Moskau-Reise von Trump-Berater im Visier

Diverse Nachforschungen befassen sich momentan mit der Frage, ob und wie Russland die US-Wahlen im vergangenen November zu beeinflussen versuchte, und welche Kontakte zwischen Donald Trumps Wahlkampfteam und dem Kreml existierten. Am Sonntag forderte Nancy Pelosi, die demokratische Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus, neuerlich eine Untersuchung der Beziehungen zwischen Trump und Moskau. »Ich möchte wissen, was die Russen über Donald Trump wissen», sagte Pelosi in einem TV-Interview. Das FBI müsse ermitteln, welche «finanziellen, persönlichen und politischen Verbindungen» der Präsident zu Russland habe, so Pelosi weiter.

Über den Stand der FBI-Ermittlungen ist nichts bekannt, doch befasst sich neben dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses vor allem der nachrichtendienstliche Ausschuss des Senats mit der Angelegenheit. Zwar wird das Gremium gemäss den Mehrheitsverhältnissen im Senat vom republikanischen Senator Richard Burr (North Carolina) geleitet, die sieben Demokraten im Ausschuss erreichten aber, dass sich Burr nach zähen Verhandlungen zu einer eingehenden Untersuchung verpflichtete.

Carter Page, ehemaliger Trump-Berater, bei einem Podiumsgespräch in Moskau. (Foto: AP Photo/Pavel Golovkin, 12. Dezember 2016)

Dabei geht es nicht nur um die russische Einflussnahme auf die US-Wahlen, die amerikanische Geheimdienste in einem Anfang Januar vorgelegten Report für erwiesen hielten. Der Senatsausschuss will überdies Berichten über Kontakte zwischen Trump-Mitarbeitern und dem Kreml während des Wahlkampfs nachgehen. Besonderes Interesse dürfte eine Moskau-Reise des US-Energieexperten und damaligen Trump-Beraters Carter Page im Juli finden. «Das ist auf unserem Radarschirm», zitiert der Investigativreporter Mike Isikoff von «Yahoo News» einen «hochrangigen», aber ungenannten Ermittler.

Bereits Anfang Januar verlangte der demokratische Senator Ron Wyden (Oregon), ein Mitglied des nachrichtendienstlichen Ausschusses, FBI-Direktor James Comey müsse «das amerikanische Volk» vor Trumps Amtsantritt über die Beziehungen des neuen Präsidenten zu Moskau informieren. «Ich kann darüber nicht sprechen», wehrte Comey ab.

In einem kürzlichen Interview mit der progressiven Zeitschrift «Mother Jones» signalisierte Wyden dann neuerlich, dass dem FBI sowie den Geheimdiensten entsprechende Informationen über Trump vorliegen. Unter Verweis auf seine Geheimhaltungsverpflichtung lehnte Wyden jedoch ab, sich darüber auszulassen.

Verbündeter: McCain

Am 29. November 2016, also drei Wochen nach den US-Wahlen, hatten die demokratischen Ausschussmitglieder unter Führung Wydens einen Brief an Präsident Obama verfasst, in dem mehr Aufklärung verlangt wurde. «Wir sind überzeugt, dass zusätzliche Informationen bezüglich der russischen Regierung und der US-Wahl existieren, die freigegeben und veröffentlicht werden sollten», schrieben die Senatoren. Jetzt möchte der Senatsausschuss in einer auf drei Monate angelegten Untersuchung Klarheit schaffen. Es ist indes ungewiss, wie weit die republikanische Mehrheit des Gremiums zu gehen bereit ist.

Allerdings könnten die Demokraten um Wyden und den demokratischen Vizevorsitzenden des Ausschusses, Mark Warner (Virginia), einen mächtigen republikanischen Verbündeten finden: Senator John McCain, ein scharfer Kritiker von Trumps Annäherungsversuchen an den Kreml, ist aufgrund seiner Stellung als Vorsitzender des Streitkräfteausschusses im Senat automatisch zur Einsicht in alle Ermittlungsergebnisse des nachrichtendienstlichen Ausschusses befugt. Was immer das Gremium finden wird: McCain wird dafür sorgen, dass es ans Tageslicht kommt. (Tages-Anzeiger)