigste Mann der Welt. Aber auch diese Macht hat Grenzen.

Die amerikanische Verfassung und ihre Zusätze regeln, was ein Präsident tun darf. Eine aktuelle Ausstellung des National Constitution Center in Philadelphia umreisst diese Machtfülle mit fünf Schlag­wörtern: Veto (Verhindern), Pardon (Begnadigen), Appoint (Ernennen), Remove (Ersetzen) und Command (Befehlen). So kann der Präsident ein Gesetz verhindern, wenn es ihm missfällt; er kann Verurteilte be- gnadigen und Minister ernennen; er kann Beamte ersetzen und Soldaten befehlen – und er kann vieles mehr.

Zugleich wird er oft eingeschränkt: Will er einen Minister ernennen, braucht er die Zustimmung des Senats; will er Gesetze verhindern, kann sein Veto von Senat und Repräsentantenhaus aufgehoben werden; will er mit einer Executive Order in die Tages­politik eingreifen, kann der Supreme Court deren Inhalt als verfassungswidrig zurückweisen – die Aufzählung liesse sich erweitern. Die Amerikaner sprechen von Checks and Balances, und dieses System, entworfen im fernen 18. Jahrhundert, hat einen Bürgerkrieg und zwei Weltkriege überlebt, zudem den Ehrgeiz und das Machtstreben von 44 Präsidenten. Es hat sich, kurzum, als sehr stabil erwiesen.

Schafen im Blair House

Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, tritt dennoch ein Amt an, das sich über die Jahrhunderte stark verändert hat. Da ist etwa die Grösse der Verwaltung: Hatte George Washington, der erste Präsident, ein Kabinett von vier Personen um sich versammelt, vergeben seine Nachfolger inzwischen Tausende von Ämtern, im Plum Book fein säuberlich verzeichnet. Das Kabinett selbst ist auf rund 20 Personen angewachsen und tagt im Weis­sen Haus, wo der Präsident wohnt und arbeitet. Das Gebäude stand noch nicht, als George Washington das Land regierte, ebenso wenig das Blair House, wo die Regierung ihre Gäste unterbringt und Donald Trump die Nacht auf heute verbracht haben soll.

Neueren Datums ist auch das Executive Office des Präsidenten, das in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr Aufgaben übernommen hat. Ihm angegliedert ist etwa der Rat der ökonomischen Berater und der nationale Sicherheitsrat, geleitet wird das Office vom Stabschef, der – je nach Präsident – ein besserer Türsteher ist oder aber als eine Art Premierminister agieren kann. Trump hat Reince Priebus, den bisherigen Chef der Republikanischen Partei, auf diese Stelle gesetzt. Da er selbst über keinerlei politische Erfahrung verfügt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Priebus relativ viel ­Einfluss haben wird.

Der Arbeitsbereich des Präsidenten ist der Westflügel des Weissen Hauses, wo sein Büro, das Oval Office, untergebracht ist, ebenso das Büro des Stabs­chefs und der Cabinet Room. Alle wichtigen Informationen laufen im unter­irdischen Situation Room zusammen, wo rund um die Uhr das nationale und internationale Geschehen beobachtet wird. Barack Obama verfolgte hier die Tötung von Osama bin Laden – es ist aber auch der Tagungsort des nationalen Sicherheitsrats. Wenn die Lage unübersichtlich und potenziell gefährlich ist, wird auf den Bunker im Keller des Ostflügels ausgewichen, so zum Beispiel am 11. September 2001.

Nuclear Football

Der Präsident verfügt auch über eine grosse mobile Infrastruktur. Muss er in kurzer Zeit weite Distanzen zurücklegen, nimmt er sein Flugzeug (Air Force One) oder seinen Helikopter (Marine One). Die Funkrufzeichen «One» werden dabei bloss verwendet, wenn der Präsident selbst an Board ist. Einmal kam bislang das Rufzeichen «Navy One» zum Einsatz, als nämlich George W. Bush im Mai 2003 mit einer Maschine der Navy auf den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln flog, um das Ende des Irakkriegs zu verkünden («Mission Accomplished»). Heute steht die Maschine in einem Museum.

Kurze Distanzen bewältigt der Präsident mit seinem Cadillac (Spitzname: The Beast), manchmal auch zu Fuss, abgeschirmt von seinem Sicherheitsdienst, dem Secret Service. Begleitet wird er von Adjutanten der fünf Teilstreitkräfte (Armee, Küstenwache, Luftwaffe, Marine und Navy), einer trägt einen schwarzen Koffer der Marke Zero Halliburton, den Atomkoffer – auf Englisch: Nuclear Football. Der Präsident kann damit von überall her mit dem nationalen Militärkommandozentrum im Pentagon konferieren und notfalls einen Atomschlag anordnen. Der Koffer ist für ihn, was der Marschallstab für einen absolutistischen Monarchen wie Ludwig XIV. war: das Symbol militärischer Herrschaft.

