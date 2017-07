Angst und Misstrauen in Belfast

Bei Sonne ist das Gebiet um Shankill Road, West-Belfasts protestantische Zitadelle, noch trostloser als im Regen. Die Männer laufen dann vorwiegend mit nacktem Oberkörper herum, nicht tätowiert sind hier nur wenige.

Bei den Alten, die rauchend an den Strassenecken herumstehen, scheinen die Gesichter die Farbe der Zigarettenasche angenommen zu haben. Was die Gegend von anderen sozialen Brennpunkten in Grossbritannien unterscheidet, sind die Brachflächen zwischen den ärmlichen Reihenhäusern, die Wellblechmauern am Horizont, die den Stadtteil von seinen katholischen Nachbarquartieren trennen, und natürlich die «Murals», jene Wandmalereien an den Enden der Häuserreihen, die den über 300-jährigen Kampf der pro-britischen Loyalisten verherrlichen.

Längst interessieren sich die Touristen für den Nordirland-Konflikt. Marvyn Givan, ein robuster Mittdreissiger, führt eine Gruppe Spanier durchs Viertel. Ich gehe ein Stück mit. «Respekt vor der Geschichte» ist hier eines der Schlüsselwörter. Oder: «Es ist ein Teil unserer Kultur.» Sätze, die den Besuchern erklären sollen, warum manche Nordiren praktisch täglich an Schlachten denken, die fast so weit zurückliegen wie die Ereignisse, die Friedrich Schiller in seinem «Wallenstein» beschreibt.

«Respekt» als Schlüsselwort

«1690» steht auf der Orange Hall, einem früheren Versammlungsort der Unionisten aus den 1880er-Jahren, neben dem nun die Stadtautobahn rauscht. Die Zahl ist ein Code, den jeder hier kennt: Es ist das Jahr der Schlacht am Boyne, in der Wilhelm III. von Oranien Irland zurückeroberte; für die Protestanten ist es ein Triumph, für die Katholiken der Beginn einer Fremdherrschaft, die bis heute andauert.

Andere Erinnerungsorte weisen weniger weit zurück: Noch 1993 wurden in einem Fischladen in der Shankill Road neun Protestanten bei einem Anschlag getötet. Heute fahren Sightseeing-Busse Kreuzfahrttouristen durch die Gegend, und die Führerin macht einen Standard-Scherz: «Wenn wir in einem katholischen Viertel gekidnappt werden, heisst unser Fahrer Sean und ich Eileen. In einem protestantischen Quartier heisst er Billy und ich Emily.»

Von London aus betrachtet ist Nordirland weit weg. Geografisch gesehen ist Ulster, wie der historische Name der Provinz lautet, der einzige Teil des Königreichs, der nicht britisch ist, doch einige seiner Bewohner, das zeigen die in und um Shankill Road allgegenwärtigen Union Jacks, fühlen sich so britisch wie niemand sonst auf der Welt. Beinahe möchte man ein neues Adjektiv erfinden: «vereinigteskönigreichisch», analog zu Robert Musils «kakanisch».

Wie den letzten Anhängern des Habsburgerreiches kommt auch den nordirischen Loyalisten ihre ideelle Heimat mehr und mehr abhanden: Drüben, auf der anderen Seite der Irischen See, sehen sich die Leute immer weniger als Briten und immer mehr als Engländer, Schotten oder Waliser.

Der Loyalist als Schmarotzer?

An einer der Hauswände steht ein Gedicht, «Ulster an England»: Albion möge schönere Töchter haben, aber keine, die England so sehr liebe. Es ist eine zunehmend unerwiderte Liebe: Denken Engländer heute an nordirische Loyalisten, dürften die meisten von ihnen einen frauenfeindlichen, homophoben und übergewichtigen Mann mit Bowlerhut und orangener Schärpe vor sich sehen, gierig auf englische Steuergelder, schrieb jüngst der Spectator.

Dass sich die konservative Premierministerin Theresa May vor Kurzem die Unterstützung durch die loyalistische Democratic Unionist Party (DUP) mit zusätzlichen 1,5 Milliarden Pfund pro Jahr erkauft hat, dürfte Nordirland in England auch nicht populärer machen.

