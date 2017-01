Die doppelte Gefahr für die Türkei

Der Attentäter war in der Silvesternacht bereits unterwegs, als Präsident Tayyip Recep Erdogan in seiner letzten Ansprache des alten Jahres zusicherte, den ­Terror auszurotten. Kurz darauf wurden in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres in einem Istanbuler Nachtclub mindestens 39 Menschen ermordet. Erdogan wandte sich erneut an die Nation und versprach, was er seit Monaten immer wieder tut: Vergeltung und einen Sieg über den Terror.

Das Massaker im Nachtclub war ein Anschlag auf den westlichen Lebensstil. Jihadisten verurteilen Silvesterfeiern als heidnischen Akt. In Schulen und auf Strassen hatten Islamisten in den vergangenen zwei Wochen davor gewarnt, den Jahreswechsel zu feiern. Der Staat hatte diese Warnungen, zumindest indirekt, unterstützt. Türkische Medien, die Terroropfer in der Regel ­ als «Märtyrer» bezeichnen, sprechen dieses Mal lediglich von «Toten».

Schweizer Gesetze statt Scharia

Die Türkei macht eine Revolution durch. Erdogan führt die Türkei vom Westen weg, geht zu ihm auf Distanz und sucht stattdessen die Nähe zu Ländern des Mittleren Ostens. Vorbei sind die Zeiten, als die Türkei als Vorbild für die Symbiose von Islam und Demokratie gepriesen wurde. Erdogan will das Werk des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk rückgängig machen. ­ Der säkulare Armeeoffizier Atatürk, der 1923 die moderne Türkei gegründet hatte, wollte die Beziehungen seines Staats zum Mittleren Osten lockern, ja sogar beenden. Statt der arabischen Schrift führte er das lateinische Alphabet ein, statt der islamischen Scharia importierte er das Schweizer Zivil­gesetzbuch. Unter Erdogan rückt die Türkei aber immer näher an Autokratien im Osten heran und löst sich vom Westen. Man sei nicht auf die EU fixiert, sagte Erdogan zum Beispiel im November.

Der Türkei-Kenner Yaroslav Trofimov spricht im Wall Street Journal von einer «tektonischen Verschiebung». Unter Erdogan entferne sich das Land von seinen historischen Verbündeten im Westen. In Ankara befürchten Oppositionsführer, dass die Türkei zu einem Scharia-Staat werden könnte. Auch geht die Angst vor einer Spaltung um, weil die Leute aufgrund ihrer ethnischen Identitäten eingeteilt würden. Damit wäre die Türkei mit internen Konflikten und Spannungen konfrontiert, die den Irak, Syrien und Libyen zerrissen haben.

Erdogan mag dem Terror jetzt den Kampf ansagen – aber es ist zu spät. Der Terror werde auf absehbare Zeit zum türkischen Alltag gehören, befürchtet Fadi Hakura von der Denk­fabrik Chatham House. Allein in den vergangenen Monaten starben in der Türkei bei Terror­attacken Hunderte von Menschen.

Instabilität und Terror belasten die Konjunktur enorm – was zu einer Verschärfung der türkischen Probleme führen könnte. Die konkrete und ernst zu nehmende Gefahr weiterer Anschläge, die zu erwartende Eskalation des Kurdenkonflikts, das Wüten von IS-Terroristen und der rapide ­Verlust der Lira drücken auf die Wirtschaft. Es droht eine Rezession.

Nicht nur Gewalt, die tektonische Verschiebung und die jüngsten Wirtschaftsdaten belasten das Klima in der Türkei. Auch die Machtambitionen des polarisierenden Präsidenten Erdogan spalten die Nation. Seine Anhänger, die rund die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, verteidigen ihn zwar mit Eifer.

Aber die andere Hälfte, die vor allem aus Linken, Sozialdemokraten, liberalen Säkularen und Kurden besteht, misstraut oder verachtet Erdogan. Etwa die Hälfte der Bevölkerung lehne die Politik und die Ziele Erdogans ab, sagt Soner Cagaptay vom Washington Institute for Near East Policy, der an einer Erdogan-Biografie arbeitet, die im Sommer erscheinen soll. Während Erdogan seine Macht­position als Präsident ausbaut und ­festigt, entfremdet er die Hälfte der Wähler. Es sei besorgniserregend, meint Cagaptay, dass das Land ­zwischen ­den Pro- und Anti-Erdogan-­Blöcken zerrissen sei.

Politik voller Widersprüche

Doch mehr als das: Jede Attacke vertieft die Kluft zwischen den beiden Lagern. Wenn die PKK die Verantwortung für einen Terroranschlag übernimmt, beschuldigt der Pro-Erdo­gan-Block die Opposition. Wenn der IS angreift, wirft die Opposition der Regierung ­Versagen vor.

Erdogans Politik ist voller Widersprüche und riskanter Kehrt­wendungen. Die Risiken des syrischen Bürgerkriegs hat er für sein Land anfänglich unterschätzt. Er hat sich zudem von der früher ausgewogenen und flexiblen Aussenpolitik distanziert, hat sie ­ideologisiert. In einem komplexen ­Konflikt hat er sich einseitig gegen ­Syriens ­Präsidenten Baschar al-Assad engagiert. Der von den USA angeführten ­Kampagne, IS-Stützpunkte mit Kampfjets anzugreifen, schloss er sich aber erst relativ spät an, als er Amerikanern die Benutzung eines türkischen Luftwaffenstützpunkts erlaubte, um IS-Terroristen anzugreifen.

Zwar hat Ankara die 800 Kilometer lange Grenze zu Syrien seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs durchlässig gelassen, um diejenigen zu unterstützen, die gegen Assad kämpfen. Die Durchlässigkeit war aber von Anfang ein Bumerang: Sie gefährdet die Sicherheit in der Türkei. Denn über die poröse Grenze können sich sowohl ­Terroristen des IS als auch kurdische Milizen in die Türkei einschleichen.

Die Zivilbevölkerung der Türkei ist deshalb mit einem doppelten Gegner konfrontiert. Beide wollen mit Terror ihre Ziele erreichen. Sie auszurotten, wie Erdogan ankündigt, wird einen langen und blutigen Kampf erfordern: Sowohl der IS als auch die PKK können in den wichtigen Städten auf Zehn­tausende von Sympathisanten zählen.