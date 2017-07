Trump ringt CNN wortwörtlich nieder

US-Präsident Donald Trump hat mit einem gegen den Nachrichtensender CNN gerichteten Video für Empörung gesorgt. Die Aufnahme stammt von einem seiner früheren Auftritte beim amerikanischen Profi-Wrestling, über dem Gesicht eines Mannes, den er darin verprügelt, ist allerdings digital das Logo von CNN eingeblendet. Trump wurde daraufhin vorgeworfen, zur Gewalt gegen Journalisten aufzurufen.

Das Video wurde am Sonntag über das offizielle Twitter-Konto Trumps verbreitet. Dazu stellte Trump die Nachricht: «#FraudNewsCNN #FNN». Fraud heisst übersetzt so viel wie Schwindel.

Trump hatte in den vergangenen Tagen über Twitter mehrfach zwei Moderatoren des Senders NBC, dessen Leitung und auch CNN angegriffen. Den Sendern wirft er seit Beginn seiner Amtszeit immer wieder vor, Fake-News zu verbreiten und eine Hasskampagne gegen ihn zu fahren. Mehrfach bezeichnet er die Medien als «Opposition» und «Feinde des amerikanischen Volkes».

«Ein trauriger Tag»

«Es ist ein trauriger Tag, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten Gewalt gegen Reporter anregt», sagte ein CNN-Sprecher als Reaktion auf das Video. Offenbar habe die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Sanders, vergangene Woche gelogen, als sie gesagt habe, Trump fördere in keiner Weise die Anwendung von Gewalt. Solch kindisches Benehmen würdige sein Amt herab, sagte der Sprecher. «Wir werden weiter unseren Job machen. Er sollte damit anfangen, seinen zu machen.»

Bruce Brown von der Organisation Reporters Committee for Freedom of the Press sagte, mit dem Video werde Journalisten mit physischer Gewalt gedroht. Auch er erklärte, es untergrabe das Amt des Präsidenten.

Manipulierter Clip aus dem Jahr 2007

Seine Angriffe auf die Medien hat US-Präsident Donald Trump mit dem Zweck gerechtfertigt, seine politischen Ziele zum Wohle der Wählerschaft zu schützen. «Die unehrlichen Medien werden uns nie davon abhalten, unsere Ziele im Auftrag der grossartigen amerikanischen Bevölkerung durchzusetzen», twitterte er am Sonntag.

The dishonest media will NEVER keep us from accomplishing our objectives on behalf of our GREAT AMERICAN PEOPLE! #AmericaFirst???????? pic.twitter.com/jSciqzAs6G