Trumps Taktierer hat sich verspekuliert

Er gilt als geschickter Taktierer, der im Hintergrund die Fäden zieht. Doch ausgerechnet mit seinem Gesundheitsgesetz, über das der Senat diese Woche hätte abstimmen sollen, hat sich Mitch McConnell verspekuliert. Vorerst. Der Chef der Republikaner im Senat spricht seit Jahren davon, die Gesundheitsreform von Barack Obama durch «ein besseres System» zu ersetzen. Noch im März gab er etwas vollmundig an, er bräuchte wohl keine Woche, um eine neue Gesundheitsreform im Senat zu verabschieden. Doch aufgrund fehlender Mehrheiten innerhalb der eigenen Partei musste er die Abstimmung nun vertagen.

McConnell ging davon aus, mit dem gemeinsamen Ziel, Obamacare abzuschaffen, genug konservative und moderate Senatoren vereinen zu können. Doch seine Rechnung ging nicht auf. Statt ein Gesetz in offenen Hearings und Diskussionen zu erstellen, liess er 13 Senatoren über Wochen hinter verschlossenen Türen einen Entwurf ausarbeiten. Auch dies hat sich womöglich als Fehler entpuppt.

Dilemma zwischen den verschiedenen Interessen

Denn manchen Republikanern ging der neue Entwurf nicht weit genug. Sie würden am liebsten alle Obamacare-Regulierungen abschaffen und das Gesundheitssystem den Kräften des freien Marktes aussetzen. Andere Senatoren sehen sich zu Hause in ihren Bundesstaaten mit einer Heroinepidemie konfrontiert. Sie sind auf eine Erweiterung von Medicaid, der Krankenversicherung für Arme, angewiesen und können die Kürzung der Gelder ihren Wählern nicht erklären. Senatorinnen wie Lisa Murkowski aus Alaska hingegen beklagten die Budgetkürzungen bei Planned Parenthood, einer Frauenorganisation mit über 600 Kliniken, die Geburtenkontrollen und Vorsorgeuntersuchungen anbietet – aber auch Abtreibungen vornimmt.

Im Dilemma zwischen all den verschiedenen Interessen, schlug sich Mitch McConnell «auf die Seite der Konservativen», sagte der Gesundheitsökonom Richard Frank, Professor an der Harvard Medical School. Sein Gesetzesentwurf in der heutigen Form diene einzig den Wohlhabenden, da Steuern auf Reiche entfielen. McConnell könnte in einer Überarbeitung mehr in die Mitte rudern, sagt Frank, könnte etwa die Zuschüsse an Planned Parenthood sichern, «um Murkowskis Stimme zu holen», doch er liefe Gefahr, konservative Senatoren wie Ted Cruz aus Texas zu verlieren, der die Geburtenkliniken am liebsten eigenhändig schliessen würde.

In den Ferien von Wählern belagert

McConnells Entwurf hatte viele Gegner. Ärzteverbände und Patientenorganisationen sprachen sich dagegen aus, in Umfragen kam das Gesetz zum Teil auf weniger als 20 Prozent Zustimmung. Zahlreiche republikanische Gouverneure, darunter John Kasich aus Ohio, sagten, sie können ihren neu versicherten Bürgern, zumeist älteren Menschen, die nie zuvor eine Versicherung besassen, nicht erklären, warum man ihnen den Schutz wieder wegnehme. Nicht zuletzt tat auch McConnells Gegenpart bei den Demokraten, Chuck Schumer, alles dafür, die demokratischen Senatoren auf Linie zu halten.

Ob die Pause McConnell nützt, ist fraglich, sagte Richard Frank, Experte im Gesundheitswesen. «Viele Senatoren werden die Ferien nach dem Unabhängigkeitstag am 4. Juli zu Hause verbringen, wo sie von Aktivisten und besorgten Wählern belagert werden», so Frank. Das spiele McConnell nicht gerade in die Hände.

Für die Republikaner geht es um viel. Die Abschaffung von Obamacare wird seit Jahren gefordert. Donald Trump versprach im Wahlkampf, die Gesundheitsreform seines Vorgängers «am ersten Tag» rückgängig zu machen. Scheitert das Gesetz an fehlenden Mehrheiten, wäre das für Trump eine Blamage, und ein Zeichen von Schwäche, weil es ihm nicht gelang, genug Senatoren hinter sich zu scharen. Doch noch ist es nicht so weit. Präsident Trump beorderte am Dienstag die republikanischen Senatoren ins Weisse Haus. «Wir sind nahe dran», sagte Trump und zeigte sich zuversichtlich: «Lasst uns Grosses zustande bringen.»

Nach dem Treffen wurde Kritik laut, der Präsident würde sich zu wenig engagieren. Die republikanische Senatorin Susan Collins sagte, Trump sei der erste Präsident «ohne politische und militärische Erfahrung», womit sie wohl andeuten wollte, wie wenig er sich um die Details im Gesundheitsgesetz schere. Trump reagierte darauf in gewohnter Manier. «Ich kenne mich gut aus & möchte einen Sieg für die USA», twitterte er. Mit einem Sieg für die USA meint er auch sich selbst. (baz.ch/Newsnet)