Trump im Honeymoon-Hoch

Donald Trump war der unbeliebteste Präsidentschaftskandidat in der jüngeren amerikanischen Geschichte, doch jetzt erlebt er einen überraschend starken Anstieg seiner Popularitätswerte. 41 Prozent seiner Landsleute beurteilen ihn derzeit positiv – mehr als je zuvor seit Beginn seines Wahlkampfs. Dies zeigt die jüngste Umfrage des «Wall Street Journal» (WSJ) und von NBC News.

Den tiefsten Beliebtheitswert in den WSJ/NBC-Umfragen 2016 verzeichnete Trump im April, als ihn nicht einmal jeder vierte Amerikaner (24 Prozent) positiv beurteilte. Danach ging der Wert leicht nach oben und pendelte sich bis Oktober bei 28–29 Prozent ein. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl vom 8. November konnte Trump erstmals auf 33 Prozent zulegen. Den grössten Anstieg seiner Popularität allerdings verzeichnete er in den vergangenen Wochen.

Gleichzeitig nahm die Zahl der Amerikanerinnen und Amerikaner ab, die Trump negativ sehen. Bei der neuesten Umfrage waren es noch 47 Prozent und damit 12 Prozent weniger als im November und sogar 18 Prozent weniger als bei seiner schlechtesten Beurteilung im April.

Auch praktisch alle Befragungen anderer Medien und Meinungsforschungsinstitute bestätigen diesen positiven Trend. In vielen schneidet Trump sogar noch besser ab. Doch es gibt einen Haken: Die Steigerung seiner Beliebtheit ist fast ausschliesslich auf das Lager der Republikaner zurückzuführen. Die jüngste WSJ/NBC-Umfrage zeigt einmal mehr, wie tief der Graben ist, der sich durch die amerikanische Gesellschaft zieht.

So verkleinerte sich der Anteil der Befragten, die das Land auf falschem Kurs sehen, seit Mitte Oktober von 65 Prozent auf 54 Prozent . Zwischen den beiden Parteien offenbart sich aber eine grosse Diskrepanz: Bei den Demokraten finden 75 Prozent , dass sich die USA in die falsche Richtung entwickeln. Unter den Republikanern sind es nur 37 Prozent . Auch bei der Wirtschaftsprognose sind Republikaner beispielsweise optimistischer.

«Ressentiments bleiben auf beiden Seiten der Parteikluft bestehen.»Fred Yang, Meinungsforscher

Auf der anderen Seite machen Demokraten den Grossteil der Befragten aus, die Trump in einem negativen Licht sehen. Und diese sind trotz Rückgang mit 47 zu 41 Prozent immer noch in der Mehrheit. Zudem offenbart die neueste WSJ/NBC-Umfrage, dass fast jeder Zweite befürchtet, dass es Trump an Charakter für das Amt des US-Präsidenten fehlt.

Nur 45 Prozent der Amerikaner zeigen sich optimistisch und überzeugt, was Trumps anstehende Amtszeit betrifft. Das sind weitaus weniger als bei früheren neu gewählten Präsidenten.

Als Obama 2009 zum ersten Mal gewählt wurde, blickten zwei Drittel seiner Landsleute positiv in die Zukunft. Und auch George W. Bush wurde nach seiner umstrittenen Wahl im Jahr 2000 deutlich mehr Vertrauen entgegengebracht. «Normalerweise legen Wahlen Auseinandersetzungen bei. Heute aber bleiben Ressentiments auf beiden Seiten der Parteikluft bestehen», sagte Meinungsforscher Fred Yang dem «Wall Street Journal».

Trump sieht sich mehr Skepsis und Feindseligkeit gegenüber als seine Vorgänger. Doch auch er profitiert von der sogenannten Honeymoon-Phase, wie es amerikanische Meinungsforscher nennen: In den ersten Monaten nach der Wahl steigt das Ansehen eines frisch gewählten Kandidaten traditionell an, weil er einen Vertrauensvorschuss erhält.