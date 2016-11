Nur die Zeit war stärker als er

«Er redet.» Der Taxifahrer sagte es fast schon flüsternd, drehte schmunzelnd die Lautstärke des Autoradios etwas zurück und bog in die Uferpromenade ein, den Malecón von Havanna. «Er» hatte gerade mit seiner Rede am Kongress der Kommunistischen Partei Kubas begonnen. Zwei Stunden später Zuhause bei einer Bekannten, ihre Grossmutter sass im Schaukelstuhl vor dem Fernseher, redete er immer noch. Gross im Bild, in seiner olivgrünen Uniform hinter einem Rednerpult.

Hin und wieder glättete er mit der rechten Hand sein graues Barthaar oder streckte er mahnend den Zeigefinger in die Höhe. Der Tag war drückend heiss. Grossmutter nickte ein, schlief zwei Stunden, wachte auf. Er redete noch immer. Sie fand, er sehe frischer aus als zuvor. Gegen Abend, beim Kochen, läutete das Telefon, eine Tante aus dem fernen Santiago de Cuba. Durch den Telefonhörer hörte die Grossmutter seine Stimme. Die Tante sagte, das Radio sei an, und: «Er redet immer noch.»

Seinen Namen nannten sie in Kuba fast nie. Er war einfach ER. Und wenn sie von ihm sprachen, dann mit leicht gesenkter Stimme. Aus Ehrfurcht, sagten die einen, aus Angst, die anderen.

An jenem Freitag im Oktober 1997 redete er sechs Stunden und dreiundvierzig Minuten lang ohne Pause. Seine letzten Worte waren wie immer: Vaterland oder Tod! Wir werden siegen! Grossmutter hörte sie nicht, sie war wieder eingenickt. Jahre später starb sie.

Jetzt, am späten Freitagabend (Ortszeit), ist auch er Geschichte.

Raus aus der Hölle

Es war einmal ein stattlicher Mann mit wildem Bart, dunklen Augen und geschliffenem Mundwerk. Er sah sich als Krieger für eine bessere Welt. Seine stärkste Waffe war das Wort. Mit seinen Worten weckte er Träume und säte Hoffnung, brachte er aber auch Tod und Verderben. Er wurde als Befreier und Prophet verehrt. Oder als Tyrann und Teufel verflucht. Er lebte lange und überlebte viele.

Sein Name war der eines Heiligen: Fidel

Das Licht der Welt erblickte er auf einer grünen Insel im Ozean, neunzig Seemeilen von Amerika entfernt. Sein Vater, Don Ángel, besass ein Landgut, war ein reicher Mann, ein Patriarch und Patron. Auf dessen Zuckerrohrfeldern arbeiteten viele Männer und Frauen für einen kargen Lohn. Seine Mutter hiess Lina, sie war die Hausangestellte von Don Ángel. «Er» wurde als uneheliches Kind geboren, blieb lange ungetauft, deshalb wurde er von vielen «der Jude» genannt. Er kannte das Wort nicht, er war noch ein Junge.

Fidel Castro

Seine Eltern schickten ihn früh in die Stadt in eine Ordensschule für Töchter und Söhne feiner Leute. Seine Lehrer waren strenge Jesuiten. Nie mehr vergass er ihre «Predigten über die Hitze in der Hölle, die Leiden in der Hölle, die Langeweile in der Hölle, die Verzweiflung in der Hölle.» Der Knabe konnte nicht begreifen, «wie es überhaupt möglich war, eine so grausame Hölle zu erfinden.» Er las die Bibel, glaubte aber danach nicht an Gott. Er schlug zurück, wenn ihn ein Lehrer schlug, drohte seinen Eltern in einem Streit, ihr Haus anzuzünden und wiegelte mit 13 Jahren die Zuckerrohrarbeiter gegen seinen ausbeuterischen Vater auf. Man sagte, der Junge sei schwierig, aufbrausend, liesse sich von niemandem etwas vorschreiben und wolle immer das letzte Wort haben. Aber er sei auch überaus wissbegierig und intelligent. Ein Pater schrieb zum Schulabschluss: «Wir haben keine Zweifel, dass er das Buch seines Lebens mit brillanten Seiten ausfüllen wird.»

