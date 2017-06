USA erklären Krise zur «Familien-Angelegenheit»

Tagelang versuchte Aussenminister Tillerson, die Gegner des Golfstaats dazu zu bringen, «vernünftige und einklagbare» Forderungen zu stellen. Jetzt liegt eine ultimative Liste vor und das Weisse Haus erklärt den Streit der Araber zur «Familienangelegenheit».

Trotz der mit einer ultimativen Forderungsliste der vier arabischen Gegner Katars zugespitzten Lage ziehen sich die USA aus den Vermittlungsbemühungen am Persischen Golf zurück. Der Sprecher des Weissen Hauses, Sean Spicers, erklärte am Freitag den Streit zu einer «Familienangelegenheit», die Katar auf der einen und Saudiarabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate unter sich klären sollten. US-Aussenminister Rex Tillerson hatte die Tage davor versucht, den Streit zu schlichten.

Katar hat zehn Tage Zeit

Ob die US-Regierung die Forderungen der vier Gegner Katars für legitim halten, wollte Spicer nicht sagen. Tillerson hatte die Gegner Katars aufgefordert, «vernünftige und einklagbare» Forderungen zu stellen. In einer der Nachrichtenagentur AP vorliegenden Liste werden 13 Punkte aufgezählt, darunter die Einstellung der Unterstützung islamistischer Extremisten von der Muslim-Bruderschaft über Hamas bis Hizbollah und Islamischer Staat, ein Abbruch der Beziehungen mit Iran und die Schliessung des Fernsehsenders al-Jazeera und anderer Medienunternehmen. Katar habe zehn Tage Zeit, die Forderungen zu erfüllen, hiess es.

Katar schien nicht in Eile und auch nicht willens, dem Druck der vier Staaten nachzugeben. Der Botschafter des Golfstaats in Washington, Meshal bin Hamad al Thani, sagte der Nachrichtenagentur AP, die von den Staaten verhängte Blockade habe praktisch keine Auswirkungen auf das Alltagsleben in seinem Land. «Katar kann ohne Probleme ewig so weitermachen.» Auf die Frage, ob Katar sich unter Druck gesetzt fühle, die Krise schnell beizulegen, sagte er: «Keineswegs.»

Die vier Staaten erklärten unterdessen, die 13 Forderungen seien das Mindeste, was Katar tun müsse - und kein Ausgangspunkt für Verhandlungen. «Die ergriffenen Massnahmen werden bestehen bleiben, bis eine langfristige Lösung des Problems erreicht ist», sagte der Boschafter der Emirate in den USA, Jussef al-Otaiba, in einem Interview.

Türkei hält zu Katar

Unterstützt wird Katar in dem Streit von der Türkei. Auf der Forderungsliste steht die Schliessung eines türkischen Stützpunkts in Katar. Ankara wies das Ultimatum zurück. Die De-Fakto-Blockade Katars - seine einzige Landgrenze hat der Golfstaat mit Saudiarabien - wurde mit Lieferungen aus der Türkei und anderen Ländern kompensiert. Hamsterkäufe in Supermärkten wie zu Beginn der Krise in diesem Monat gibt es nicht mehr, als die vier Staaten die Beziehungen mit Katar kappten und Strafmassnahmen verhängten.

Die 13 Forderungen laufen auf einen vollständigen Kurswechsel des katarischen Aussenpolitik hinaus. Mit seinem Reichtum - zusammen mit Iran beutet Katar ein riesiges Erdgasfeld im Golf aus - hat sich das Land einigen Einfluss und Gewicht verschafft. Nun soll es seine eigenständige Linie aufgeben und sich der regionalen Vision Saudi-Arabiens anschliessen, sagen Analysten.

Fawas Gerges von der London School of Economics sieht dabei die Gegner Katars am längeren Hebel. «Die vier Staaten können es sich leisten, zu warten, Katar nicht», sagt er. «Diese Krise könnte die politische Stabilität der Herrscherfamilie in Katar langfristig bedrohen, falls sie andauert.» (sep/dapd)