Der Palast von Stormont, hoch über Belfast, ist ein grosses Parlament für ein kleines Land. 1932 wurde das Gebäude eröffnet, seine Säulen und Art-Déco-Leuchten erinnern an Washington, DC.

Lange Zeit erfüllte der Bau keine Aufgabe: Von 1972 bis 1998 wurde Nordirland von London aus regiert; zuvor war der Konflikt so weit eskaliert, dass die britische Regierung versuchte, die Dinge selbst zu regeln. Ein solcher Zustand besteht nun wieder: Seit dem Frühjahr 2016 ist es der DUP und der irisch-republikanischen Sinn Fein nicht gelungen, sich auf eine Regierungsbildung zu einigen.

In der Cafeteria hängen nebeneinander Bilder von C. S. Lewis, dem 1898 in Belfast geborenen Kinderbuchautor, und Seamus Heany, dem 2013 verstorbenen Lyriker und Nobelpreisträger. Ein Katholik und ein Protestant, alles muss hier ausgewogen sein.

Peter Weir, 48, entspricht nicht dem Klischee vom rotgesichtigen und übergewichtigen Unionisten. Eher könnte man den DUP-Abgeordneten und früheren Bildungsminister der Provinz einen feinsinnigen Intellektuellen nennen. Wohl nicht ganz ohne Grund hat die Pressestelle seiner Partei mich an ihn verwiesen. Identität sei eine vielschichtige Sache, beginnt Weir zu dozieren. «Das Britische wird hier stärker zum Ausdruck gebracht als in England oder Schottland, weil man sich hier immer bedroht fühlen musste.»

Zehn Milliarden Pfund aus London

Auf verlorenem Posten sieht Peter Weir sich und die Seinen nicht. Diejenigen, die ein vereinigtes Irland wollten, seien weniger als die Wahlerfolge der nationalistischen Parteien suggerierten. Auch viele Katholiken wüssten, dass eine Wiedervereinigung niedrigere Sozialstandards und höhere Steuern mit sich bringen würde.

Derzeit erhält Nordirland jedes Jahr fast zehn Milliarden Pfund aus London. Dass England Nordirland irgendwann aufgeben werde, glaube er nicht, sagt Weir. «Der finanzielle Aspekt wird von den Medien ohnehin hochstilisiert.» Wäre Labour-Chef Jeremy Corbyn in einer ähnlichen Lage wie May gewesen, hätte er den schottischen Nationalisten wesentlich mehr Geld geboten, glaubt Weir. Von weiten Teilen der britischen Öffentlichkeit fühle sich die DUP missverstanden. Die gemässigt republikanische Social Democratic and Labour Party, die als nordirische Schwesterpartei Labours gilt, nehme etwa in der Abtreibungsfrage wesentlich konservativere Positionen ein als seine Partei.

Wie die Tories ist auch die DUP für den Brexit, Grossbritanniens Austritt aus der Europäischen Union. Brexit-Gegner sehen darin eine Gefahr für den nordirischen Friedensprozess: Die Rückkehr einer harten Grenze, so glauben sie, würden die nordirischen Republikaner kaum akzeptieren. «Wir müssen da einen gewissen Konsens zwischen London, Dublin und Brüssel suchen», sagt Weir ebenso staatsmännisch wie vage. Er persönlich könne sich auch eine gemeinsame Reisezone auf der irischen Insel vorstellen.

Eine radikalere Zeit?

Was den Frieden betrifft, ist der DUP-Mann ohnehin vorsichtig pessimistisch, Brexit hin oder her: Junge Republikaner, die keine Erinnerung mehr an die Auseinandersetzungen der Vergangenheit hätten, könnten versucht sein, sich als Hardliner zu beweisen, glaubt Peter Weir. «Wir haben einen unvollendeten Frieden.» Umfragen geben ihm recht: Nordirland ist landgewordener Status quo; diejenigen aber, die auf gar keinen Fall bereit sind, sich mit dem gegenwärtigen Arrangement abzufinden, werden auf republikanischer Seite wieder mehr: Vor zehn Jahren waren es noch um die zehn Prozent, nun sind es etwa 20.

