Trumps letzter Mann

Der Delegierte John Trandem aus North Dakota hat Donald Trump zum offiziellen Kandidaten gemacht. So kam er selber in die Schlagzeilen.

Die Prärie rast an John Trandem vorbei. Es ist der 26. Mai, der Geburtstag seiner Tochter, und der Tag, an dem er international bekannt werden wird. Trandem, ein republikanischer Delegierter, ist auf dem Weg zu einer Rede von Donald Trump. Er sitzt auf dem Rücksitz im Auto seines Freundes Ben Koppleman, ebenfalls ein Delegierter, als sein Handy klingelt. Ein Reporter der Associated Press ist am anderen Ende der Leitung: «Werden Sie Donald Trump unterstützen?», wird Trandem gefragt.

Die Delegierten in North Dakota sind im Gegensatz zu anderen Staaten nicht an einen Kandidaten gebunden. 1237 Stimmen brauchte Trump. Weil sich Ende Mai schon viele für Trump ausgesprochen hatten, telefonierten Reporter die ungebunden Delegierten ab.

«Wie viele haben Sie denn schon», fragte Trandem aus Jux. «1235», antwortete der Reporter. In diesem Moment kam Trandem die zündende Idee. «Einen Moment», sagt er und reichte das Handy nach vorne zu Koppleman. Nachdem dieser dem Reporter versichert hatte, für Trump zu stimmen, nahm Trandem das Handy wieder zu sich: «Jetzt bin ich Ihr Mann, Nummer 1237».

BBC, CNN und Fox News rissen sich um Nr. 1237

Heute lacht Trandem vergnügt über die Szene im Auto. Er habe die Gelegenheit richtig auskosten wollen, sagt er. Es hat funktioniert. Trandem kam in die Schlagzeilen von CNN, Fox News und BBC. Als der Mann, der Trump zum Kandidaten machte. Und North Dakota, als der Ort, wo alles passierte.

Ein bisschen stolz sei er, die Nummer 1237 zu sein, sagt Trandem. «Ich unterstütze Trump zu 100 Prozent.» Dieser sei ein liebeswürdiger, warmherziger Mensch. Trandem hat für ihn ein Buch mit Bibelversen zusammengestellt. «Ich habe gebetet und Gott gefragt, was ich für den nächsten Präsidenten tun kann. Das war die Antwort.» Auch Hillary Clinton habe eine Sammlung bekommen, sagt Trandem. «Ein rotes Buch für Trump, ein blaues für Clinton.»

(Tages-Anzeiger)