Sie holt mehr Klicks als Trump

Tomi Lahren ist erst 24 Jahre alt und spaltet schon eine Nation. Im US-amerikanischen TV-Sender The Blaze hat sich die Südstaatlerin innerhalb von zwei Jahren von der Praktikantin zur konservativen Medienberühmtheit gemausert. In ihrer Show «Tomi» motzt sie täglich gegen alles, was sie nervt, am liebsten aber beleidigt Lahren Liberale und Islamisten. Zahlreiche Leitmedien wie die BBC und der Guardian berichten über die junge Frau.

Besonders der dreiminütige Sendungsteil «Final Thoughts» provoziert und polarisiert: Dort bekommt der Zuschauer die Meinung der Moderatorin ungefiltert und ungeschönt zu hören. Als sie letztes Jahr im Juli ihre Gedanken an Präsident Barack Obama richtete, und ihm seine Zurückhaltung nach dem blutigen Anschlag auf eine Militäreinrichtung in Tennessee vorwarf, erlangte sie erste Bekanntheit.

66 Millionen Zuschauer

Seitdem schauen immer mehr Menschen ihre Videos. Auf Facebook haben diese teilweise mehr Klicks als jene des designierten Präsidenten Donald Trump, den sie übrigens unterstützt. Neben Fans und Anhängern schafft sich Lahren auch eine grosse Schar Feinde, die sie die «White Power Barbie» nennen.

«It seems to me that blaming white people for all your problems might make you the racist.»Tomi Lahren zum Football-Spieler Colin Kaepernick

Eins von Lahrens berühmtesten Videos entstand dieses Jahr während der American-Football-Saison: Der Spieler Colin Kaepernick weigerte sich, für die amerikanische Nationalhymne aufzustehen. Damit wollte er gegen die Unterdrückung der Schwarzen in den USA protestieren. Das 66 Millionen Mal angeklickte Urteil der 24-Jährigen über Kaepernick war vernichtend. (baz.ch/Newsnet)