An der Universität in der Hauptstadt studierte er Rechtswissenschaften, in der Freizeit die Geschichte seines Landes und die Werke bedeutender Denker, Aufklärer und Führer aus der Zeit vor seiner Zeit. Ihre Gedanken und Ideen vermischten sich in seinem Kopf zu einem explosiven Gemisch, das den Mächtigen auf der Insel Angst, den Armen und Unterdrückten Mut machte. Die Herzen der Jugend waren rein und ihre Köpfe stellten Fragen. Er hatte die Antworten. An der Alma Mater scharten sie sich wie Jünger um den Furchtlosen. In Nadelstreifen, mit geöltem Haar und Pistolen führte er die Proteste gegen die an, die das Land mit harter Hand und schmutzigem Geld regierten. Seine Augen sahen Ungerechtigkeit überall: Mächtige, die das Volk unterdrückten und sich gleichzeitig in den Dienst von noch Mächtigeren stellten, fremden Mächten auf der anderen Seite des Wassers, den Vereinigten Staaten von Amerika. Er sah es als seinen Auftrag, das Inselvolk von diesem Joch zu befreien.

Rein in den Krieg

So wurde er zum Krieger. Wo fortan Kugeln aus Gewehren flogen, da war er. Die Mächtigen massakrierten viele seiner Verbündeten. Er überlebte immer, manchmal wie durch ein Wunder. Ihn sperrten sie ein - und machten ihn dadurch nur noch grösser. Im Gefängnis schrieb er seine Kampfansage gegen die herrschenden Verhältnisse auf Papier. Sein Versprechen: Alle Macht dem Volk, jeder Mensch wird frei sein, darf frei reden, muss keine Angst vor niemandem mehr haben, gerechter Besitz von Grund und Boden. Das Geschriebene liess er Seite für Seite aus dem Gefängnis hinausschmuggeln und unter das Volk verteilen. Sein letzter Satz lautete: «Die Geschichte wird mich freisprechen.» Nach eineinhalb Jahren zeigten sich die Mächtigen gnädig und entliessen ihn frühzeitig in die Freiheit. Und unterschrieben damit ihr politisches Todesurteil.

In Mexiko bereitete er die Rückkehr in eine neue Zukunft vor. An seiner Seite, wie immer, sein jüngerer Bruder Raúl, kleingewachsen, still und treu. Und ein Mann aus Argentinien, ein asthmakranker Arzt. Sein Name: Ernesto Guevara. Seine Freunde nannten ihn Ché. Zurück auf der Insel wurden sie von den Truppen des Tyrannen mit Kanonen und Brandbomben empfangen und tagelang durch Wälder gejagt. Die Welt glaubte, der bärtige Rebell sei längst tot. Viele waren tot. Doch er und zwanzig von seinen achzig Männern hatten überlebt. Sie verschanzten sich in den Bergen der Sierra Maestra, tricksten die Truppen des Tyrannen aus, setzten die Felder von Grossgrundbesitzern in Brand, erbeuteten deren Vieh und schenkten es den armen Bauern. Manche verliessen Frau und Kind und schlossen sich den Rebellen an. Er schrieb Manifeste und rief das Volk zu Ungehorsam und Gewalt gegen die Mächtigen auf. Seine Revolution ergoss sich wie Lava ins Land und in die Städte.

1959: Nach einem Guerillakrieg gegen den von Washington unterstützten Diktator Fulgencio Batista zieht Fidel Castro siegreich in Kubas Hauptstadt Havanna ein.

Am ersten Tag im Kalenderjahr 1959 floh der Tyrann mit Koffern voller Geld nach Amerika. Seine Soldaten legten die Waffen nieder. Das Inselvolk trug die siegreichen Rebellen auf Händen bis in die Hauptstadt. Eine Million Menschen versammelte sich auf einem grossen Platz und feierte seine Erlöser. Er redete. Und als er sprach, flogen weisse Tauben auf und setzten sich auf seine Schultern und Arme. Ein göttliches Zeichen!, riefen die, die an ihn glaubten. Ein fauler Trick! Das sind nur Brieftauben!, höhnten die, die ihn verabscheuten.

Er redete stundenlang. Seine Worte entflammten das Feuer in den Herzen der Menschen. Das Feuer der Freiheit oder das Feuer des Hasses. Wer ihn verehrte, blieb auf der Insel und legte das Schicksal in seine Hände. Wer ihn fürchtete, flüchtete nach Amerika oder bekämpfte ihn. Wer in Gottes Namen predigte, den verbannte er von der Insel.

Er allein

Der Revolutionsführer und seine Männer übernahmen die Macht zu einer Zeit, als die Welt zweigeteilt war, in Ost und West, sich im Kalten Krieg zweier Ideen befand, Kommunismus gegen Kapitalismus. Er und seine Männer standen dazwischen und machten sich daran, auf ihrer Insel aufzuräumen. Sie taten es schnell und radikal, nahmen denen, die viel besassen, alles weg. Die Enteigneten versammelten sich in Amerika. Sie waren rachsüchtig, wollten seinen Tod. Doch sie kriegten ihn nicht. Er war überall und nirgends, schlief heute da, morgen dort. Jede Giftpille, jede Gewehrkugel machte ihn noch unsterblicher.

