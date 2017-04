Nordkorea warnt vor Atomkrieg

Nordkorea hat vor dem Ausbruch eines Atomkriegs gewarnt. Die USA verwandelten die Koreanische Halbinsel in den grössten Gefahrenherd der Welt, sagte der stellvertretende nordkoreanische UN-Botschafter Kim In Ryong am Montag. In dieser Situation könne jederzeit ein thermonukleaer Krieg ausbrechen.

Kim nannte die derzeitigen Militärmanöver der USA und Südkoreas die grösste aggressive Kriegsübung aller Zeiten. Nordkorea verstärke seine Atomstreitmacht, um sich gegen die «boshaften nuklearen Drohungen und Erpressungen» der USA verteidigen zu können. Sein Land sei bereit, auf jede Art von Krieg zu reagieren.

Die Drohungen von Pence

US-Vizepräsident Mike Pence hatte zuvor während seines Besuchs in Südkorea gesagt, dass «alle Optionen auf dem Tisch» lägen. Nordkorea solle die «Entschlossenheit» von Präsident Trump und die Stärke des US-Militärs besser «nicht auf die Probe stellen». US-Präsident Donald Trump sagte am Montag beim traditionellen Osterei-Rollen auf dem Rasen des Weissen Hauses auf die Frage eines Fernsehjournalisten, der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un müsse sich «benehmen».

Nordkorea hatte am Sonntagmorgen eine Rakete abgeschossen. Nach Angaben der USA und Südkoreas explodierte die Rakete unmittelbar nach dem Start an der Ostküste Nordkoreas, der Raketentest galt damit als gescheitert.

(fal/ap/afp)