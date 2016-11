Der Rennfahrer und seine Kurve nach rechts

Bis kurz vor der Zielgeraden hat ihn niemand kommen sehen. Weder seine wichtigsten Konkurrenten noch die weitgehend ratlosen Umfrage-Institute und die Medien in ihrem Schlepptau hätten vor einigen Wochen einen Centime auf diesen vermeintlichen Aussenseiter François Fillon (62) gewettet. Selbst im Hauptquartier seiner Vorwahlkampagne hatten sich einige seiner Helfer und Mitstreiter bereits damit abgefunden, dass ihr Champion sich bestenfalls mit einem ehrenvollen dritten Rang in diesen Vorwahlen der bürgerlichen Rechten begnügen müsse.

Und dann kam diese Überraschung, und alle fragen sich, was sie da verpasst haben.

Man hat vielleicht zu Unrecht vergessen, dass Fillon nicht nur Profipolitiker, sondern auch ein leidenschaftlicher Hobby-Autorennfahrer ist. Dank dieser Erfahrung hat er in diesem Rennen entsprechend taktisch schlau kalkuliert, schneidig die Kurven (vor allem nach rechts) genommen und seine verblüfften Konkurrenten mit einem fulminanten Endspurt stehen gelassen.

Zur Entschuldigung der professionellen Beobachter der französischen Politik könnte man höchstens anführen, dass Fillon seinen Erfolg mit diskreter und unaufgeregter Zielstrebigkeit angesteuert hat. Er hat gewartet, bis sich seine beiden Hauptgegner, Alain Juppé und Nicolas Sarkozy, genügend verausgabt und im Hickhack der Kampagne gegenseitig diskreditiert hatten.

Kontersieg über Nicolas Sarkozy

Für Juppé, der nun kommenden Sonntag in einer Stichwahl ohne enorme Chancen und eher pro forma gegen Fillon antritt, ist es besonders schmerzlich, von diesem in der ersten Runde so deutlich distanziert zu werden. Seit Monaten hatten ihn die Umfragen bereits als designierten Sieger und zukünftigen Präsidenten gefeiert.

Sein eher gemässigtes Programm hat jedoch die bürgerliche Rechte nicht überzeugt. Und sein Versuch, als Staatsmann erhoben über den Rivalitäten seiner Konkurrenten zu bleiben, wirkte mehr wie mangelnde Kampfeslust.

Fillons stille, ja triste und oft fast langweilige Art erschien den bürgerlichen Stammwählern im Vergleich dazu als Garantie für Effizienz. Welch ein Kontrast jedenfalls zum Expräsidenten Nicolas Sarkozy, der auch im eigenen Lager mit seiner Selbstherrlichkeit und mit grossspurigen Versprechen sich seit Langem schon viele Sympathien verscherzt hat. Fillon ist in diesem Sinn vor allem eine Alternative zu Sarkozys Stil.

Heute triumphiert Fillon mit seinem eklatanten Kontersieg über Sarkozy, der ihn während seiner fünfjährigen Präsidentschaft als Premierminister demütigend als rein ausführenden «Mitarbeiter» behandelt hatte. Süss schmeckt ihm nun die Revanche, die ihm die Wähler im bürgerlich-rechten Lager von Herzen gönnen.

Auch die zahlreichen Sympathisanten der Linken, die sich ausschliesslich an diesen rechten Vorwahlen beteiligt haben (schätzungsweise 15 Prozent aller Teilnehmenden), um Sarkozy zu eliminieren – was ihnen ja auch perfekt gelungen ist –, haben Fillon wohl nicht wirklich ernst genommen. Sein wirtschaftliches Programm musste ihnen zu unrealistisch und radikal vorkommen.

Hardliner in der Sicherheitspolitik

Sie haben sich zuversichtlich gesagt, solch liberale Vorstellungen einer «kon­servativen Revolution» à la Thatcher oder Reagan hätten in Frankreich nie und nimmer ein Chance. Heute sind sie sich da wohl nicht mehr so sicher. Bei den bürgerlichen Stammwählern, und offensichtlich weit darüber hinaus, finden Themen wie die Abschaffung der 35-Stunden-Woche und der Reichtumssteuer, die Erhöhung des Rentenalters auf 65 Jahre oder die Streichung von 500 000 öffentlichen Stellen Anklang. Eine andere Frage ist es, ob Fillon im Fall seiner Wahl zum Präsidenten einen solchen Sozialabbau gegen den zu erwartenden Widerstand durchsetzen kann. Angela Merkel oder Mariano Rajoy dagegen hätten mit Fillon bestimmt einen seelenverwandten ­Partner.

Doch Fillons Erfolg lässt sich nicht mit seinen wirtschaftspolitischen Vorstellungen erklären. In dieser Vorwahl hat Fillon aufgrund seiner Haltung in Gesellschaftsfragen auch wirksame Unterstützung von sehr konservativen Kreisen erhalten, die sich mit einem massiven und hartnäckigen Widerstand gegen die Legalisierung der Homoehe als politischer Faktor in Frankreich in Erinnerung gerufen hatten. Fillon möchte namentlich die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare infrage stellen. Als Hardliner in der Sicherheitspolitik forderte er zusätzliche 16 000 Gefängnisplätze, er befürwortet die Ausbürgerung der wegen Terrorismus Verurteilten. Er lehnt zwar die von Sarkozy gewünschte Internierung von Verdächtigen ab, schlägt aber vor, diese eventuell wegen «Kontakten mit dem Feind» gerichtlich verurteilen zu lassen.

Keine Antwort auf Marine Le Pen

Auch aussenpolitisch setzt Fillon Akzente, die ihn bis weit in die extreme Rechte populär machen: Er wünscht eine enge Zusammenarbeit mit Wladimir Putin und eine Allianz im Kampf gegen den IS, die auch Baschar al-Assad nicht ausschliessen soll. Diesbezüglich dürften sich viele seiner Parteifreunde gesagt haben, dass er mit seiner Rechtswende die besten Chancen habe, bei den Präsidentschaftswahlen viele Stimmen von ganz rechts anzuziehen und so im Falle einer Stichwahl gegen Marine Le Pen vom Front National zu siegen.

Nur stellt sich da auch die Frage, ob der liberale Präsidentschaftskandidat in spe mit seiner klar pro-kapitalistischen Politik nicht der Rechtspopulistin Le Pen die Möglichkeit eröffnet, mit einer demagogischen Sozialpolitik im Interesse der «kleinen Leute» zu kontern. Fillon ist mit seinem eigentlich sehr traditionellen konservativen Programm keine direkte Antwort auf die auch in Frankreich existierende Versuchung, den Sirenengesängen des Populismus nachzugeben. Im Unterschied zu Sarkozy hat Fillon nicht versucht, sich als Kandidat gegen das System oder die Elite zu verkaufen. Er lässt damit nicht nur Spielraum für die extreme Rechte, sondern auch für die – derzeit hoffnungslos zerstrittene und orientierungslose – Linke, die nun vor der schwierigen Aufgabe steht, eine kohärente Antwort auf Fillon und die Per­spektive einer Rechtswende zu geben. (Basler Zeitung)