Wer mit ihm und seiner Revolution war, machte er rasch glücklich. Er gab ihnen Land, genügend Geld und zu Essen Er sorgte dafür, dass alle lesen und schreiben lernten, die Alten und Kranken gepflegt wurden. Alles neu zu ordnen und zu organisieren, war aber schwierig. Er und seine Männer waren Krieger, keine Bauern und Unternehmer. Sie verstanden das Kriegshandwerk, nicht aber das Wirtschaften und Haushalten. Sie hatten Träume und grosse Pläne. Sie wollten die Insel in ein Paradies verwandeln und aus deren Bewohnern «neue Menschen» machen. Er, der Comandante en Jefe, nahm die Zukunft des Landes in seine Hände und liess sie nicht mehr los. Er glaubte zu wissen, was für sein Volk gut war. Er sagte: Wir tun unser Bestes, aber unser Feind, die Vereinigten Staaten von Amerika, machen uns das Leben schwer.

In der Tat: Der Feind schickte Mörder und Invasoren auf die Insel, «das Imperium», wie er den Feind nannte, wollte das Volk aushungern. Er rief: «Das ist Krieg!» Sein Volk schrie: «Fidel, befehle!» Er: «Wir müssen kämpfen!» Doch er wusste, dass er den Krieg alleine nicht gewinnen konnte. Er brauchte einen neuen, starken Freund - und fand ihn weit entfernt im Osten. Das Imperium der anderen Seite, die Sowjetunion, schickte ihm keine Mörder und Bomben, sondern Wodka und Kaviar - und die Botschaft: Du, der Feind meines Feindes, bist mein Freund. Der Revolutionsführer, der sein Land soeben aus den Fängen einer Grossmacht befreit hatte, reichte der anderen Grossmacht die Hand.

1961: Kubas Revolutionsarmee schlägt die Invasion zurück, die vom US-Geheimdienst CIA mit einer Söldnertruppe von Exilkubanern lanciert wurde.

Er bereitete nicht nur seinen Feinden, sondern auch seinen neuen Freunden Kopfschmerzen. Sie sagten, er sei fanatisch, heissblütig und unberechenbar. Trotzdem stellten sie ihre gefährlichsten Raketen auf seine Insel und richteten diese auf den gemeinsamen Gegner. Die verfeindeten Grossmächte spielten mit dem Feuer, er war bereit, es zu zünden - und löste beinahe einen Weltenbrand aus. Man sagte, er fürchte nichts ausser den Frieden. Sein Gewand war die Uniform, sein Geist immer im Kriegszustand. Seinem Volk sagte er Zeit seines Lebens: Wir befinden uns im Krieg. Und um diesen zu gewinnen, müssen wir zusammenstehen, ein einig Volk sein. Müssen wir mit einer Stimme reden, mit der Stimme der Revolution. Die Revolution war er.

Andere Stimmen liess er nicht mehr zu. Alte Freunde, die ihm den Rücken kehrten, sagten: Mehr als den Frieden fürchtete er die Freiheit der Anderen, anders zu denken als er. Kampfgenossen, die anders zu denken und reden begannen und vom Volk zu sehr geliebt wurden, hatten keinen Platz mehr neben ihm. Sie fielen bei ihm in Ungnade oder er liess zu, dass sie jung starben - durch Kugeln oder auf mysteriöse Weise. Tot widersprachen sie ihm nicht mehr. Er konnte für sie sprechen. Auch durch seine Worte wurde der in der Fremde ermordete Ché Guevara zu einem unsterblichen Helden.

Worte und Taten

Sein Kampf war nie zu Ende. Wer die Revolution in Frage stellte, den erklärte er zu seinem Feind. Mit Feinden verhandelte er nicht. Er bekämpfte und verfolgte sie, machte sie mundtot, verurteilte sie als Verräter, sperrte sie ein oder liess sie fortziehen. Sie verliessen die Insel in Massen. Wer blieb und ihn verehrte, verdankte ihm das Gute und machte für das Schlechte andere verantwortlich: «das Imperium», Konterrevolutionäre, Idioten in seinem Zentralstaat.

