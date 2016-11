Bereit für den Katastrophenfall

Das schwere Erdbeben vor der Küste von Fukushima holte die meisten Japaner am Dienstagmorgen aus dem Bett. Mit einer Stärke von 7,4 war es in ganz Ostjapan zu spüren. Jedes Erdbeben ist anders. In Tokio rüttelte es, wie wenn man mit einem Auto über ein Feld fährt, aber ungewöhnlich lange. Die Japaner fürchten die Erdbeben nicht, dafür gibt es zu viele. Aber sie sind sofort hellwach und konzentriert, um abzuschätzen, wie stark es beben würde. Und sie entscheiden, ob sie ihre eingeübten Reflexe spielen lassen müssen oder sich im Bett umdrehen und weiterschlafen können.

Verhalten im Notfall wird endlos geübt

Viele Japaner sagen von sich, Improvisieren sei nicht ihre Stärke. Die Abläufe für den Katastrophenfall werden deshalb endlos geübt. Schon im Kindergarten, wo für jedes Kind ein Helm bereitliegt. Die Kleinen springen unter die Tische und kauern dort, bis es nicht mehr wackelt. Dann lassen sie sich vom Lehrpersonal ins Freie führen. In den Tsunami-gefährdeten Küstengebieten wird auch die Flucht in die Höhe geübt. Auf keinen Fall dürften sie versuchen, nach Hause zu rennen oder auf die Mutter zu warten, wird den Kleinsten eingeschärft. In der Präfektur Iwate, deren Küste vom Tsunami im März 2011 völlig zerstört worden war, überlebten dank dieser Schulung damals fast alle Schul- und Kindergartenkinder.

Auch das Fernsehen schaltet nach einem Erdbeben binnen weniger Sekunden auf Notfall-Automatismen. Zuweilen sogar schon zuvor, wenn die Erdbebenwarnung, die auch über Smartphone-Apps ausgesendet wird, sich schneller ausbreitet als die seismischen Wellen.

Am Dienstagfrüh um 5.59 Uhr bebte der Meeresboden etwa 37 Kilometer östlich der Küste von Fukushima. Das Fernsehen schaltete sofort auf vorinstallierte Kameras auf Hochhäusern, Fernsehtürmen und in Häfen im Erdbebengebiet um. Ein Sprecher liest Meldungen, weitere laufen als Text über den Bildschirm. Zugleich erging die Tsunami-Warnung. Eindringlich forderte der TV-Sprecher die Menschen an der Küste auf, sich sofort in Sicherheit zu bringen. Und jene Leute zu wecken, die vielleicht noch schliefen.

Mehr als 10’000 Menschen in 50 Städten und Dörfern mussten sich evakuieren. Die zu erwartende Tsunami-Höhe wurde auf maximal 3 Meter geschätzt, gemessen wurden dann 1,4 Meter. Selbst die Zeiten, wann der Tsunami wo eintreffe, werden vorausgesagt. Seit der Katastrophe von Fukushima wird auch sofort über den Zustand der Kernkraftwerke berichtet. Im stillstehenden AKW Fukushima II südlich vom Unglückskraftwerk Fukushima I fiel die Kühlung eines Abklingbeckens aus. Die Bahnverbindungen wurden gestoppt. Eine Stunde nach dem Beben gab Kabinettsekretär Yoshihide Suga als Chef des Krisenstabs seine erste Medienkonferenz. Aber da waren die Japaner, ausser an der Küste, bereits wieder in ihrem Alltag zurück.

Kein einziges Todesopfer

Gegen Mittag hob der Erdbebendienst alle Warnungen auf. Das Beben hat 17 Verletzte gefordert, aber auch dank der Automatismen keinen einzigen Toten. Allerdings bebte die Erde 2011 zwei Tage vor der Jahrhundertkatastrophe ähnlich wie am Dienstag, als eine Tsunami-Warnung erging. Aber die Flutwellen waren schwach. Am 11. März 2011 ignorierten deshalb viele Menschen die neuerliche Warnung – es würde ja wieder glimpflich ablaufen. Von ihnen sind viele in den Fluten umgekommen. (Tages-Anzeiger)