Trumps umstrittener Sicherheitschef

Donald Trumps privates Sicherheitsteam machte sich während des Wahlkampfs einen Ruf als hitzige Truppe. Nun erhält dessen Chef Keith Schiller einen leitenden Job im Weissen Haus. Als künftiger Director of Oval Office Operations wird er entscheiden, wer zum neuen US-Präsidenten durchgelassen wird und wer nicht.

Schiller ist ehemaliger Navy-Veteran und Polizist sowie Trumps langjähriger Leibwächter. Er arbeitet seit 1999 mit dem Immobilienmogul zusammen, baute sich als Leiter eine private Sicherheitstruppe auf – und ist höchst umstritten. Denn Schiller fiel wiederholt mit aggressivem Verhalten auf und ist wegen eines Vorfalls im September 2015 sogar angeklagt.

Gewalttätig: Keith Schiller schlägt einem Demonstranten die Faust ins Gesicht. (Video: «New York Daily News»)

Latinos hatten damals vor dem Trump Tower in New York mit einem Plakat protestiert, das den Präsidentschaftskandidaten als Rassisten bezeichnete. Schiller entfernte das Plakat, was einer der Demonstranten verhindern wollte. Daraufhin schlug der Sicherheitschef dem Demonstranten die Faust ins Gesicht. Er habe instinktiv reagiert, weil er dessen Hand an seiner Waffe gespürt habe, verteidigte sich Schiller später.

Die Aktivisten reichten Klage gegen ihn ein, ein Datum für den Gerichtsprozess wurde bis jetzt aber noch nicht festgelegt. Er wird wohl in diesem Jahr stattfinden. Dass Trump trotzdem an Schiller festhält, wird kritisch betrachtet. Für Diskussionen sorgt aber auch, dass der künftige US-Präsident seine privaten Sicherheitskräfte mit ins Weisse Haus nimmt – und mit einer Tradition bricht.

«Ein privates Sicherheitsteam ist ein Spiel mit dem Feuer.»Jonathan Wackrow, ehemaliger Agent des Secret Service

Amerikanische Präsidenten übergeben ihre Sicherheit normalerweise voll und ganz in die Hände des Secret Service. Mit der Nomination von Schiller und allenfalls weiterer persönlicher Security riskiert Trump einen Streit mit der offiziellen Leibwächter-Truppe. «Ein Mix der Sicherheitskräfte verursacht mehr Verwirrung und ist ein ist grösseres Risiko», sagte der ehemalige Secret-Service-Agent Jonathan Wackrow gegenüber «Politico».

Denn Schiller und seiner Truppe wird vorgeworfen, den Schutz des Präsidenten nicht in selbem Masse sicherstellen zu können wie der Secret Service. Als im März 2016 ein Mann die Bühne stürmen wollte, auf der Trump sprach, konnten ihn das private Sicherheitsteam erst im letzten Moment stoppen.

In letzter Sekunde: Trumps privates Sicherheitsteam stoppt einen Mann, der die Bühne stürmen will. (Video: Youtube/Storyful News)

Experten warfen dem Team gegenüber «Politico» vor, zu langsam reagiert zu haben. «Keith und sein Team gingen nicht durch das Training des Secret Service und können deshalb nicht auf eine solche Situation reagieren wie ein Agent es tun würde», sagte beispielsweise der ehemalige Secret-Service-Agent Joe Funk.