Die Polizei sucht noch fieberhaft nach dem einen oder mehreren Terroristen, im Halbdunkel eines richterlich verfügten Berichtverbots und in einem Strudel von Spekulationen, als sich die Opposition in der Türkei zu Wort meldet. Wer die Einheit von 79 Millionen Menschen wolle, müsse aufhören, die Gesellschaft zu spalten, sagt Metin Feyzioglu, der junge Präsident der Anwältekammern. Sein Aufruf ist an Tayyip Erdogan gerichtet, den autoritär herrschenden Staatschef. Eine Nation in Qualen spricht. Nach einem fürchterlichen Jahr der Terror­anschläge, einem Putsch­versuch und seither täglichen Massenverhaftungen beginnt auch 2017 mit einem Blutbad. Mindestens 39 Menschen starben im berühmten Istanbuler Nachtclub Reina in der Neujahrsnacht, manche wurden möglicherweise auch zertrampelt von den fliehenden Gästen.

1.23 zeigt die Uhrzeit einer Sicherheitskamera im «Reina», als ein Mann in einem weissen Kostüm mit einer Zipfelmütze in gebeugter Haltung an einem weiss gedeckten Tisch vorbeigeht, offenbar ein Gewehr im Anschlag. Eine Waffe mit einem langen Lauf, wird der Gouverneur von Istanbul später sagen. Vali Vasip Sahin geht von einem einzelnen Täter im Nachtclub aus, Zeugen im «Reina» sprechen dagegen von zwei oder gar drei Angreifern.

Der eine habe nach Opfern Ausschau gehalten, der andere gefeuert, so wird ein Augenzeuge zitiert. Auch ein anderes Bild findet in den sozialen Medien den Weg vorbei an der Zensur. Es zeigt den Attentäter, einen schlanken, jüngeren Mann mit der Zipfelmütze, aus dem Winkel einer Kamera an der Decke. Der Angreifer zieht gerade seine Jacke aus. Nach dem knapp zehn Minuten dauernden Albtraum ist er verschwunden.

Kein Weihnachtsmann

Doch das Mysterium bleibt: Es habe keinen Attentäter im Kostüm eines Weihnachtsmanns gegeben, so erklärt der türkische Regierungschef Binali ­Yildirim. Und der Angreifer habe seine Waffe zurückgelassen. Für die Ermittler muss dieser Fund eine enorme Quelle sein. Am Sonntagnachmittag verbreitet sich die Nachricht von einer Schiesserei bei einer Moschee im Stadtviertel Sariyer. Es liegt auf dem Weg von Ortaköy, dem Ausgehviertel am Bosporus mit dem Nachtclub Reina, Richtung Norden. Hat die Polizei den Attentäter gestellt?

«Reina» ist nicht irgendein Ziel. Der 2002 eröffnete Komplex mit Restaurants, Bar und Diskothek galt lange als Istanbuls wichtigste «Welthütte». Der Treffpunkt für alle Schönen und Halbseidenen zwischen Moskau und Bombay, für Geschäftsreisende und Touristen aus Europa und natürlich für die türkische Show- und Glitterwelt. Der frühere georgische Staatschef Michail Saakaschwili sass hier des Öfteren. Michael Schumacher kam auch einmal vorbei und bestellte sich ein alkohol­freies Bier an der Bar. «Reinas» Lage ist unschlagbar: direkt am Bosporus und unterhalb der nächtlich erleuchteten Bosporusbrücke – die Nahtstelle zwischen Orient und Okzident.

«Reina» ist der Treff der reichen Säkularen. Vielen kommen am Sonntag die Aufrufe türkischer Islamisten in den Sinn. Cübbeli Ahmet Hoca, ein exzentrischer Sektenführer, gehört zu ihnen. Er hat auch dieses Jahr wieder einmal gegen Weihnachten und Neujahr gewettert: «Nimm nicht an den Feiern der Glaubensfeinde teil», rief Cübbeli die Muslime in der Türkei auf. Vielleicht, so wird in den sozialen Medien spekuliert, nahm ein Fanatiker diesen Aufruf ernst und griff die Feiernden im Nachtclub an.

Panik bricht aus

2500 Gäste sollen im «Reina» Platz haben. Etwa 800 sind im Club, als der oder die Attentäter um 1.15 Uhr den jungen Polizisten und einen weiteren Mann am Eingang erschiessen und sich Zugang verschaffen. Panik bricht aus. Besucher brechen blutüberströmt zusammen, andere werden ohnmächtig beim Geräusch der näher kommenden Schüsse. Manche wollen arabische Stimmen der Täter gehört haben. Andere sagen, es sei viel zu laut gewesen bei den Schreien der flüchtenden Besucher. Sie springen in den eiskalten Bosporus, verbergen sich unter Tischen, eilen nach draussen auf die Strasse.

35 der 39 Opfer sind identifiziert, bei den Toten handelt es sich um 25 Männer und 14 Frauen. 24 von ihnen sollen Ausländer sein, eine 19-jährige Israeli ist darunter. Der Anschlag folgt auf Tage scharfer Angriffe Erdogans gegen die USA. Ihnen wirft der türkische Präsident mit einem Mal vor, die Terrormiliz Islamischer Staat zu unterstützen. Ankara hat zuletzt schwere Verluste beim Krieg im Norden Syriens hinnehmen müssen und scheint bemüht, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ablenken zu wollen.

So wird auch der Anschlag auf den Nachtclub Reina im Lauf des Sonntag mit jedem Tweet und jedem Auftritt eines Regierungsanhängers in den Talk­runden der Nachrichtensender zu einer immer mächtiger anschwellenden Konspiration. Der CIA hat einen Killer losgeschickt, so heisst es. Das Regierungsblatt Aksam hatte dieser Tage schon einen Titel für US-Botschafter John Bass in Ankara: «Lügner John». (Basler Zeitung)