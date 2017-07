Burleske nach britischer Art

Es war in den frühen Morgenstunden des 9. Juni. Grossbritanniens Konservative hatten eben einen Wahlsieg errungen, gemessen an den Erwartungen jedoch eine der grössten Niederlagen ihrer Geschichte eingesteckt: Zwar hatten sie ihre Stellung als stärkste Partei verteidigt, die absolute Mehrheit jedoch verloren. Ob die Tage von Premierministerin Theresa May nun gezählt seien, fragte BBC-Moderator David Dimbleby.

Aber nein, wiegelte Jacob Rees-Mogg ab, der aus der Betonburg der Universität Bath zugeschaltet worden war. Rees-Mogg ist ein konservativer Abgeordneter, der trotz seiner relativen Jugend eine Gravitas und ein Selbstvertrauen ausstrahlt, wie es wohl nur vermag, wer in die britische Oberschicht hineingeboren wurde. Wäre hinter ihm eine Wasserstoffbombe explodiert, er hätte sich auch dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen. May sitze fest im Sattel, versicherte Rees-Mogg selbstsicher lächelnd, schliesslich sei die Konservative Partei ja nicht nur bei gutem Wetter eine zuverlässige Freundin.

Selbst Thatcher verjagten sie

Wer die Geschichte der Partei auch nur ein wenig kennt, musste unwillkürlich mitlächeln: Weiter von der Realität entfernt hätte eine Aussage kaum sein können. Nichts verachten die Tories mehr als Misserfolg, und wenn einer ihrer Anführer auch nur das leiseste Anzeichen von Schwäche zeigt, wird er oder sie früher oder später vom Hof gejagt. Diesem Schicksal entging nicht einmal Margaret Thatcher, Grossbritanniens bedeutendste Premierministerin nach Winston Churchill.

Dass May noch im Amt ist, hat sie vor allem der Tatsache zu verdanken, dass Labour derzeit in sämtlichen Umfragen führt: Das Risiko, dem prononciert linken Jeremy Corbyn an die Macht zu verhelfen, will kein Tory eingehen. Das heisst natürlich nicht, dass sich potenzielle Nachfolger nicht schon längst in Stellung bringen würden.

Dabei sorgt die Presse, die in London unter einem Konkurrenzdruck steht wie nirgendwo sonst in Europa, dafür, dass kein Gerücht unverbreitet bleibt. Und so entfaltet sich vor den Augen der Briten dieser Tage eine eigentliche Burleske, in deren Zentrum derzeit Aussenminister Boris Johnson, «Brexit-Minister» David Davis sowie Finanzminister Philip Hammond stehen.

Johnson ein «Versager»?

Vor allem Boris Johnson und David Davis bekämpfen sich dabei offenbar auf eine Weise, die das Wort «Parteifreund» nicht nur wie üblich ironisch, sondern geradezu sarkastisch klingen lässt. Letzten Donnerstag sollen beide auf dem Sommerfest des Spectator aneinandergeraten sein, einem Anlass, den kein Konservativer, der im Spiel bleiben will, sich entgehen lässt. Dabei soll laut Augenzeugen ein angeblich angeheiterter Davis Boris Johnson als «Versager» bezeichnet haben.

Weiter kolportierten diverse Sonntagszeitungen Geschichten über aussereheliche Affären des Aussenministers sowie daraus hervorgegangene Kinder. Insider nehmen an, dass derartige Gerüchte von Vertrauten Davis’ in die Welt gesetzt werden.

Sowohl Davis als auch Johnson gelten als überzeugte Brexit-Befürworter. Wird einer von beiden Premier, dürfte sich in Regierung und Partei die Ansicht durchgesetzt haben, Grossbritannien müsse (und könne) gegebenenfalls auch einen Abbruch der Gespräche mit der EU in Kauf nehmen.

Hammond, der Brexit-Killer?

Auf der anderen Seite des Spektrums steht Hammond; er gilt als Sachwalter der Interessen der Londoner City und stellt sich auf den Standpunkt, die britische Wirtschaft brauche zwingend eine Übergangsperiode, um einigermassen sanft aus der EU hinausgleiten zu können. Brexit-Befürworter unterstellen Hammond, auf Zeit zu spielen und so den Brexit vereiteln zu wollen.

Dass auch der Schatzkanzler als möglicher Premierminister gehandelt wird, zeigt die Tatsache, dass auch über ihn allerlei unvorteilhafte Gerüchte gestreut werden: Auf einer Kabinettssitzung soll Hammond gesagt haben, Lokführer seien überbezahlt und ihr Job sei so einfach geworden, dass selbst Frauen ihn ausüben könnten. Dies wiederum soll Umweltminister Michael Gove der Presse gesteckt haben. Dessen früheren Berater Dominic Cummings wiederum zitiert die Times mit der Aussage, Davis sei (frei übersetzt) «dumm wie Brot, faul wie ein Pandabär und eitel wie Narziss». Zudem berichtet das Blatt von nicht namentlich genannten Abgeordneten und Ministern, die über das Verhalten Johnsons, Davis’ und Goves ungehalten seien. Die Premierministerin solle die «sprichwörtlichen Esel» falls nötig entlassen. «Zu viel Testosteron» präge das Kabinett.

Gestern ermahnte May ihre Minister mit scharfen Worten, doch dass sie zu einer Regierungsumbildung fähig ist, glaubt niemand mehr. Dieser Tage verabschiedet sie sich in die Ferien in die Schweiz. Es dürfte ihre letzte Sommerfrische als Regierungschefin sein. (Basler Zeitung)