Je länger die Zukunft dauerte, umso mehr Feinde sah er um sich herum. Aus Angst vor ihm und seinen Revolutionswächtern fragten sich die kritischen Geister flüsternd: Weshalb liess er seinen Worten andere Taten folgen? Wo sind all die Rechte, die er uns einst versprochen hat? Warum dürfen wir nicht frei reden und schreiben, was wir denken? Was ist mit «Alle Macht dem Volk», wo wir doch nur eine, seine Partei wählen und nur für eine, seine Idee stimmen dürfen? Solchen Fragen stellte er sich nur wenigen Auserwählten, die er mochte und die ihn mochten. Auch ihnen antwortete er: «Wir sind im Krieg.» Da würden eben andere Gesetze herrschen. Sein oberstes Gesetz lautete: «Innerhalb der Revolution alles, gegen die Revolution nichts.» Die grundlegendsten Rechte seien in seinem Land garantiert wie nirgendwo, das Recht auf Nahrung, Bildung und Gesundheit. Andere Rechte müsse er streng kontrollieren, sonst würden die Feinde der Revolution sie missbrauchen. Der Vater der Revolution war strenger als sein eigener Vater und die Jesuiten, die ihn als Kind unterrichtet hatten. Er kontrollierte Land und Volk, die Waffen und das Wort. Er brauchte kein Amt. Er herrschte.

Die Zuhörer und Schreiber, die er zu sich liess, führte er wortgewandt durch sein labyrinthisches Gedankengebäude, hob sie elegant und charmant über Fallgruben und führte sie listig aus seinen Sackgassen heraus. Sein Kopf war ein gigantisches Archiv voller Weltgeschichte, Namen, Zitate und Zahlen. Seine Gegenüber verloren sich darin. Er redete und redete. Sie schrieben auf, füllten Tausende Seiten Papier. Wer ihn bewunderte, sagte: Er dachte im Grossen und glaubte an seinen Traum von einer besseren Welt. Dafür verlangte er von seinem Volk grosse Opfer. Wer ihn verabscheute, sagte: Er dachte und glaubte immer nur an sich und seine Macht. Dafür erzwang er von seinem Volk Opfer, die es freiwillig nie erbracht hätte.

Am Ende

Plötzlich war die Welt eine andere. Das Reich an seiner Seite, die Sowjetunion, zerfiel. Er sagte, sie sei schwach geworden und begäbe sich nun auf denselben Irrweg wie der Feind. Der Kalte Krieg endete. Er kämpfte weiter. Holte redend die letzten Reserven aus sich und seinem Volk heraus. Schon als junger Rebell hatte er geschrieben: «Je einsamer ich mich fühle, desto mehr Kräfte sammle ich tief in meinem Innern, und ich werde meinem Herzen all die Wärme geben, die ihm von den feigen Seelen verweigert werden.» Für ihn war die neue Welt voller feiger Seelen. Er sagte: «Wir werden uns allein verteidigen, umgeben von einem Ozean des Kapitalismus.» Auf der Insel brachen magere und dunkle Jahre an. Mensch und Natur verwilderten. Seine Revolution war am Ende, aber nicht tot.

In Venezuela fand er einen neuen mächtigen Freund. Der war Präsident des Landes, redete ihm, dem Vater der Revolution, nach dem Mund und verfügte über Unmengen von schwarzem Gold. Dieser Mann half ihm und seiner Insel, sich im feindlichen Ozean über Wasser zu halten.

Die Jahre auf der Insel schleppten sich dahin. Die Menschen warteten weiter auf die Zukunft. Er wurde krank - und immer wieder totgesagt. Doch seine Feinde freuten sich stets zu früh. Nur die Zeit war stärker als er.

Der Krieger legte seine Uniform ab. Er befahl dem einzigen Menschen, der immer an seiner Seite und in seinem Schatten war: Übernehme, mein Bruder, mach du weiter. Er legte sich hin und wachte darüber, was sein Bruder mit seiner Revolution anstellte. Der Comandante en cama (im Bett) wurde bleich, sein Bart durchscheinig, die Knochen traten hervor. Er redete nicht mehr zu seinem Volk. Seine Gedanken über die Menschheit, den Ozean und andere Katastrophen schrieb er auf und liess sie von seinen Treuen in die Welt hinaustragen. Sein Gefolge wurde immer kleiner und wie er alt und schwach.

In den letzten Tagen seines Lebens tauchte er hin und wieder einmal irgendwo auf, tief gebückt, unfähig, alleine auf den eigenen Beinen zu stehen. Als ihn die Blitzlichter der Kameras trafen, riss er seine müden Augen auf und fragte mit brüchiger Stimme: «Wer schiesst hier auf mich?» (Tages-Anzeiger)