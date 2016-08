Der Untergrund unter dem Apennin ist ein Pulverfass

Ein chaotisches Bruchsystem macht Mittelitalien zu einem seismischen Hotspot. Vorhersagen von Beben sind nicht möglich.

Wer in der Region um die Gebirgskette des Zentral-Apennin lebt, hat einen wackligen Untergrund ausgewählt. «Hier erwarten die Seismologen die stärksten Beben in Italien», sagt Stefano Parolai vom Deutschen Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam. Die italienische Halbinsel liegt tektonisch betrachtet auf einem Pulverfass. Hier stossen verschiedene Platten der zergliederten Erdkruste aufeinander. Im Süden Italiens schiebt sich die Afrikanische Platte unter die Europäische. Der Adriatische Sporn drückt im Osten gegen Norden. Es waren diese gewaltigen Kräfte, die vor Jahrmillionen den Apennin auffalteten, der sich von Apulien bis zum Becken des Po in Norditalien erstreckt.

Die Konsequenz dieser tektonischen Prozesse: Es entstand ein kompliziertes Bruchsystem im Untergrund, das bis heute in Bewegung ist. Entlang der verkeilten Nähte staut sich jeweils eine enorme Energie auf, die sich plötzlich ruckartig in einem Erdbeben wie gestern südöstlich von Norcia in einer Tiefe von 10 Kilometern entlädt.

Das ist für dieses Gebiet ein normaler Vorgang, der sich aber von anderen Erdbebenzonen unterscheidet. Schuld ist das Becken des Thyrrhenischen Meeres, das sich in Richtung Südwesten bewegt und quasi Brüche in der Erdkruste unterhalb des Apennin-Gürtels auseinanderzieht. Diese Drift dominiert gegenwärtig die Bewegungen unter dem Gebirge und ist schneller als die Kompression zwischen den beiden kontinentalen Platten. Die Europäische Platte bewegt sich derzeit laut dem amerikanischen geologischen Dienst USGS etwa 24 Millimeter pro Jahr nach Nordwesten.

Der Untergrund in Erdbebenzonen reagiert chaotisch. Es überrascht deshalb wenig, dass die Seismologen die Beben noch nicht voraussagen können. Auch Radonmessungen helfen nicht. Das Edelgas tritt während und auch nach einem Erdbeben verstärkt aus dem Erdinneren. Trotzdem nützt diese Methode wenig. «Wir können sie verwenden, um physikalische Prozesse besser zu verstehen, sonst ist die unzuverlässig», sagt GFZ-Erdbebenforscher Stefano Parolai. Vorstellbar seien Frühwarnsysteme, die einen Alarm aussenden, sobald die erste seismische Welle eine Messstation erreicht. In Japan ist eine solche Einrichtung operativ in Betrieb. In Italien gibt es jedoch laut Parolai kein nationales Messnetz, sondern nur einzelne Forschungsstationen.

Derzeit sind die Seismologen damit beschäftigt, mögliche Nachbeben abzuschätzen. Dabei blicken sie auf historische Stark-Ereignisse zurück. Im Apennin-Gebiet gibt es in dieser Hinsicht viele Daten. Das Beben von L’Aquila 2009 rund 45 Kilometer südöstlich vom gestrigen Ereignis hatte mit einer Stärke von 6,3 ähnliche Ausmasse. Es folgten fünf weitere Erschütterungen mit einer Kraft von 5,0. Damals gab es 300 Todesopfer, mehr als 55 000 Menschen verloren ihr Heim. 1997 zitterte die Erde rund 50 Kilometer nördlich von Norcia in der Region Marche und Umbrien mit einer Stärke von 6,0. In den folgenden zwei Monaten wurden weitere acht Ereignisse der Kategorie über 5,0 ­registriert. Elf Menschen starben, 80 000 Häuser wurden zerstört, darunter die Basilika des heiligen Franziskus in Assisi.