Es gab einmal Zeiten in Belfast, da war es nahezu unmöglich, ein Taxi von einem Viertel ins nächste zu nehmen, selbst wenn beide Quartiere so nah beieinander lagen wie das protestantische um die Shankill Road und das katholisch um die Falls Road. «Die Fahrer nehmen nur jeweils Wagenladungen der eigenen Konfession», berichtete der deutsche Besucher Karl Heinz Bohrer 1976 im Merkur. Heute ist alles entspannter: «Ah, nach Andytown», murmelt der afrokaribische Taxi-Fahrer, als ich ihm mein Ziel nenne: 147 Andersonstown Road, tief im katholischen Südwesten der Stadt.

Das Conway House, ein dreistöckiges ehemaliges Wohnhaus zwischen Waschsalons und Wettbüros, ist das lokale Hauptquartier der Sinn Fein. Im Vorgarten hängt die irische Trikolore, am Zaun ein Bild James Connollys, eines Revolutionärs, der nach dem Dubliner Osteraufstand 1916 von den Briten hingerichtet wurde. «Respekt» ist auch hier das Stichwort.

Es herrscht reger Betrieb: Junge Leute sind hier und einige Alte. Die einen sind Aktivisten, die anderen Hilfesuchende. Sinn Fein schaut auf seine Leute: Wer einen Rat braucht, sei es Miete, Heizkosten oder einen Arbeitsplatz betreffend, dem wird geholfen. In schäbigen, schmucklosen Büros wird Sprechstunde gehalten, in der Luft hängt der Geruch gebratener Zwiebeln.

Alex Maskey, 65, ist einer der Veteranen hier. Sein Lebenslauf steht exemplarisch für einen republikanischen Politiker seiner Generation: Jahren in der Illegalität und im Gefängnis folgte die Resozialisierung und schliesslich der Einstieg in die Politik: Maskey war Dockarbeiter und Boxer, in den Siebzigerjahren wurde er inhaftiert, Ende der Achtziger überlebte er mit viel Glück einen Mordanschlag protestantischer Paramilitärs. Heute sitzt er wie Peter Weir im nordirischen Parlament.

Wir gehen in eines der Büros und lassen uns an einem Resopaltisch nieder. Schon meine erste Frage offenbart, dass meine Terminologie aus Sicht Sinn Feins einiges zu wünschen übrig lässt. «Was Sie die Republik nennen und ich den Süden, wird durch den Brexit von uns getrennt», erklärt Maskey und blickt mich streng an. In den letzten Jahrzehnten habe die EU Irland enorm genützt. «Aber wir sind EU-kritisch. Länder wie Deutschland und Frankreich wollen einen europäischen Superstaat. Das wollen wir nicht», sagt er.

«Little Englander» gegen Weltbürger?

Er rede ja wie ein englischer Euroskeptiker, werfe ich ein, was die Atmosphäre nicht unbedingt verbessert. Die Iren seinen Internationalisten, was sich in ihrem starken Engagement für die Dritte Welt zeige, belehrt mich Maskey, die englischen EU-Gegner dagegen seien «Little Englander», die von einer Wiederkehr des Empire träumten.

Unter den Jungen hat Sinn Fein regen Zulauf, ähnlich wie Labour in Grossbritannien. «Wir wissen gar nicht, wohin mit ihnen», sagt Maskey. «Die jungen Nationalisten sind heute so enthusiastisch wie seit den frühen Achtzigerjahren nicht mehr. Sie wollen nicht nur ein einiges, sondern ein progressives Irland.» Sinn Fein sieht sich selbst als linke Partei. Gerne streicht Maskey gegenüber dem ausländischen Besucher das Progressive heraus, etwa Sinn Feins Eintreten für die Homo-Ehe.

Die Abtreibungsfrage dagegen übergeht er lieber. Sicher, Irland sei immer sehr katholisch gewesen, «seit dem heiligen Patrick oder wann auch immer. Aber wir haben nicht nur Religion, sondern auch Tanz, Sport und Musik.»

Und eine Sprache, das Gälische. Die möchte Sinn Fein gerne mit dem Englischen gleichgestellt sehen, obwohl nur die wenigsten Nordiren mehr als ein paar Worte Gälisch sprechen. Ob es angesichts der Verhältnisse nicht sinnvoller wäre, dem Polnischen den Status einer Minderheitensprache zuzugestehen, versuche ich einen Scherz. Da versteht Alex Maskey keinen Spass: «Das ist eine Beleidigung!», zischt er. «Es geht hier um Identität, Ihre Sprache ist, wer Sie sind!» Viele junge Leute lernten heute Gälisch, er kenne aus der Schule ein paar Gebete und im Gefängnis habe er an seinen Gälischkenntnissen gefeilt. Davon, die Sprache fliessend zu beherrschen, sei er allerdings weit entfernt.

