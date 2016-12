Der Tod macht den IS-Soldaten

Die Fahndung nach Anis A. ist zu Ende, er wurde in Mailand bei einer Schiesserei mit der Polizei getötet. Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière äusserte sich «erleichtert, dass von diesem Attentäter keine Gefahr mehr ausgeht». Er beglückwünschte die italienischen Behörden und bedankte sich bei den beiden Mailänder Polizisten, die den Flüchtigen gestellt hatten.

Was bleibt, ist die Frage nach den politischen Konsequenzen. Am Tatort in Berlin liegen gelassene Papiere, aber auch Fingerabdrücke sprechen dafür, dass der junge Tunesier am Steuer des Lastwagens gesessen hatte, der am Montagabend neben der Gedächtniskirche in eine Menschenmenge raste. Inzwischen hat sich die Terrororganisation Isla­mischer Staat (IS) eher zaghaft zu Anis A. bekannt. Erst nach seinem Tod am Freitag veröffentlichte die Gruppe zum Beleg auch ein Video, das angeblich Anis A. zeigen soll, der europäischen «Kreuzfahrern» Rache schwört.

Es ist nicht das erste Mal, dass der IS sich eines Anschlags in Deutschland bezich­tigt. Im Sommer gab es Attentate in Würzburg und in Ansbach. Auch jene Täter, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren, beriefen sich auf den IS. Bei diesen Anschlägen war neben den Attentätern selbst allerdings niemand ums Leben gekommen.

Merkel will handeln

Dass Anis A. seit letztem Jahr nach ­Tunesi­en abgeschoben werden sollte, macht deutlich, wie gross die Schwierigkeiten bei der Rückführung Ausreisepflichtiger sind. «Wir werden jetzt mit Nachdruck prüfen, inwieweit staatliche Massnahmen verändert werden müssen», kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Sie habe mit dem tune­sischen Präsidenten Béji Caïd Essebsi telefoniert und ihm «gesagt, dass wir den Rückführungsprozess noch deutlich beschleunigen und die Zahl der Zurückgeführten weiter erhöhen müssen». Tunesische Behörden hatten sich lange geweigert, A. zurückzunehmen.

Die deutschen Sicherheitsbehörden hatten den mutmasslichen Terroristen bereits seit Monaten als islamistischen «Gefährder» auf dem Radar. In Berlin war Anis A. sogar bis September von der Polizei observiert worden. Was die Beamten dabei zu sehen bekamen, war allerdings nicht das Verhaltensmuster eines typischen Islamisten. Anis A. bewegte sich im Milieu der Kleindealer, verkaufte Drogen, einmal prügelte er sich in einer Berliner Bar, mutmasslich aufgrund eines Streits mit einem anderen Dealer. Er zeigte keine Verbindungen mehr zu Kontaktpersonen der islamistischen Szene, er besuchte nicht mehr die einschlägigen Moscheen. Deutsche Gerichte hatten die Überwachungsmassnahmen gegen ihn schon einmal verlängert, im September aber erklärten sie: Auf dieser Grundlage könne man Anis A. nicht weiter observieren. So ­gelang es ihm, wieder abzutauchen.

Neuer Abschiebegrund

Die Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt beobachten derzeit fast 550 islamistische «Gefährder». Nur der kleinere Teil von ihnen ist wirklich in Deutschland auf freiem Fuss, so wie es Anis A. war. Etwa die Hälfte von ihnen befindet sich nach Angaben des BKA derzeit im Irak oder in Syrien, von den übrigen sitzen etwa 80 in Deutschland in Haft. Demnach bleiben etwa 190 «Gefährder», die sich frei bewegen und von denen nicht alle lückenlos überwacht werden können. In der Berliner Regierungskoalition besteht Einigkeit, zu­mindest für diejenigen «Gefährder», die Flüchtlinge sind, einen neuen Abschiebehaftgrund «Gefährdung der öffentlichen Sicherheit» einzuführen.

(Tages-Anzeiger)