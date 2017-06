Am Ende lacht Merkel

Die Sozialdemokraten sind euphorisiert: Jetzt haben sie sie. Martin Schulz, der SPD-Kanzlerkandidat, bewegte sich grinsend und im Stechschritt durch Berlin. Angela Merkel wusste zwar, was sie sagte, aber ahnte nicht, was sie damit auslösen würde. Am Montagabend war sie an einem Podiumsgespräch mit der Frauenzeitschrift Brigitte, sprach über dies und das, bis ein Mann aus dem Publikum am Ende der Veranstaltung wissen wollte, wann er seinen Freund heiraten könne. Merkel antwortete in ihrer üblichen Sprache: «Ich möchte die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchpauke.»

Darauf ging alles schnell. Die Deutsche Presseagentur übersetzte per Eilmeldung: «Merkel rückt vom Nein der CDU zur Ehe für alle ab.» Die SPD kündigte am nächsten Morgen an, eine Abstimmung über die «Ehe für alle» noch diese Woche im Bundestag durchführen zu wollen. Dass sie damit gegen den Koalitionsvertrag verstösst, nimmt sie in Kauf. Die CDU könnte die Koalition mit der SPD drei Monate vor der Bundestagswahl auflösen. Aber das wäre eine lächerliche Reaktion angesichts einer Angelegenheit, die die CDU selbst zur Gewissensfrage degradiert hat. Die CDU signalisierte, dass sie das Vorgehen der SPD zwar nicht billige, aber sich in die Situation füge. Die SPD hatte die CDU überrumpelt und liess nun alle Journalisten wissen: Die Idee kam von Martin Schulz.

Im Bundestag sind alle Parteien für die «Ehe für alle», die homosexuellen Paaren auch eine Adoption ermöglicht. Grüne, Liberale und zuletzt auch die SPD erklärten sie sogar zur Bedingung für eine Koalition. Eine grosse Mehrheit der Deutschen befürwortet die «Ehe für alle» ebenfalls. Über kurz oder lang war die Stellung dagegen für die Union nicht zu halten, zumal es schon in den eigenen Reihen an der Überzeugung fehlt, dass die Ehe Mann und Frau vorbehalten sein soll. Die Argumente der Hüter der alten Ehe sind auch dürftig: Tradition allein reicht nicht.

Ein taktischer Fehler

Aber wer profitiert nun von dieser überraschenden Wendung? Mit der Abstimmung, die voraussichtlich am Freitag stattfinden wird, mag Merkel überrumpelt worden sein, und die Sozialdemokraten, die schnell reagierten, fühlen sich clever wie nie. Dass sie mit Merkels Nachgeben einmal mehr ein Unterscheidungsmerkmal verloren haben, scheinen sie nicht recht wahrzunehmen. Die SPD hätte die Abstimmung besser aufgeschoben, und die «Ehe für alle» im Wahlkampf gegen die Union eingesetzt. So ist sie schon nächste Woche vom Tisch.

Merkels Politik nimmt mit Verzögerung die Ideen der anderen Parteien auf. Sie verschleppt sie, bis sie gesellschaftsfähig sind, und macht sie sich dann zu eigen. Mit dieser Adaptionspolitik ist sie erfolgreich. Den Grünen, der SPD und der Linken bleibt stets nur das gekränkte «Aber wir waren zuerst». Ähnlich war es beim Ausstieg aus der Atomenergie, der Aufgabe der allgemeinen Wehrpflicht und der Einführung des Mindestlohns.

Dafür, dass der konservative Markenkern der Union einigermassen gewahrt bleibt, ist gesorgt. Viele Abgeordnete werden – im Zwiegespräch mit ihrem christlichen Gewissen – gegen die «Ehe für alle» stimmen, und allenfalls über das Bundesverfassungsgericht noch Ärger machen. Auch das ist gut für Merkel. So ist die CDU ein bisschen offen, und ein bisschen auch nicht, und für einmal so demokratisch wie fast nie: Jeder Abgeordnete darf stimmen, wie er will. (Basler Zeitung)