Das Erstarken Europas

Ich hatte unlängst das Privileg, in Berlin einem Nachtessen beizuwohnen, bei dem Wolfgang Schäuble, der deutsche Finanzminister, eine beeindruckende Rede hielt und danach Fragen beantwortete. Im Vordergrund stand sein Wille, Europas Risse zu kitten und die lebenswichtige Achse Deutschland–Frankreich zu stärken. Es ist ihm ein grosses Anliegen, dass die Kommunikation innerhalb Europas (und er zählt die Schweiz explizit dazu) auf allen grossen und kleinen Ebenen gefördert wird, um das Verständnis und den Zusammenhalt zu fördern. Dabei ist die Jugend ganz speziell einzubeziehen. Die Jugend ist die Zukunft, und es ist unsere Pflicht, sie zu motivieren und sich für ein starkes, geeintes, soziales und prosperierendes Europa einzusetzen.

Die Voraussetzungen dafür sind wieder gut. Rückblende: Anfang Jahr, nach der Wahl von Trump, waren wir schockiert, Theresa May wurde in Grossbritannien gefeiert, in Paris, Wien, Den Haag und Rom war die Angst zu Recht da, dass die politische Landschaft dem Beispiel der USA folgen würde und wir einen seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr gesehenen Rechtsrutsch in der politischen Ausrichtung vieler Länder sehen werden. Wie durch ein Wunder ist Europa heute praktisch unversehrt durch die Wahlen und Ereignisse des Frühjahrs durchgekommen.

Für die EU ist das grösste Problem nicht der Brexit, sondern die Zusammenarbeit in der Eurozone nach zehn Jahren Chaos.

Wäre das Gegenteil der Fall gewesen, wäre die EU wirklich infrage gestellt worden. Zur Erinnerung: Wir haben in Europa noch nie in der Geschichte eine so lange Friedensperiode gehabt wie jetzt – EU sei Dank! Ein entscheidender Faktor für Europa war die Wahl von Emmanuel Macron, der in Europa ein neues Selbstbewusstsein und einen neuen Optimismus zu sähen in der Lage war. Es ist entscheidend, dass alle EU-Länder diesen Optimismus aufnehmen und diesen neuen Geist der Kooperation und Entschlossenheit dazu verwenden, die wichtigsten Probleme in der EU anzugehen. Für die EU ist das grösste Problem nicht der Brexit, sondern die Zusammenarbeit in der Eurozone nach zehn Jahren Chaos.

In politischer Hinsicht könnte sich zwischen Frankreich und Deutschland eine Einigung abzeichnen, bei der die Franzosen ihre Finanzen und ihr Arbeitsgesetz anpassen und die Deutschen ihren dauernden Handelsbilanzüberschuss vermehrt zum Wohle der EU einsetzen. Das müsste in einem «Deal» für Europa enden, der kurzfristig eine Strukturreform in Frankreich herbeiführt und in Deutschland eine expansive Steuerpolitik. Obwohl die franco-deutsche Achse für das Gedeihen von Europa zentral ist, können sie diesen Prozess nicht alleine vorantreiben. Sie müssen auf die Unterstützung von Spanien, Italien und Benelux zählen können und gegenüber Zentraleuropa sensibel vorgehen. Man darf nicht vergessen, dass der Populismus in Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik blüht.

Schliesslich: Was passiert mit Grossbritannien? Das fuhr ja jahrelang der EU gegenüber eine Teile-und-herrsche-Strategie. Es sieht heute ganz danach aus, als wenn der Brexit eher ein Akt der Selbstbeschädigung ist, denn eine Bestrafung der EU. Auch das wird der EU nur helfen.

Wie schnell sich die Lage in wenig Zeit verändern kann. Als Schweizer und Europäer sollten wir dieser Entwicklung mit Freude begegnen. Wie hat Helmut Kohl gesagt: «Nur wenn Europa mit einer Stimme spricht und seine Kräfte bündelt, kann es sein Gewicht angemessen zur Geltung bringen.» (Basler Zeitung)