Vom «X-Men»-Produzenten zum US-Finanzminister

Der Senat in Washington hat Steven Mnuchin als neuen US-Finanzminister bestätigt. 53 Senatoren stimmten am Montag für den früheren Manager der Investmentbank Goldman Sachs, 47 gegen ihn. Das Ergebnis spiegelt im wesentlichen die Mehrheitsverhältnisse von Republikanern und Demokraten in der Kongresskammer wider. Fast alle Demokraten waren gegen Mnuchin. Lediglich ein Demokrat stimmte für ihn.

Mnuchin ist nun unter anderem für die von Präsident Donald Trump angekündigten Steuererleichterungen und Deregulierungen im Banken- und Finanzsektor zuständig.

Filme wie «Mad Max: Fury Road»

Mit Mnuchin zieht ein klein wenig Hollywood-Flair in die US-Regierung ein. Der 1963 geborene frühere Goldman-Sachs-Manager hatte Anfang der 2000er-Jahre die Filmproduktionsfirma Dune Capital gegründet, die unter anderem weltweite Action-Blockbuster wie «X-Men», «Avatar», «Gravity» und «Mad Max: Fury Road» mitfinanziert hat.

In Trumps Wahlkampf war der künftige Oberaufseher der Wall-Street-Banken und Herr über einen Haushalt von über einer Billion Dollar für die Kasse und die Spendenakquise verantwortlich. Mit Trump ist er auch privat seit über 15 Jahren verbunden. Über eigene Erfahrung in der Politik verfügt er – wie auch sein Chef – bisher nicht.

17 Jahre Investmentbanker

Allerdings darf Mnuchin als Wall-Street-Veteran gelten: 17 Jahre lang arbeitete er für die Investmentbank Goldman Sachs, bevor er diese 2002 verliess, um ins Filmgeschäft einzusteigen. Mnuchins Vorgänger Jack Lew hatte zwar zwei Jahre bei der Citigroup gearbeitet, die meiste Zeit seiner Karriere aber im Regierungsapparat oder in der akademischen Welt verbracht.

Unerwartete Karrieresprünge scheinen den Mnuchins im Blut zu liegen. Steven Mnuchin ist der Sohn des früheren Goldman-Sachs-Partners Robert E. Mnuchin, der nach seiner Karriere als Banker auf Kunsthändler und Galerist umsattelte. Frühere Kollegen sagen, Steven Mnuchin habe bei Goldman Sachs hart daran gearbeitet, aus dem Schatten seines Vaters hervorzutreten.

Nach seiner Goldman-Zeit tat er sich mit anderen Investoren zusammen und kaufte Hypothekenpapiere des Immobilienfinanzierers IndyMac auf, die in der Krise drastisch an Wert verloren hatten. Diese Anlagen brachte er in die neu gegründete OneWest Bank ein, die sich mit einer Bilanz von 23 Milliarden Dollar bald zur grössten Bank Süd-Kaliforniens entwickelte. OneWest wurde 2015 für 3,4 Milliarden Dollar an den New Yorker Finanzdienstleister CIT Group verkauft.

Filmrolle als Banker

OneWest stand im Fokus der Öffentlichkeit, weil der Bank vorgeworfen wurde, säumige Immobilienbesitzer vorschnell aus ihren Häusern zu drängen. 2011 gab es Demonstrationen vor Mnuchins 25-Millionen-Dollar-Anwesen in der Nobelgegend Bel Air in Los Angeles, berichtete die «Los Angeles Times» damals. Bis heute gibt es Beschwerden gegen OneWest.

Eigentlich ein Filmfinanzierer, hat Mnuchin zumindest auch eine kleine Schauspielkarriere gemacht. In dem im vergangenen Herbst in den US-Kinos angelaufenen Drama «Rules Don't Apply» (Regeln spielen keine Rolle) von und mit Warren Beatty hat er einen kleinen Auftritt. In dem Film geht es um den legendären US-Regisseur Howard Hughes und die Liebesaffäre zweier seiner Angestellten. Mnuchin spielt darin sich selbst: einen Banker. (foa/sda)