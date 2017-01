Hinaus ins Weite

Es klang wie die Formel eines chinesischen Weisen: Von «zwölf Prioritäten und vier ­Prinzipien» war in den Zeitungen die Rede. Man meinte förmlich, Theresa May, die britische Premierministerin, an ihrem Schreibtisch sitzen zu sehen, ihre Gedanken ordnend, vor sich ein weisses Blatt Papier.

Was dabei herauskam, war die Rede, die sie gestern im Londoner Lancaster House hielt. «A Global Britain», «ein globales Grossbritannien», stand auf ihrem Rednerpult. Die Botschaft war klar: May und ihre Regierung überlassen die Deutungshoheit nicht denen, die behaupten, Weltoffenheit und eine Pro-EU-Haltung seien synonym (man kennt diese Gleichsetzung nur allzu gut aus dem Schweizer Diskurs, und es sagt vielleicht einiges über den Unterschied zwischen Grossbritannien und der Schweiz, dass es den Schweizer EU-Gegnern nie gelang, diese Sichtweise grundsätzlich zu erschüttern).

Unsinnige Vorwürfe

Hat Mays gestrige Rede Klarheit gebracht über das, was kommen wird? Natürlich nicht. Ihre Gegner werden ihr das vorwerfen, doch völlig zu Unrecht: Wie Grossbritanniens Austritt aus der EU vonstattengehen wird, muss schliesslich erst noch ausgehandelt werden. Niemand wird ernsthaft von May verlangen können, dass sie das Ergebnis jetzt schon kennt.

Eines kann man ihr seit gestern ohnehin nicht mehr nachsagen: dass sie nicht klar gesagt hätte, was sie in den kommenden Jahren erreichen will. Daran, dass es zu einem «harten Brexit» kommen wird, liess sie in ihrer Rede keinen Zweifel mehr aufkommen. Alles weitere hängt nun von der Kompromissbereitschaft der EU beziehungsweise von deren Mitgliedsstaaten ab.

Freihandels­abkommen mit der EU

Statt einer weiteren Mitgliedschaft im gemeinsamen Markt strebt die ­Premierministerin ein Freihandels­abkommen mit der EU an. Teil des gemeinsamen Marktes zu bleiben, würde bedeuten, die EU überhaupt nicht zu verlassen, sagte sie gestern. Hinter dieser Aussage steht die ­Einsicht, dass Brüssel einem Verbleib Grossbritanniens im gemeinsamen Markt nur dann zustimmen würde, wenn London im Gegenzug eine Bei­behaltung der Personenfreizügigkeit hinnehmen würde. Ebendies hatte May allerdings schon vorher ausgeschlossen. «Take back control» lautete einer der eingängigsten Slogans der Brexit-­Befürworter – und die Kontrolle, die gemeint war, betraf Grossbritanniens Grenzen. May könnte dies wohl nicht einmal dann ignorieren, wenn sie es wollte. Auch das ist in Grossbritannien anders als in der Schweiz: Das Ergebnis eines Volksentscheids wird nicht auf eine Weise interpretiert, die es für die Regierung möglichst bequem macht, diesen umzusetzen, sondern die ­Regierenden nehmen das Verdikt der ­Bevölkerungsmehrheit durchaus ­wörtlich. Wache Medien und kritische Hinterbänkler, die sich 2020 vor ihren Wählern werden rechtfertigen müssen, lassen ihnen keine andere Wahl.

Unter all jenen, die bis jetzt noch gehofft haben mögen, den Brexit doch noch verhindern zu können, dürfte Mays Aussage in ihrer Klarheit für Ernüchterung sorgen: Liberaldemokraten, schottische Nationalisten, ein Teil der Labour-Partei und einige wenige Konservative hatten bisher argumentiert, die Mitgliedschaft im gemein­samen Markt sei für Grossbritannien unentbehrlich. Dass dies für die EU zwingend mit einer Beibehaltung der Personenfreizügigkeit verbunden gewesen wäre, musste den Brexit-­Gegnern klar sein – und ebendies war wohl auch ihr Kalkül. Auch Theresa May sieht diesen Zusammenhang, nur dass der Schluss, den sie daraus zieht, ein völlig anderer ist, nämlich Einsicht in die Unvermeidlichkeit eines «harten Brexits». So klar wie gestern hat sie dies noch nie ausgesprochen, auch wenn es sich seit Wochen abgezeichnet hatte.

«Ein stufenweiser Prozess»

Neu war in Mays gestriger Rede, dass sie ausdrücklich eine Übergangsperiode anregte, um der Wirtschaft Zeit zu geben, sich auf den Austritt einzustellen. «Niemand kann ein Interesse daran haben, auf einen Abgrund ­zuzusteuern», sagte sie. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wolle sie eine ­Einigung mit der EU erzielen, dann solle «ein stufenweiser Prozess der Implementierung» beginnen, sodass Unternehmen genug Zeit hätten, zu planen und sich vorzubereiten. Dass zwei Jahre genug sein könnten, um das von ihr angestrebte Freihandels­abkommen auszuhandeln, scheint May also nicht zu glauben. Dennoch sollten die Chancen für ein Einigung nicht allzu schlecht stehen, schliesslich sind einige Länder auf dem Kontinent, allen voran Deutschland, sehr daran interessiert, weiterhin zollfrei nach Gross­britannien exportieren zu können. Theresa May sieht sich selbst in einer starken Position – oder zumindest möchte sie diesen Eindruck erwecken. Ihre Haltung wirkt durchaus plausibel: Wenn Grossbritannien ohnehin nicht mehr darauf hofft, Teil des gemein­samen Marktes bleiben zu können, ­welche Trümpfe hat die EU dann noch in der Hand? Sich mit dem «harten ­Brexit» abzufinden, heisst auch, dass London weniger zu verlieren hat.

Grossbritannien ist offenbar entschlossen, in Brüssel nicht als Bittsteller aufzutreten: Das Selbstbewusstsein, das May gestern demonstrierte, speist sich nicht zuletzt aus einem Glauben an die Überlegenheit des eigenen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells: Die EU sei daran gescheitert, mit Europas Vielfalt angemessen umzugehen.

Einstige Brexit-Gegnerin

Theresa May zeichnete das Bild eines Landes, das nicht etwa auf sich selbst zurückgeworfen ist, sondern im Gegenteil nun die Chance hat, sich der Welt zu öffnen. So euphorisch wirkte die Premierministerin phasenweise, dass man beinahe vergessen konnte, dass sie einmal zu den Brexit-Gegnern gezählt hat. (Basler Zeitung)