Milde im Ton, hart in der Sache

Von seinem Hang zur grossen Show konnte Trump auch diesmal nicht ­lassen. Als er im Kronleuchterglanz des Weissen Hauses stand, um seinen ­Kandidaten fürs Oberste Gericht vorzustellen, bemühte er einmal mehr den Superlativ. Neil Gorsuch, der seit zehn Jahren an einem Berufungsgericht in Denver arbeitet, sei der «allerbeste Richter» im Land, sagte Trump. Der Mann habe herausragende Fähigkeiten, sei ein brillanter Kopf und geniesse ­parteiübergreifende Unterstützung. Zudem sei das Verfahren, das mit seiner Nominierung endete, der «vielleicht transparenteste juristische Auswahlprozess der Geschichte» gewesen.

Tatsächlich war es ein Verfahren, das manche an den «Apprentice» denken liess, an die Reality-Show, in der sich der Fernsehstar Trump als resoluter Entscheider inszenierte. Noch Stunden vor der feierlichen Zeremonie waren zwei Namen im Gespräch, neben Gorsuch auch Thomas Hardiman, ein aus einfachen Verhältnissen stammender Richter aus Pittsburgh. Und als der amerikanische Präsident endlich wissen liess, wer von beiden den Zuschlag bekommt, tat er es im Stile eines Magiers, der gerade ein Kaninchen aus dem Hut gezogen hatte. «Na, war das eine Überraschung? War es das?», fragte Trump.

Personalie mit Langzeitwirkung

Abgesehen vom ganzen Drum­herum, es ist eine Personalie mit Langzeitwirkung. Weil Verfassungsrichter in den USA auf Lebenszeit berufen werden, könnte der 49 Jahre alte Neil Gorsuch noch Recht sprechen, wenn Trump längst nicht mehr im Weissen Haus residiert. Zunächst aber muss er vom Senat auf seinem Posten bestätigt werden, und dass das Verfahren ein Hindernisrennen wird, daran hat die Opposition nicht den leisesten Zweifel gelassen.

Gorsuch müsse beweisen, dass er sich im Mainstream der Recht­sprechung befinde und gewillt sei, die Verfassungsrechte ausnahmslos aller Amerikaner gegen Übergriffe der Regierung zu schützen, betont Chuck Schumer, Senator von New York und Fraktionschef der Demokratischen Partei im Senat. Dringender als je zuvor brauche das Land einen Höchstrichter, der einem Staats­chef die Stirn biete, der schon jetzt bewiesen habe, dass er bereit sei, die Verfassung zu verbiegen.

Grosser Widerstand

Dass der Widerstand so ausgeprägt ist, liegt einerseits an dem tiefen Groll, den die Demokraten angesichts der vorangegangen Totalopposition der Republikaner empfinden. Es ist fast elf Monate her, da präsentierte Barack Obama einen Kandidaten, der den im Februar 2016 verstorbenen Antonin Scalia in der Neunerrunde des Supreme Court ersetzen sollte. Merrick Garland, einen liberalen Richter, für den sich nicht nur die Demokraten, sondern auch Republikaner der alten, gemässigten Schule erwärmen konnten. Die Senatsführung der Konservativen aber weigerte sich, Garland auch nur ­anzuhören.

Schon das erklärt manches, was nun an scharfen Tönen gegen Trumps Favoriten aus den demokratischen Reihen zu hören ist. Andererseits gilt der Harvard- und Oxford-Absolvent Gorsuch als ein stramm konservativer Richter, zwar milde im Ton, aber hart in der Sache. Viele Liberale fürchten, dass er bei Themen wie Abtreibung, Waffen­gesetzen und Sterbehilfe auf einen kompromisslos konservativen Kurs einschwenken dürfte.

Patt bei den Richtern

Seit Scalias Tod herrscht ein Patt am Supreme Court: Vier als liberal geltende Juristen stehen vier konservativen oder im Zweifelsfall zur konservativen Seite neigenden Richtern gegenüber. Wird Gorsuch bestätigt, ändert sich an der Kräftebalance zunächst nur wenig. Anthony Kennedy, häufig das Zünglein an der Waage, dürfte trotz seiner ­konservativen Grundhaltung auch in Zukunft in Einzelfällen mit den ­liberalen Kollegen stimmen. Allerdings könnte er, einst von Präsident Ronald Reagan ernannt und inzwischen 80 Jahre alt, theoretisch jederzeit freiwillig aus dem Amt scheiden. Zwei weitere liberale Richter haben die Achtzig fast erreicht beziehungsweise schon überschritten.

Es könnte also Trump zufallen, deren Nachfolger zu benennen. Die Folge wäre ein Rechtsruck, der die Balance am Gericht womöglich auf Jahrzehnte hinaus kippen würde. (Basler Zeitung)