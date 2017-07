Nordkorea meldet erfolgreichen Test von Interkontinentalrakete

Nordkorea hat den erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete verkündet. Machthaber Kim Jong-un habe den Test persönlich überwacht, teilte eine Moderatorin im traditionellen Kostüm in einer Sonderankündigung des staatlichen Fernsehens mit.

Südkorea und die USA hatten zuvor am Dienstag erklärt, es habe sich um eine Mittelstreckenrakete gehandelt. Pyongyang hat in der Vergangenheit Satelliten gestartet, bei denen es sich nach Ansicht von Kritikern um verkappte Tests seiner Technologie für Langstreckenraketen handelte. Sollte es sich bestätigen, dass es sich bei dem Test am Dienstag tatsächlich um eine Langstreckenrakete handelte, würden damit die Karten neu gemischt. Allgemein wird befürchtet, dass Nordkorea nach einer Rakete mit Atomsprengkopf strebt, die die USA erreichen kann.

Der südkoreanische Stabschef hatte den Test am Dienstag zuerst gemeldet, anschliessend erklärte die japanische Regierung, das Geschoss sei vermutlich in den Gewässern der Wirtschaftszone des Landes im Japanischen Meer (Ostmeer) gelandet. Die japanische Regierung schätzte, dass der Flugkörper gegen 9.40 Uhr am Dienstagmorgen (Ortszeit) abgefeuert worden und rund 40 Minuten in der Luft gewesen sei - was länger wäre, als bei zuvor ähnlich berichteten Tests. Südkoreanischen Beobachtern zufolge könnte es sich um eine von zwei Mittelstrecken-Raketen gehandelt haben, die Pyongyang bereits schon einmal zuvor in diesem Jahr getestet hatte. Der Start sei aus der nördlichen Provinz Nord-Pyongan erfolgt und die Rakete habe rund 930 Kilometer zurückgelegt.

Als Interkontinentalraketen gelten Raketen mit einer Reichweite von mehr als 5500 Kilometern. Sie werden üblicherweise mit Atomsprengköpfen bewaffnet und folgen nach Verlassen der Erdatmosphäre einer ballistischen Flugbahn. (woz/AFP)