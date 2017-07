Obama-Fotos gegen Trumps Hass-Tweets

Gehässige Tweets und sexistische Kommentare: US-Präsident Donald Trump zeigt sich zurzeit nicht gerade von seiner besten Seite, worauf es von allen Seiten Kritik hagelt, auch vom konservativen Sender Fox News. Die beste Antwort auf Trumps irritierendes Verhalten hat aber der frühere Fotograf des Weissen Hauses, Pete Souza.

Respect for women, 2. (President Obama talks with a young woman during a stop at the Boys and Girls Club of Cleveland, Ohio in 2012.) Ein Beitrag geteilt von Pete Souza (@petesouza) am 29. Jun 2017 um 12:10 Uhr

Er veröffentlicht auf Instagram Bilder von Trumps Vorgänger Barack Obama unter dem Titel: Respekt für Frauen. Die Fotos zeigen Obama im Gespräch mit Beraterinnen im Oval Office, wie er auf einer US-Luftwaffenbasis in Afghanistan eine Soldatin umarmt oder mit einer Mutter über die Herausforderung spricht, eine Familie zu ernähren.

Respect for women, 3. (President Obama greets US troops after secret all-night flight to Afghanistan in 2010.) Ein Beitrag geteilt von Pete Souza (@petesouza) am 29. Jun 2017 um 13:28 Uhr

«Danke für die Fotos, Pete. Wir brauchen regelmässig die Erinnerung an einen Präsidenten mit Stil und Anstand», schreibt ein Nutzer dazu. «Was für ein gutes Vorbild», «Klasse, Würde und Respekt. Danke, Pete», «Natürlich vermisse ich ihn. Und den Respekt und die Würde, die das Amt verdient», kommentieren andere.

Respect for women, 5. (President Obama has lunch with Rebekah Erler, who had written him a letter in 2014 about the economic challenges of raising a family.) Ein Beitrag geteilt von Pete Souza (@petesouza) am 29. Jun 2017 um 17:55 Uhr

«Psycho-Joe» und die «verrückte Mika»

Trump hatte auf Twitter die Moderatoren der MSNBC-Talkshow «Morning Joe» attackiert: «Der verrückte Joe Scarborough und die strohdumme Mika sind keine schlechten Menschen, aber ihre Show mit ihren niedrigen Quoten wird dominiert von ihren NBC-Chefs», schrieb er.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. Juli 2017

Die Moderatoren hatten Trump in den vergangenen Monaten wegen seines Verhaltens und Führungsstils immer wieder scharf kritisiert. Der Präsident reagierte darauf mit einem Wutausbruch auf Twitter, in dem er Scarborough als «Psycho-Joe» schmähte, vor allem aber über Brzezinski herfiel. Er beschimpfte sie als die «verrückte Mika mit dem niedrigen IQ». Auch behauptete er, die Journalistin habe nach einer Schönheits-OP «schlimm» im Gesicht geblutet.

Video – Wutrede gegen Trumps Ausfälligkeiten

Die Attacke des Präsidenten auf Aussehen und Intelligenz der Journalistin wurde nicht nur in den Medien, sondern auch im Kongress heftig kritisiert. Auch Parlamentarier von Trumps Republikanischer Partei kritisierten, Trumps Äusserungen seien eines US-Präsidenten unwürdig.

«Sie hat ein hübsches Lächeln»

Zuvor hatte bereits sein Verhalten während eines Telefonats mit dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar für Irritation gesorgt. Eine der im Oval Office anwesenden Korrespondentinnen der irische Presse weckte sein Interesse. Mit den Worten «Kommen Sie her, kommen Sie her, wo sind Sie her?» winkte er Caitriona Perry vom TV-Sender RTE zu sich an den Tisch. Dann sagte er zu Varadkar: «Sie hat ein hübsches Lächeln im Gesicht, ich wette, sie behandelt Sie gut.»

Perry beschrieb die Begegnung später auf Twitter als «bizarr».

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji — Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) 27. Juni 2017

(ij/afp/ap)