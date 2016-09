«Wir werden immer noch schlecht behandelt»

Der Präsident der Sioux in South Dakota sagt, er werde alles tun, damit Donald Trump verliert. Trump habe ein schlechtes Herz und sei ein Gegner der Gleichberechtigung.





Yellow Bird Steele, für wen wählen Sie im November?

Clinton.

Warum sind Sie für Hillary Clinton?

Bill mochte mich nicht. Ich erwarte nichts von Hillary, aber sie ist die bessere der zwei Kandidaten.

Werden Sie Ihren Leuten sagen, sie sollen Clinton wählen, um Trump zu verhindern?

Ich muss.

Können Sie ausführen, warum Sie Trump nicht mögen?

Sein ganzes Leben hat er Leute verletzt, ist auf ihnen herumgetrampelt und hat sie ausgenutzt. Ich sehe nicht, wie er sich ändern könnte. Wie sich sein Herz ändern könnte. Die Leute wollen Trump, weil er sagt, was sie denken. Sie wollen den weissen Geschäftsmann an der Macht. Sie sagen: ‹Wir nehmen unser Land zurück›. Ach, ach. Es gibt gute Leute, mit einem guten Herz. Doch auch sie haben im Hinterkopf: Wir wollen unser Land zurück. Ich werde alles dafür tun, dass Trump nicht gewinnt.

Falls Trump gewinnen würde, was wären die Folgen für Ihr Volk?

Er hat bisher nicht viel über Native Americans gesagt. Doch er benutzt das Wort ‹Pocahontas› als Schimpfwort. Wir haben auch schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht wegen den Casinos. Als die Regierung die Indianer-Casinos bewilligt hat, kämpfte er stark dagegen. Er hat deswegen in seinen Casinos Verluste gemacht, das verzeiht er uns nicht. Wenn er gewählt wird, wird es eine noch grössere Kluft geben. Nicht nur zwischen den einzelnen Rassen, auch zwischen den Religionen. Gleichberechtigung ist heute noch nicht perfekt, es ist immer noch ein Kampf. Doch wenn Trump gewinnt, wird er uns in die alten, ganz schlechten, Zeiten zurückversetzen.

Welche Rolle spielt der Präsident der USA für die Native Americans?

Es ist sehr wichtig, wer Präsident wird. Denn der Präsident entscheidet, wer Minister wird. Und mit diesen mache ich meine Geschäfte und Verträge. Im Moment läuft es gut. Wir planen grosse Projekte mit organischem Gartenbau mit dem Landwirtschaftsminister. Solche Aktionen helfen uns sehr und sind wichtig für unseren Alltag.

Was sind die grössten Probleme in Pine Ridge?

Die Wirtschaft. Die Leute wollen Geld. Ich versuche ihnen immer zu sagen, dass Geld nicht so wichtig ist. Und wir haben viele Probleme mit Alkohol, Drogen und Armut. Wir leben hier in Drittweltbedingungen. Vor allem unsere Strassen. Wenn es regnet, kommt man hier nicht mehr voran. Wir haben zu 100 Prozent die Verantwortung auf unseren 11'000 Quadratkilometern Land. Wir haben keine Polizei, kein Gesundheitssystem. Das müssen wir alles selber leisten. Dafür brauchen wir Hilfe.

Was kann die nationale Regierung dabei helfen?

Sie können mir mit allem helfen. Wenn sie nur wollen. Für eine lange Zeit konnte jeder Weisse hier Native Americans umbringen, sie missbrauchen und verletzen, ohne dafür bestraft zu werden. Erst 1924 wurden wir Native Americans Bürger dieses Staats. Wir wurden lange nicht gut behandelt, und wir sagen, wir werden auch heute noch nicht gut behandelt.

