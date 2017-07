Symbolischer Akt zivilen Ungehorsams

Inmitten einer aufgeheizten Konfrontation zwischen den Konfliktparteien in Venezuela hat das Oppositionsbündnis MUD die Regierung mit einer symbolischen Volksbefragung herausgefordert. Am Sonntag lehnten nach Angaben der Organisatoren eine überwältigende Mehrheit der Menschen in dem südamerikanischen Land und Dutzenden Städten in aller Welt die von Präsident Nicolás Maduro geplante Einberufung einer Verfassunggebenden Versammlung am 30. Juli als unrechtmässig ab. Angeblich gaben weltweit sieben Millionen Menschen ihre Stimme ab. Davon votierten 98 Prozent gegen die «Constituyente», mit der Maduro und seine Regierung Venezuela zu einer sozialistischen Republik umbauen wollen.

Bei der Abstimmung, für die es keine rechtliche Grundlage gab, blieb es in der Hauptstadt Caracas und anderen Städten des Landes überraschend friedlich. Lediglich eine Frau wurde bei einem Angriff auf ein Wahllokal getötet, vier weitere Menschen wurden verletzt. Laut Staatsanwaltschaft wollten sie ihre Stimme im Stadtteil Catia in Caracas abgeben, als Unbekannte von Motorrädern aus das Feuer auf die Wartenden in der Schlange eröffneten. Die Opposition machte «paramilitärische Gruppen», sogenannte Colectivos, für den Angriff verantwortlich, die von der Regierung zur Niederschlagung der Proteste eingesetzt werden.

Fehlende Legitimation

Nach Angaben von Benjamín Scharifker, Rektor der Universidad Metropolitana, kam es ansonsten zu vereinzelten «kleinen» Vorfällen im Land. Scharifker ist einer der Garanten, die das Oppositionsbündnis benannt hatte, um der Volksbefragung eine offizielle Note zu geben. Zu den Garanten gehörten ferner fünf konservative lateinamerikanische Ex-Präsidenten.

Gegen 23 Uhr am Sonntagabend gaben die Organisatoren das Ergebnis auf der Grundlage der Auszählung von rund 95 Prozent der Stimmen bekannt. Die Gegner der autokratischen venezolanischen Regierung wollen mit dem Ergebnis der Befragung ihrem zivilen Ungehorsam weitere Legitimation geben. Seit mehr als 100 Tagen demonstrieren Menschen allen Alters und vieler Einkommensschichten gegen die linksnationalistische Regierung und ihre Versäumnisse in der Wirtschaftspolitik, die eine Nahrungsmittelkrise hervorgerufen hat. Zudem verlangen sie die Freilassung aller politischen Gefangenen. Bei den Protesten, die Anfang April begannen, sind bisher mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen.

Die Regierung von Nicolás Maduro spricht der Oppositions-Volksbefragung jegliche Legitimation ab, weil sie keine Grundlage in der Verfassung habe. Zudem sei dem Betrug Tür und Tor geöffnet, da es keine Garantien gebe, dass die Votierenden nicht mehrfach abstimmen. Die MUD hingegen stützt sich auf Artikel 350 der Verfassung, der es dem Volk erlaubt, einem Regime die Legitimation abzusprechen, das die Demokratie missachtet und die Menschenrechte verletzt. Diese juristische Grundlage ist aber so schwach, dass man die Abstimmung eher als einen symbolischen Akt des zivilen Ungehorsams betrachten muss, mit dem die MUD die Regierung politisch herausfordern will.

Zudem sieht die Opposition in dem Ergebnis die Berechtigung, in den kommenden zwei Wochen bis zur geplanten Einberufung der «Constituyente» am 30. Juli weiter gegen Maduro auf die Strasse zu gehen.

Der Präsident hatte Freund und Feind am 1. Mai mit der Ankündigung überrascht, dem Ölland ein neues Grundgesetz geben zu wollen. Aber schon die Auswahl der 545 Mitglieder der «Constituyente» ist sehr auf die regierungsfreundlichen Lager zugeschnitten. Des Weiteren fürchten seine Widersacher, dass Maduro die neue Verfassung dazu nutzen will, das Parlament abzuschaffen. Dieses wird derzeit von der Opposition dominiert, aber die Regierung erkennt die Legitimität der Nationalversammlung nicht an.

Vermutlich will Maduro auch die fürs kommende Jahr geplante Präsidentenwahl absagen, weil er weiss, dass er vom Volk aus dem Amt gejagt werden würde. (Basler Zeitung)