Sollte der Präsident tatsächlich einen Atomschlag anordnen wollen, würde er sich mit dem Gold Code identifizieren, den er, auf eine Plastikkarte geprägt, stets am Körper mitführt. Der Verteidigungsminister müsste den Befehl bestätigen, erst dann würde das Joint Chiefs of Staff, das Gremium der höchsten Generäle, den Befehl in der militärischen Hierarchie nach unten delegieren. Wollte Trump einen Atomschlag anordnen, ginge das also nicht ohne Einverständnis von James N. Mattis, dem designierten Verteidigungs­minister und ehemaligen Marine-General. Der amerikanische Präsident ist ein mächtiger Mann, aber er ist kein absolutistischer Herrscher.

Präsident per Brief

Abgeleitet werden Rechte und Pflichten eines Präsidenten von Artikel zwei der Verfassung aus dem Jahr 1787; hinzugekommen sind seither fünf Verfassungszusätze, konkret die Artikel 12, 20, 22, 23 und 25. Am interessantesten ist vielleicht der 25. Zusatzartikel von 1967. Er regelt, was passiert, wenn die Amtszeit eines Präsidenten vorzeitig endet, sei es durch Tod, Rücktritt, Amts­enthebung oder Amtsunfähigkeit. Allan Lichtman, ein Historiker der American University in Washington, gilt als einer der besten Wahlprognostiker des Landes. Er hat erst den Wahlsieg von Trump prophezeit – und rasch darauf dessen baldige Amtsenthebung. Sollte er recht behalten, wäre die Neubesetzung im 25. Zusatzartikel geregelt.

Bislang wurde der Artikel fünfmal angewandt, so nach dem Rücktritt von Richard Nixon, als Vizepräsident Gerald Ford zum Präsidenten aufrückte, aber auch in weniger bekannten Fällen, zum Beispiel am 13. Juli 1985. Damals musste sich Ronald Reagan eine Geschwulst im Darm entfernen lassen und schickte um 10.32 Uhr je einen Brief an Senat und Repräsentantenhaus. Darin teilte er mit, dass er sein Amt vorübergehend nicht würde ausüben können. Die Briefe gingen um 11.28 Uhr im Kapitol ein, um 11.50 Uhr wurde Vizepräsident George H. W. Bush informiert, dass er seit 22 Minuten als kommissarischer Präsident amtiere. Abends um 19.22 Uhr gab Reagan schriftlich bekannt, dass er die Amtsgeschäfte wieder übernommen habe.

Das Beispiel zeigt, wie penibel genau darauf geachtet wird, dass die Staatsführung und die Kompetenzen der Amtsträger jederzeit geregelt sind. Das gilt besonders auch, wenn der Präsident seine Rede zur Lage der Nation hält. Er ist dazu per Verfassung verpflichtet und redet traditionellerweise im Januar vor dem Kongress. Eingeladen wird er vom ­Speaker des Repräsentantenhauses, da ihm sonst nicht erlaubt ist, das Kapitol zu betreten. Steht er dann vor dem Plenarsaal, ruft der Zeremonienmeister: «Mr Speaker, the President of the United States» – und die Anwesenden erheben sich.

Designierter Überlebender

Zu dieser Rede versammelt ist die gesamte Staatsspitze, inklusive die Richter des Supreme Court und die Generäle des Joint Chiefs of Staff, mit Ausnahme eines «designierten Überlebenden», der vorab bestimmt wurde. Er ist während der Rede an einem geheimen Ort und würde die Amtsgeschäfte des Präsidenten übernehmen, sollte es nach einem Anschlag auf das Kapitol keine Überlebenden geben.

Üblicherweise handelt es sich dabei um einen Minister mit eher unbedeutendem Ressort. Die eigentliche Nachfolgehierarchie ist gesetzlich geregelt und bestimmt auf den ersten fünf Positionen den ­Vizepräsidenten, den Sprecher des Repräsentantenhauses, den Präsidenten pro tempore des Senats, den Aussenminister und den Finanzminister. Ganz zufällig wird niemand amerikanischer Präsident.

Wer auch immer aber die Nachfolge antritt, er muss einen Amtseid ablegen. Nach dem Attentat auf John F. Kennedy wurde Lyndon B. Johnson, der Vize­präsident, an Bord der Air Force One eingeschworen. Im Frachtraum lag der Sarg des ermordeten Präsidenten, neben Johnson stand Jacqueline Kennedy, eben noch die First Lady. Symbolträchtiger geht es kaum.

Doch selbst in weniger heiklen Momenten war es den Präsidenten wichtig, die Regeln der Amtseinführung nicht zu verletzen. Als John Roberts, der heute Donald Trump den Schwur abnehmen wird, 2009 ein Wort der Eidesformel vertauschte, liess man das Zeremoniell tags darauf im Weissen Haus wiederholen. Barack Obama sagte damals im Scherz: «Wir haben das so entschieden, weil es so viel Spass gemacht hat.» Er hätte auch sagen können: Das Amt ist grösser als der Mensch, der es ausfüllt. Oder Amerikanisch formuliert: larger than life – grös­ser als das Leben.