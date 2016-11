Der Mann für den Ukip-Neustart

Nach fünf Monaten heillosen Durcheinanders sucht sich die Unabhängigkeitspartei Ukip hinter ihrem neuen Vorsitzenden Paul Nuttall zu sammeln. Der heute Montag gewählte Nachfolger Nigel Farages will die Rechtspopulisten der Insel zu Garanten für einen «echten Brexit» machen – und die Hochburgen der Labour Party in Nordengland stürmen. Nuttall, ein 39-jähriger ehemaliger Geschichtsdozent aus Liverpool, der seit 2009 für die Ukip im Europaparlament sitzt, sieht sich vor einer gewaltigen Herausforderung.

Nach der von Farage erfolgreich geschlagenen Referendumsschlacht dieses Sommers muss der neue Ukip-Vorsitzende die weitere Existenzberechtigung seiner Anti-EU-Partei unter Beweis stellen. Er muss ausserdem die verfeindeten Ukip-Fraktionen einen und dafür sorgen, dass nicht noch mehr «Kippers» ins Lager der Konservativen zurückkehren, weil sie die Ukip nun für überflüssig halten. Nuttall warnt freilich schon jetzt davor, dass es Premierministerin Theresa May möglicherweise nicht gelingen wird, den «totalen Bruch» mit der Union durchzusetzen.

Nuttall spricht Sprache der einfachen Leute

Die Ukip dagegen, versichert Nuttall, werde dafür sorgen, dass Grossbritannien auf jeden Fall auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion der EU aussteige und dass May «handfeste Einwanderungsbeschränkungen» für EU-Bürger durchsetze «und uns einen echten Brexit verschafft». Zugleich plant der Ukip-Vorsitzende, Labour besonders in Nordengland weiter Stimmen abzujagen. Dort, in den alten Industriegebieten Englands, haben beim Referendum Zehntausende traditioneller Labour-Wähler gegen die offizielle Parteilinie und für den Austritt aus der EU gestimmt.

Die Ukip wolle «die Labour Party ersetzen und sich zur patriotischen Stimme der Arbeiterschaft machen», hat Nuttall erklärt. Gebürtig in der Liverpool-Region, spricht Nuttall die Sprache Nordenglands und der einfachen Leute. Von Labour wird er als echte Bedrohung gesehen. Die neue linke Labour-Führung unter Jeremy Corbyn sei «eh nur Teil einer Nordlondoner Schickeria», meint Paul Nuttall dazu. «Wir werden uns auf Fragen konzentrieren, die den Leuten hier wirklich etwas bedeuten – wie Einwanderung, Verbrechen, Verteidigung, Gelder fürs Ausland. Die Briten selbst müssen in der Schlange auf dem Arbeitsmarkt ganz vorne stehen.»

We must hold the governments feet to the fire on leaving the EU. Brexit must mean brexit. — Paul Nuttall (@paulnuttallukip) 28. November 2016

Ausserdem will Nuttall «Britannien wieder gross machen» – ein Slogan, der sich in der amerikanischen Variante für Donald Trump jüngst als sehr erfolgreich erwiesen hat. Das Militär soll seiner Ansicht nach mehr gefördert, Entwicklungshilfe dagegen gestrichen werden. Englischer Nationalismus sei für ihn «das nächste grosse Thema» auf der Insel, hat Nuttall erklärt.

Sozialkonservativ im Denken, ist Nuttall unter anderem prinzipiell gegen Abtreibung. Ein Referendum zur Wiedereinführung der Todesstrafe für Kindesmörder wäre ihm andererseits recht. Man müsse, meint der neue Ukip-Boss, «marxistische Kultur» bekämpfen, wann und wo es nur gehe. An globale Erwärmung glaubt er nicht, und Al Gores Film gegen Klimawandel, «Eine unbequeme Wahrheit», hält er für «ein unverschämtes Stück Propaganda».

Im Urteil des Vorsitzenden der Liberaldemokraten, Tim Farron, spricht Nuttall «keineswegs für Grossbritannien» mit solchen Ideen: «Diese Ukip-Marke reaktionärer, spalterischer Politik bedroht nur den Charakter und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.» Herzliche Glückwünsche sprach dagegen Nigel Farage seinem Nachfolger und langjährigen Stellvertreter aus.

Chaotische Zustände in den letzten Monaten

Farage selbst, der Ukip von 2006 bis 2009 und dann erneut von 2010 an leitete, will sich künftig aus der Ukip-Führung heraushalten, weiter aber seine prominente Rolle im Europaparlament spielen und nebenher «als Tourist» in den USA zugange sein – schon um bei Bedarf dem künftigen US-Präsidenten zur Seite zu stehen.

Bei der Ukip hofft man, nun das Chaos der jüngsten Vergangenheit hinter sich lassen zu können. So war die im September gewählte neue Parteivorsitzende Diana James nur 18 Tage im Amt, bevor sie befand, dass sie keine ausreichende Unterstützung im Verstand genoss. Ein anderer Kandidat, Steven Wolfe, war unterdessen im Europaparlament in Strassburg mit einem Parteikollegen tätlich aneinandergeraten und musste seinerseits aufgeben.

