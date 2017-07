19-jähriger Islamist zu lebenslanger Haft verurteilt

In Grossbritannien ist ein 19-jähriger Islamist wegen eines geplanten Bombenanschlags auf ein Konzert von Popstar Elton John zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Verurteilte habe einen «Massenmord» geplant und könne daher frühestens nach 16 Jahren vorzeitig entlassen werden, entschied ein Londoner Gericht am Montag.

Der Mann hatte sich im April schuldig bekannt, im vergangenen Jahr mehrere Anschläge geplant zu haben. Als Anschlagsziele wählte er die Oxford Street, eine der wichtigsten Einkaufsstrassen der britischen Hauptstadt, und ein Konzert von Elton John im Hyde Park am 11. September 2016, dem 15. Jahrestag der islamistischen Terroranschläge in den USA, aus. Bei dem Konzert, bei dem auch die britische Ska-Band Madness aufgetreten war, waren rund 50'000 Zuschauer gewesen.

«Sie wurden nicht verführt»

Im Prozess war herausgekommen, dass der Verurteilte von Mitgliedern der inzwischen verbotenen Islamistengruppe Al-Muhajiroun des bekannten Predigers Anjem Choudary zu den Anschlagsplänen angeregt wurde.

Der Richter Michael Topolski sagte jedoch: «Sie wurden nicht geködert, Sie wurden nicht angelockt, Sie wurden nicht verführt.» Der Angeklagte habe sich der «Ideologie einer brutalen und barbarischen Organisation zutiefst verpflichtet» gefühlt.

Nach Polizeiangaben wollte sich der Angeklagte für seine Anschlagspläne ein Maschinengewehr, weitere Waffen, eine Sprengstoffweste und eine Bombe beschaffen. Es gelang ihm aber demnach nicht, Kredite zu bekommen, um die Waffenkäufe zu finanzieren.

Agenten um Bombe gebeten

Im Internet wandte sich der junge Mann darum an einen angeblichen Gesinnungsgenossen, bei dem es sich in Wirklichkeit um einen Agenten des britischen Geheimdienstes handelte. Ihn bat der Angeklagte nach Angaben der Ermittler um eine Bombe, die mit möglichst vielen Nägeln gefüllt sein sollte und die er an einem belebten Ort zur Explosion bringen wollte. Er fragte zudem nach einem Maschinengewehr und einer Sprengstoffweste, um den «Märtyrertod» zu sterben.

Im September wurde der Mann festgenommen. Danach hatte er der Polizei gesagt, das Passwort seines Telefons sei «ISIS», eine Abkürzung für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Im vergangenen Jahr war bereits der 23-jährige Bruder des Mannes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er die Enthauptung eines Soldaten geplant hatte. (chk/sda)