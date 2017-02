Halbbruder von Kim Jong-un am Flughafen vergiftet

Ein älterer Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un ist am Flughafen in Kuala Lumpur womöglich einem Attentat zum Opfer gefallen. Kim Jong-nam sei im Einkaufsbereich des Flughafens in der Hauptstadt Malaysias mit einer Flüssigkeit besprüht worden, teilte ein hochrangiger Vertreter der malaysischen Regierung heute mit. Der Vorfall habe sich bereits am Montag ereignet. Medien spekulierten, dass zwei nordkoreanische Agentinnen den Überfall ausgeführt hatten. Es wäre nicht das erste Mal, dass Kim Jong-un unliebsame Verwandtschaft aus dem Weg räumen lässt.

Kim Jong-nam habe nach der Attacke an einem Informationsschalter nach Hilfe gefragt und sich über Schmerzen beklagt. Auf dem Weg in ein Krankenhaus sei er dann gestorben, teilte der Regierungsvertreter mit. Nach Angaben des Polizeichefs des Distrikts hatte Kim Jong-nam auf einen Flug nach Macau gewartet. Dort soll er neben Malaysia und Singapur in den vergangenen Jahren gelebt haben, nachdem er in Nordkorea in Ungnade gefallen war.

Zwei Täterinnen?

Südkoreanische Medien berichteten, das Attentat sei von zwei Frauen begangen worden. Der Fernsehsender TV Chosun zitierte «verschiedene Regierungsquellen», denen zufolge es sich bei den beiden um nordkoreanische Agentinnen handeln soll. Sie seien anschliessen in einem Taxi geflohen und würden von der malaysischen Polizei gesucht.

Kim Jong-un und Kim Jong-nam haben denselben Vater, den ehemaligen nordkoreanischen Diktator Kim Jong-il . Genaue Angaben zum Alter Kim Jong-nams gab es zunächst nicht. Er soll etwa Mitte 40 sein. 2001 erregte er Aufsehen, weil er versucht hatte, mit einem gefälschten Pass nach Japan einzureisen, um nach eigenen Angaben das Disneyland in Tokio zu besuchen.

Reihe von Hinrichtungen

Seit seiner Machtübernahme 2011 hat Kim Jong-un eine Reihe von hochrangigen Regierungsmitgliedern hinrichten lassen – darunter auch seinen Onkel Jang Song-thaek im Jahr 2013. Dieser galt bis dahin als der zweitmächtigste Mann in Nordkorea. Ihm war Verrat vorgeworfen worden.

Das Innenministerium in Washington sagte, es habe die Berichte über Kim Jong-nams Tod zur Kenntnis genommen, werde den Vorfall aber nicht kommentieren. Mark Tokola, Vizepräsident des Koreanischen Wirtschaftsinstituts in Washington, sagte, es wäre eine Überraschung, sollte der koreanische Machthaber nicht hinter der Attacke auf seinen Halbbruder stecken. Nordkoreanische Agenten hätten dies nachweislich bereits in der Vergangenheit versucht. (jdr/AP)