Die Hoffnung lebt

Ob er eine Wiedervereinigung Irlands noch erleben werde? «Ich hoffe es, schliesslich habe ich mein ganzes Leben lang dafür gearbeitet.» Im Alltagsleben gehe es den Leuten natürlich mehr um Schulen, Spitäler und Arbeitsplätze als um die irische Frage, räumt Maskey ein. Sinn Feins Aufgabe sei es, die Leute davon zu überzeugen, dass das Leben in einer irischen Republik besser wäre. «Auch Unionisten werden sich nun fragen, was der Brexit ihnen und ihrer Familie bringt.»

Ob sich die Iren in der Republik um Nordirland scherten? «Ich sage nicht Republik, sondern Süden», sagt Maskey, nun schon ein wenig ungeduldig, als sei ich verpflichtet, es genauso zu handhaben. «Unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass die Politiker im Süden ihren Worten auch Taten folgen lassen.» Im Norden setzte er auf Pragmatismus: Selbst Ian Paisley, der 2014 verstorbene DUP-Gründer, sei zu Kompromissen bereit gewesen, wenn es seiner Klientel genutzt habe: Als die EU 2007 nach einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche die Einfuhr von britischem Rindfleisch verboten habe, habe ausgerechnet Paisley eine Ausnahme für Nordirland herausgehandelt. «Wir sind britisch, aber unsere Kühe sind irisch», habe damals eine Belfaster Zeitung geschrieben, erklärt Maskey.

Seine Gegner von der DUP hält Alex Maskey für Narren: Theresa May interessiere sich für die Unionisten nur als Mehrheitsbeschaffer; änderten sich die Verhältnisse, werde ihr Nachfolger die DUP fallen lassen. Bei den Unterhauswahlen vom Juni errang Sinn Fein sieben Mandate. Würden die Nationalisten ihre Sitze einnehmen, könnten sie der Premierministerin das Leben noch ein wenig schwerer machen. Doch dieser Versuchung mag Sinn Fein bis jetzt nicht nachgeben. «Mein Bruder ist Abgeordneter für West-Belfast, er hat kein Recht, für Engländer, Schotten und Waliser Gesetze zu machen», sag Maskey. Seine Partei erkenne das britische Unterhaus als Gesetzgeber für Nordirland nicht an, dabei bleibe es.

Sinn Fein mag Zulauf haben, doch auf der protestantischen Seite spiegelt sich dies offenbar nicht wider. Junge Leute wendeten sich zunehmend von der Politik ab, erklärt Katy Hayward, eine Soziologin an der lokalen Queen’s University. Mit Etiketten wie «Unionist» oder «Nationalist» könnten viele nichts mehr anfangen. Religiöse Bindungen verlieren in Westeuropa an Bedeutung, Nordirland ist da keine Ausnahme.

Spuren des britischen Booms

Das Zentrum von Belfast ist gewissermassen neutrales Terrain. Man sieht auch hier, dass die Stadt nicht reich ist, doch vom britischen Dauerboom der letzten drei Jahrzehnte hat auch sie etwas abbekommen. In einem modernen Café-Restaurant beobachte ich ein älteres Ehepaar, das sich offensichtlich ein wenig fremd fühlt. Er hat Risotto mit grünem Spargel bestellt, sie Fish and Chips, ein Zugeständnis der Speisekarte an alte Zeiten.

Während des Essens nimmt er immer wieder von ihren Chips. Es ist eine Szene, die symbolisch für altes und neues Britannien stehen könnte, nur dass ich mich hier bei dem Gedanken ertappe, ob die beiden wohl Katholiken oder Protestanten sind. Ein Café in der Nachbarschaft ist da schon weiter: «Kaffee ist unsere Religion», steht dort über der italienischen Espresso-Maschine.

Bei Peter Weir und Alex Maskey gab es noch Filterkaffee. (Basler Zeitung)